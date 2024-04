Janković o novi sežigalnici: Najboljša možna lokacija je na Barju

Kot je na današnji novinarski konferenci razložil ljubljanski župan Zoran Janković, sta poleg lokacije ob regijskem centru na Barju za objekt sežigalnice kot potencialni lokaciji za izgradnjo objekta sežigalnice predvideni tudi tisti ob Letališki cesti in Toplarniški ulici. Drugi dve sta po besedah župana kot taki že opredeljeni v trenutnem občinskem prostorskem načrtu, postopek umestitev lokacije na Barju v načrt pa še poteka.

K temu, da so začeli lokacijo na Barju preverjati kot potencialno lokacijo, je sicer botrovalo več razlogov, je dejal Janković. "Na Barju ni nobenih sosedov, hkrati pa ne potrebuješ tovornjakov za prevoz odpadkov," je navedel župan in dodal, da so v zvezi s to lokacijo dali tudi namero vladi. Ko so dobili načelna soglasja, da gre za primerno lokacijo, so dali preveriti nosilnost tal, meteorologi pa so opravili študijo, kako visok mora biti dimnik zaradi temperaturne inverzije v Ljubljanski kotlini.

Podrobnosti o tem bodo po Jankovićevih besedah znane v okviru predstavitve projektov treh novih sežigalnic po državi. Župan pričakuje, da bo pristojno ministrstvo v roku enega meseca sklicalo srečanje vseh zainteresiranih deležnikov in medijev ter tako projekte predstavilo pred začetkom postopkov javne razgrnitve.