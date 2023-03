Janković o odločitvi sodišča: 'Prepričani smo bili, da smo lastniki parcele'

Potem ko je višje sodišče potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da vrtovi ob Plečnikovem stadionu pripadajo stanovalcem Fondovih blokov, je ljubljanski župan Janković pojasnil, da bodo v omenjeni zadevi naredili vse, kar jim zakon dopušča.

Ljubljanski župan Zoran Jaković je na redni torkovi novinarski konferenci potrdil, da so včeraj prejeli sodbo sodišča, a dejal, da sodb sodišč ne komentira. Njegovo stališče je namreč še vedno isto, "edini kraj, kjer se lahko doseže pravica, je sodišče".

Na vprašanje, kako komentira vdor naravovarstvenikov na Bežigrajski stadion, torej zasebno posest, je Janković odgovoril, da protest mladih, ki si želijo boljše pogoje, podpira, ampak protesti morajo biti po njegovem mnenju mirni. Prav tako je župan proti poseganju na lastnino, mestno ali zasebno, če se dela škoda.

Pojasnil je, da sodbo preučujejo, ker pa pritožba ni možna, se bodo še v tem tednu srečali z obema družbenikoma, Elektrončkom in OKS, da bodo pripravili predlog, skladen s tem, kar piše v sodbi. Pojasnil je, da so bili prepričani, da so lastniki parcele, saj so kot taki vpisani v zemljiški knjigi, zato lahko tudi MOL sama vloži predlog za možnost revizije. Dodal je, da se bodo torej odločili za omenjeno možnost. To bodo, ko bo izkoriščena vsa sodna pot, tudi izvedli, je povedal. Uporabili bomo vse, kar nam zakon dopušča, je dejal. Če bi bila revizija neuspešna, bi to vsekakor vplivalo tudi na projekt Bežigrajski športni park. Kot je Janković dejal, bi projekt, ki je narejen, vplival na izgradnjo garaže pod omenjeno parcelo 312 in treh blokov. Stadion, ki se obnavlja v obliki glede na vloženo gradbeno dovoljenje, se sicer lahko gradi brez treh blokov. Za obisk tekem je po mobilnostnem načrtu stadion lahko brez parkirnih mest, kot je marsikateri v Evropi, je pojasnil. Ob neuspešni reviziji se spreminja predvsem odnos med tremi partnerji. Vložek MOL bi se namreč zmanjšal.

icon-expand Fondovi vrtovi FOTO: Stanovalci Fondovih hiš

Janković je še enkrat povedal, da so bili oktobra lani na kulturnem ministrstvu, kjer je predstavil dve možnosti, in sicer ali ministrstvo da soglasje k izdaji gradbenega dovoljenja in Joc Pečečnik začne graditi po veljavnem načrtu ali pa stadion država odkupi. Ministrica Asta Vrečko je, kot je dejal župan, rekla, da obstaja še tretja možnost, ki pa je ni predstavila. Je pa v medijih sedaj zasledil, da je po mnenju ministrstva najboljša možnost, da stadion prevzame lokalna skupnost. Pečečnik je za stadion postavil vrednost 18 milijonov evrov, za kar bi morala MOL spremeniti ves proračun. Gre namreč za stadion državnega pomena in preložiti tako breme na lokalno skupnost se zdi Jankoviću neresno. Spomnimo. Včeraj so stanovalci Fondovih blokov sporočili, da je višje sodišče v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci naselja Fond začeli jeseni 2009, zavrnilo pritožbe nasprotnih strani in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je tudi parcelo z vrtovi prisodilo naselju Fond.