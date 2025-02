Janković o pismu Vučiću: Moja politična napaka, moja odgovornost

Znova je spomnil na tri izjave, ki jih je dal že pred pismom. Poudaril je, da nikoli ni rekel niti besede proti mirnim protestom: "S mo jih imeli tudi v Ljubljani in jih je treba spoštovati." Kot drugo je izpostavil, da obsoja vsakršno nasilje. Kot tretje pa, da govori izključno v svojem imenu in nima nobenega pooblastila ne države ne mesta: " To je moj oseben pogled. Čeprav sem župan 24 ur na dan, imam tudi pravico do svojega mnenja, " je poudaril, da ne govori v imenu Ljubljančanov.

Nič nima niti proti tistim, ki so zaradi njegove poteze spisali protestno pismo, saj pravi, da ima v demokratični družbi vsak svoje mnenje. Nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan, ki je sicer eden od Jankovičevih največjih političnih podpornikov, je izjavil, da je bilo pismo Vučiću politična napaka, v obsodbi se je poenotil tudi ves levi politični pol.

Janković je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da se je s Kučanom v ponedeljek slišal: "Moje prijateljstvo in spoštovanje do prvega predsednika pri meni ostajata. On ima tudi pravico do svojega menja. Tudi to, da je povedal, da je bila to politična napaka. Nimam teh težav," je zatrdil. Kot svojo največjo politično napako sam vidi dejstvo, ko leta 2012 ni sestavil vlade: "Kar je, še vedno trdim, škoda za Slovenijo".

Ob tem pa zdaj priznava, da je bilo napaka tudi pismo Vučiću: "Ampak to je moja politična napaka, moja odgovornost, jaz nosim posledice." Vseeno pa je prepričan, da ta napaka ne pomeni nič slabega za Ljubljančane.