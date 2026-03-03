Naslovnica
Slovenija

Janković o pobudi za preklic glob: 'Nismo še prvega aprila'

Ljubljana, 03. 03. 2026 16.19 pred 34 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA M.S.
Dela v Štepanjskem naselju

Ukrepi, izvedeni oziroma načrtovani za Štepanjsko naselje, so dolgoročno nedvomno koristni, so prepričani na ljubljanski občini. Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril župan Zoran Janković s sodelavci, ne gre le za ukrepe na področju parkiranja. Ob tem se je Janković odzval tudi na pozive tamkajšnjih prebivalcev k preklicu glob. "Nismo še prvega aprila," je odvrnil.

Ukrepi v Štepanjskem naselju temeljijo na novi celostni prometni strategiji, ki jo je mestni svet sprejel oktobra lani, pri njej pa je sodelovalo okoli 5000 ljudi, od tega 200 predstavnikov strokovne javnosti, je na županovi novinarski konferenci dejala vodja občinskega odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor Vita Kontić Bezjak.

"Zdi se, da se celotna zgodba odvija samo okoli parkiranja, a je v resnici precej širša in bolj celovita," je poudarila. Na območju tako izvajajo različna dela za vzdrževanje javne infrastrukture, med drugim so dodatno uredili odvodnjavanje. Zasadili so 32 novih dreves, najmanj 11 jih še nameravajo. V načrtu imajo tudi prenovo otroškega igrišča ob Jakčevi ulici in športnih igrišč, je naštela.

"Ponudba mobilnosti v naselju je dobra. Liniji Ljubljanskega potniškega prometa številka pet in devet vozita z do 67 odhodi dnevno, linija številka 13 jih ima 40. Avtobusi še niso povsem polni, tako da so zmogljivosti, ki ljudem omogočajo večjo uporabo javnega prevoza, še na voljo," je povedala. V Štepanjskem naselju so predvideli tudi dve novi točki za izposojo električnih avtomobilov.

V Štepanjskem naselju so v minulih dneh zarisali nova parkirna mesta.
V Štepanjskem naselju so v minulih dneh zarisali nova parkirna mesta.
FOTO: Aljoša Kravanja

Naštela je tudi najnovejše ukrepe na področju parkiranja na tem območju. V minulih dneh so tam med drugim uredili skoraj 100 novih parkirnih mest. Na Parmski cesti so zarisali tudi 30 označb za kolesarje in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro, tako imajo zdaj tam prednost kolesarji.

Prakse iz Štepanjskega naselja želijo prenesti tudi v ostale ljubljanske soseske, je dodala vodja občinske službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik. Na občino so po njenih besedah v zadnjem času prejeli več pisem občanov, ki te ukrepe podpirajo.

Kontić Bezjak je poudarila, da so morali številne načrtovane aktivnosti zaradi odredbe sodišča začasno ustaviti. Okrajno sodišče v Ljubljani je namreč minuli teden z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča v tožbi, ki so jo zoper občino vložili prebivalci naselja, preneha izvajati letos uvedeni parkirni režim.

Preberi še Sodišče zadržalo nov parkirni režim, iniciativa zahteva tudi vračilo glob

Od sredine januarja je namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.

Do končne odločitve brez nadzora

Janković je danes spomnil, da občina do končne odločitve sodišča v Štepanjskem naselju ne bo nadzirala prometa in pobirala parkirnine. Ponovil je stališče, da gre pri ukrepih občine za dolgoročno koristne rešitve, prejšnja ureditev pa da nikakor ni bila vzdržna.

Pobud prebivalcev Štepanjskega naselja, ki so na ponedeljkovi skupščini občino med drugim pozvali k trajni odpravi plačljivega parkirnega režima, povrnitvi vseh plačanih glob in preklicu izrečenih ter zvišanju omejitve hitrosti na Parmski cesti z 10 na 30 kilometrov na uro, ne podpira.

"Nismo še prvega aprila," je dejal glede pobude za preklic glob. Glede pobude za zvišanje omejitve je dejal, da gre za vprašanje javne varnosti, glede drugih perečih področij pa je med drugim ponovil, da je treba vzpostaviti urejen in varen sistem.

zoran janković štepanjsko naselje parkiranje

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buci in Bobo
03. 03. 2026 16.53
Sej pravim da je ljubljanski Trump.
Odgovori
0 0
HardKore
03. 03. 2026 16.49
Vrni nakradeni denar in se odpravi v rojstno deželo na jug!
Odgovori
+3
4 1
klop12
03. 03. 2026 16.48
To ste sami ustvarli pošast. Najprej se je posmehoval sodstvu, zdej pa narodu, ki ga je izvolil.
Odgovori
+1
2 1
bohinj je zakon
03. 03. 2026 16.42
Zoki, greš se vojno s svojimi. Napaka.
Odgovori
+0
3 3
Medo888
03. 03. 2026 16.42
Budejo volitve
Odgovori
+3
4 1
Verus
03. 03. 2026 16.41
On se ne boji nikigar, ker ste mu dovolili, da se ne boji. prav bedaka se dela iz vas in vede se kot da je glavno mesto njegovo. Vi ga kar volte se naprej ...Namest da se userje, ko se ljudje bunijo, se on vede brezbrizno in še sarkasticen in cinicen je do vas. Dobro si vas privosci zupan in vlada, ni kaj
Odgovori
+4
6 2
Rožle Patriot
03. 03. 2026 16.40
A ta Ćarapan še ni v Srbiji .. !!!
Odgovori
+6
8 2
LevoDesniPles
03. 03. 2026 16.36
raje permanentno zaklenite komentiranje ker je to vaše deljenje demokracije bedno da smrdi po celi perutničarski slovenistaniji XD
Odgovori
+4
7 3
NeXadileC
03. 03. 2026 16.33
1. Aprila bo morda prepozno za marsikaj...
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
