Janković o pobudi za preklic glob: 'Nismo še prvega aprila'

Ukrepi v Štepanjskem naselju temeljijo na novi celostni prometni strategiji, ki jo je mestni svet sprejel oktobra lani, pri njej pa je sodelovalo okoli 5000 ljudi, od tega 200 predstavnikov strokovne javnosti, je na županovi novinarski konferenci dejala vodja občinskega odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor Vita Kontić Bezjak. "Zdi se, da se celotna zgodba odvija samo okoli parkiranja, a je v resnici precej širša in bolj celovita," je poudarila. Na območju tako izvajajo različna dela za vzdrževanje javne infrastrukture, med drugim so dodatno uredili odvodnjavanje. Zasadili so 32 novih dreves, najmanj 11 jih še nameravajo. V načrtu imajo tudi prenovo otroškega igrišča ob Jakčevi ulici in športnih igrišč, je naštela. "Ponudba mobilnosti v naselju je dobra. Liniji Ljubljanskega potniškega prometa številka pet in devet vozita z do 67 odhodi dnevno, linija številka 13 jih ima 40. Avtobusi še niso povsem polni, tako da so zmogljivosti, ki ljudem omogočajo večjo uporabo javnega prevoza, še na voljo," je povedala. V Štepanjskem naselju so predvideli tudi dve novi točki za izposojo električnih avtomobilov.

V Štepanjskem naselju so v minulih dneh zarisali nova parkirna mesta. FOTO: Aljoša Kravanja

Naštela je tudi najnovejše ukrepe na področju parkiranja na tem območju. V minulih dneh so tam med drugim uredili skoraj 100 novih parkirnih mest. Na Parmski cesti so zarisali tudi 30 označb za kolesarje in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro, tako imajo zdaj tam prednost kolesarji. Prakse iz Štepanjskega naselja želijo prenesti tudi v ostale ljubljanske soseske, je dodala vodja občinske službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik. Na občino so po njenih besedah v zadnjem času prejeli več pisem občanov, ki te ukrepe podpirajo. Kontić Bezjak je poudarila, da so morali številne načrtovane aktivnosti zaradi odredbe sodišča začasno ustaviti. Okrajno sodišče v Ljubljani je namreč minuli teden z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča v tožbi, ki so jo zoper občino vložili prebivalci naselja, preneha izvajati letos uvedeni parkirni režim.

Od sredine januarja je namreč parkiranje v Štepanjskem naselju plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.

Do končne odločitve brez nadzora