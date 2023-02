Janković o rušenju Jelinčičeve vile: Usoda hiše je odvisna od investitorja

Potem ko smo včeraj poročali, da je hiša predsednika SNS Zmaga Jelinčiča na križišču Tobačne ulice in Bleiweisove ceste predvidena za rušenje, se je danes odzval ljubljanski župan Zoran Janković.

V prostorskih aktih občine, ki jih je ta sprejela leta 2009, naj namreč Jelinčičeva vila ne bi več ležala na stavbnem zemljišču, ampak na območju, predvidenem za gradnjo ceste za sosesko z več stolpnicami.

Janković je potrdil, da je bil občinski prostorski načrt spremenjen, kakšna bo usoda hiše, pa je po njegovih besedah odvisno predvsem od investitorja soseske, ki pa se je do zdaj večkrat spremenil. Do zadnje spremembe je prišlo pred letom in pol, novi lastnik pa občini še ni predstavil svojih namenov, je povedal. "Ali je treba vilo nujno porušiti ali pa je mogoče graditi kljub temu, je še vedno odprto," pravi Janković. "Gre za to, da bo tisti, ki bo gradil, prišel z nekim predlogom in potem bomo videli, kako bomo ravnali," je dejal. Zagotovo pa občina po njegovih besedah za hišo ne bo plačala treh milijonov evrov, kot naj bi zanjo neuradno zahteval Jelinčič. Ena od možnosti je tudi razlastitev.

Necenzurirano je poročalo, da je vila Zmaga Jelinčiča v prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana (MOL) predvidena za rušenje. Gre za območje, na katerem je predvidena gradnja devetih stolpnic s 600 stanovanji, hotela ob križišču Tivolske in Tržaške ceste, velike podzemne garaže s 3.600 parkirnimi mesti ... Čez Jelinčičevo vilo bi tako šla cesta, po kateri bi stanovalci novih stolpnic dostopali do Tivolske ceste.

Jelinčič je v odzivu dejal, da o rušenju nič ne ve, a da se to gotovo ne bo zgodilo. Vodja Oddelka za urejanje prostora MU MOL mag. Miran Gajšek je včeraj na novinarski konferenci dejal: "Ne vemo, kdaj bo novi lastnik šel v investicijo, a ko se bo to zgodilo, bo pač moral upoštevati ta OPPN. Kar pomeni, da je takrat ta objekt predviden za rušenje, ker bo tu novi priključek nove Tobačne na Bleiweisovo cesto, ki je izjemno pomembna cesta, ki je del Fabijanovega ringa, ki je bil načrtovan že po ljubljanskem potresu 1895."