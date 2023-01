Janković o sporu z ministrom: Zmagal je razum

Sporu med ljubljanskim županom Jankovićem in zdravstvenim ministrom Bešič Loredanom je sledil preobrat. Minister se je županu za izrečene besede opravičil. In to ne enkrat, ampak kar dvakrat. Je torej Janković zmagovalec? Zakaj podpira direktorico ZD Ljubljana, čeprav je pod njeno taktirko odšlo že 30 zdravnikov?

Gost v oddaji 24UR ZVEČER je bil ljubljanski župan Zoran Janković. Dejal je, da je v sporu med njim in zdravstvenim ministrom Danijelom Bešičem Loredanom "zmagal razum". Kot je poudaril, je hvaležen premierju za organizacijo sestanka, ki je trajal več kot eno uro. "Prestar sem in predolgo sem župan, da bi kdorkoli tako neupravičeno posegel. Obe opravičili sem iskreno sprejel, zame je zdaj stvar končana." Pojasnil je, da imamo v državi najhujšo krizo, zdravstveno. Zdravstvena reforma pa se ne more rešiti brez glavnega sistema, torej ZD Ljubljana, ki zaposluje kar 1600 ljudi. Za Jankovića je to najboljši in največji zavod. Na vprašanje ali je Janković demonstriral svojo politično moč, ko se mu je minister dvakrat opravičil, v spor pa je posegel celo sam predsednik vlade Robert Golob, ki je doslej Bešič Loredana vselej podpiral, je Janković ocenil, da je ministra premier tudi sedaj branil, samo njuna ocena je bila napačna.

Toda sestanek med njim in Bešič Loredanom je bil dogovorjen že nekaj časa nazaj, vendar ga je župan odpovedal. "Bil sem bolan, zame je stvar rešena. Ne glede na način najine eksplozivnosti, se midva lahko v zaprti sobi dogovarjava. Vse zdravstvene domove imamo odprte, pripada nam 100 družinskih zdravnikov, imamo pa jih 78 in 30.000 neopredeljenih pacientov." Poudaril je svojo podporo predsedniku vlade, za katerega meni, da je v krizi, pa naj bo to prehranska, energetska ali zdravstvena, najboljša rešitev za to državo. Zdravstveni dom Ljubljana v razsulu, direktorica Antonija Poplas Susič pa uživa močno podporo Jankovića Direktorico ZD Ljubljana Antonijo Polas Susič je vneto branil, označil jo je za najboljšo zdravnico. Na vprašanje zakaj je pod njeno taktirko odšlo kar 30 zdravnikov, je dejal, da to ne pomeni, da je nekaj narobe z njenim vodenjem ZD Ljubljana. "V času dveh let - ni kriv zdajšnji minister - smo dali ministrstvu osem vlog za povišanje plače, v dveh letih je bilo 11 zavrnjenih, sedem zdravnikov je šlo stran. Če gre ta zdravnik h koncesionarju in opravlja isto službo, je v plači 700 evrov razlike, ker so drugi plačilni razredi. Nisem zdravnik in lokalna skupnost ima dve nalogi: ena je, da gradi mrežo, druga je, da lahko predlagam v svet zavoda pet članov mestnega sveta." Janković je poudaril, da je ministru podal predlog, kako bi motivirali mlade zdravnike, ki so v četrtem letu specializacije. "Ena od zdravnic je v ZD Ljubljana prišla delat zaradi dobrih delovnih pogojev," je dodal.

icon-expand Čakalne vrste pred ZD Bežigrad FOTO: Bobo

Janković je do zdaj skoraj vedno uspel pomiriti razburjene Ljubljančane, ki so protestirali proti kakšni izmed njegovih odločitev, tokrat pa očitno temu ni bilo tako, saj je v ZD Bežigrad bilo veliko jeznih ljudi, ki so besnili čez župana, direktorico in zdravstvo na splošno.

"75 odstotkov ljudi je bilo tam korektnih. Slišal sem veliko pripomb o plačah. Moja je 3000 evrov neto za 44 let delovne dobe. Bil sem pri zdravnicah in sestrah v ZD Ljubljana, one svoje delo opravljajo. Občina je zadolžena za izgradnjo zdravstvenih domov in postavitev petih članov zavoda v mestni svet." Janković se je dotaknil tudi načina vpisovanja pacientov na Rakovniku, kot pravi naj bi šlo za podoben način kot v ZD Bežigrad, vendar se to, da bodo vpisovali nove paciente ni razširilo od ust do ust. "Direktorica doma ZD Ljubljana je izvrstna, kreativna in ima dobro energijo. Ko sem v petek zjutraj dobil informacijo, da ljudje stojijo v kolonah pred zdravstvenim domom, sem se tja odpravil z direktorico in podžupanjo," je dejal. Pojasnil je, da nihče ni računal, da se bo izvedelo tako od ust do ust. "Opravičujem se vsem, bilo je nehumano."