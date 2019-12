Janković o zemljiščih ob Soči: Želeli smo le ugotoviti, kakšno ceno lahko dosežemo

Župan Ljubljane Zoran Janković je v pismu zapisal, da so v 12 letih, kolikor so zemljišče dajali v brezplačno uporabo Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu (URI) Soča, ves čas iskali skupaj z ministri iskali ustrezne rešitve za odkup ali zamenjavo zemljišča ob inštitutu, čeprav bi morala biti to v prvi vrsti naloga države.

Ostro je kot neprimerne in žaljive zavrnil očitke "barantanja z otroci ali drugimi skupinami prebivalstva v mestu". "Samo leto smo več kot 84 milijonov evrov vložili v posodobitev vrtcev in šol, medtem ko zdravstveno ministrstvo po besedah ministra tudi v naslednjih dveh letih ni predvidelo sredstev za odkup zemljišča za nujno potrebno širitev URI Soča," zatrjuje Janković.

'Kako država pri 10 milijardnem proračunu ne najde treh milijonov'

Proti predstavnikom države, za katero pravi, da gre za isti in enakovreden javni sektor, v katerem so tudi občine, je uperil še več puščic:"Sprašujem se, kako država pri več kot 10 milijardnem proračunu že devet let ne najde tri milijone evrov, ki so potrebni za zemljišča za širitev URI Soča, pri tem pa so nam, ko smo predstavnike države prosili za brezplačen prenos zemljišča, potrebnega za gradnjo prepotrebnih neprofitnih stanovanj za naše občane, dejali, da ga moramo kupiti na javni dražbi."