Janković: Od avtorja spletne grožnje bomo terjali plačilo škode

"V zadnjih dneh smo bili priča več primerom vandalizma v našem mestu, in to ravno v času, ko s kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto opozarjamo na skrbno ravnanje do okolja, kar me izjemno žalosti," je zapisal župan Ljubljane Zoran Janković.

Na mestni občini so spomnili, da so trije mladostniki v ukradenem vozilu pretekli konec tedna divjali po mestu in uničevali javne površine, o čemer smo že poročali. Na včerajšnji nogometni tekmi med Olimpijo in Mariborom na stadionu Stožice je bilo medtem uničenih več kot 300 sedežev, objestneži pa so na več krajih po mestu zažgali potopne smetnjake. Včeraj je nato neznani storilec namerno podtaknil požar na objektu nastajajočega športnega centra Ilirija. Prva ocena škode je 300.000 evrov, ocenjujejo na občini.