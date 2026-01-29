Naslovnica
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Janković v Štepanjskem naselju

Ljubljana, 29. 01. 2026 15.18 pred 9 minutami 2 min branja 20

Avtor:
N.L. STA
Kazni v Štepanjskem naselju

Ljubljansko Štepanjsko naselje, kjer prah dviguje preurejen parkirni režim, je obiskal ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo sestal s stanovalci. Župan sicer izpostavlja, da ob treh avtomobilih na stanovanje ni pogojev, da bi bilo prostora dovolj za vse. Treba bo spremeniti način življenja, je dejal. Redarji so v naselju v zadnjih dneh odkrili vrsto prekrškov. Dogajanje bomo prenašali v živo.

Malo po 15.30 se je Janković sestal s prebivalci naselja, kamor je prišel, kot je poudaril že pred obiskom, mirne vesti. 

Srečanja z županom se je udeležilo večje število prebivalcev, ki župana sredi naselja niti niso dobro slišali. Nekateri so mu zato predlagali, da bi se dobili na drugi lokaciji. Janković jih je zato povabil v mesto hišo, po njegovih besedah bi se lahko sestali že naslednji teden. 

Parkirna mesta v Bilečanski ulici so v lasti občine, je stanovalcem dejal Janković. "Če bo sodišče odobrilo, da so vaša last, nimam problema," je odgovoril na vprašanje, zakaj tam niso postavili zapornic. Janković zagovarja, da vsako stanovanje dobi eno dovolilnico.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski novinarki konferenci pojasnil Janković. "A ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali," je poudaril.

Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ...

Zoran Janković trdi, da vozila odvažajo tudi drugje po Ljubljani, a da je največ pritožb v Štepanjskem naselju.
FOTO: Bobo
Od sredine januarja je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Glede novih cen za parkiranje in uvedbi nočne tarife na nekaterih območjih, je Janković odvrnil, da so mestna parkirišča v primerjavi z zasebnimi izjemno poceni.

Odvažanje vozil

Število zaznanih prekrškov se sicer manjša. Kot je izpostavil Janković, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ...

Preberi še 'Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali'

"Ta ukrep nepravilno parkiranih vozil velja za celo Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva," je izpostavil župan.

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je povzročilo efekt domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

Zaradi vse bolj zasedenih parkiriščih se pritožujejo tudi stanovalci objektov, ki imajo lastna parkirišča. Stvar je postala tako huda, da v Bilečanski ulici razmišljajo o uvedbi zapornice, še navaja časnik.

Zoran Janković Štepanjsko naselje parkiranje prometni režim Ljubljana

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kratki
29. 01. 2026 15.45
Prenos v živo,slišiš pa samo babje regljanje🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
ThorStorm666
29. 01. 2026 15.44
Tale lopov bi mogel že zdavnaj bit v zaporu!! Isto, kot zdaj levi mediji napadate sds!! Svoboda in vonta, levičarsko zlo!!
Odgovori
+4
4 0
El pi5tolero
29. 01. 2026 15.44
Zoki mafic! Dobil je mandat da vas oropa do zadnjih gat in to 4x. Nimas kej! Se vedno si lohka recete da je janez kriv! Lol
Odgovori
+5
5 0
Cinguling
29. 01. 2026 15.43
Jankovic pravi dva avta na stanovanje prevec..oba zaposlena pac potrebujeta dva avta. Pri jankovicih pa ne hodijo vsi v sluzbo pa vsak svoj avto
Odgovori
+2
2 0
boslo
29. 01. 2026 15.44
Pa saj se lahko s taxijem vozijo
Odgovori
0 0
Brihtnež
29. 01. 2026 15.42
Blokarji, plačajte za svoj luksuz! Jaz oz mija družina plačujemo za parkiranje v obliki nadomestila zauporabo zemljišča. Za 560 kvadratov 385,00€ in to že 30 let! Kaj pa vi? Jaz za svojo pravico plačujem! Vi bi imeli vse zastonj, ker je to vaša pravica???? Kje je tukaj moja????? V življenju ni nič zastonj, tudi smrt plačaš z življenjem!!!!
Odgovori
+1
2 1
Ursooo
29. 01. 2026 15.45
Huuu kakšen veleumen zapis. Kot kak vetrc.
Odgovori
0 0
Jufka moj pekar
29. 01. 2026 15.41
de de parkirnina de
Odgovori
+3
3 0
Chrome
29. 01. 2026 15.39
Kaj narod sploh hoče? Gradnjo novih parkirnih prostorov na račun države?
Odgovori
+2
3 1
boslo
29. 01. 2026 15.43
Občina naj bo investitor in upravljalec
Odgovori
+1
1 0
tavbix
29. 01. 2026 15.39
A pri đamiji je tud problem s parkirišči?
Odgovori
+3
3 0
boslo
29. 01. 2026 15.37
2 avtomobila na stanovanje je potrebno prodat. Pa ne sosedu...
Odgovori
+2
3 1
zvoneti
29. 01. 2026 15.36
Zakaj je cela Ljubljana že desetletje opremljena z parkomati, Fužine (naj bi šele prišle na vrsto) in Štepanjsko naselje pa šele sedaj. Ali ga lahko kakšen novinar to vpraša?
Odgovori
+3
4 1
Actual Asparagus
29. 01. 2026 15.33
Naj mu Kordiš posodi Che Guevara čepico....
Odgovori
+7
7 0
kleinek
29. 01. 2026 15.38
A da bo projekt obstal na pol zgrajen?
Odgovori
+1
1 0
stoinena
29. 01. 2026 15.31
zgradi garaže janko. saj to znaš. 1,2,3 so lahko nared.. daneš imaš take da samo zložiš, boš kasiral dovolilnice vseeno, ampak ljudje bodo imeli kje pustiti vozilo. številčno označi vsakemu svoje mesto. ali ti ne grejo številke?
Odgovori
+5
5 0
LukaS8
29. 01. 2026 15.37
Ja, ja. Zgradit garažo ni problem. Problem je, ker bi vsi ti, ki imajo eno stanovanje in 2-3 avtomobile radi parkirali zastonj. In vsi, ki v Lj. prihajajo delat enako.
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
29. 01. 2026 15.29
de de de lapanje bodo prejeli
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
29. 01. 2026 15.28
Grem mirne vesti de de. Tipično
Odgovori
+4
5 1
Smuuki
29. 01. 2026 15.25
Prvo moraš vest sploh imeti šele potem je lahko mirna. Vse kar počne vir mediji je nima
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
