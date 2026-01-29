PRENOS V ŽIVO: Janković v Štepanjskem naselju

Malo po 15.30 se je Janković sestal s prebivalci naselja, kamor je prišel, kot je poudaril že pred obiskom, mirne vesti. Srečanja z županom se je udeležilo večje število prebivalcev, ki župana sredi naselja niti niso dobro slišali. Nekateri so mu zato predlagali, da bi se dobili na drugi lokaciji. Janković jih je zato povabil v mesto hišo, po njegovih besedah bi se lahko sestali že naslednji teden. Parkirna mesta v Bilečanski ulici so v lasti občine, je stanovalcem dejal Janković. "Če bo sodišče odobrilo, da so vaša last, nimam problema," je odgovoril na vprašanje, zakaj tam niso postavili zapornic. Janković zagovarja, da vsako stanovanje dobi eno dovolilnico.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski novinarki konferenci pojasnil Janković. "A ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali," je poudaril. Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ...

Zoran Janković trdi, da vozila odvažajo tudi drugje po Ljubljani, a da je največ pritožb v Štepanjskem naselju. FOTO: Bobo

Od sredine januarja je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Glede novih cen za parkiranje in uvedbi nočne tarife na nekaterih območjih, je Janković odvrnil, da so mestna parkirišča v primerjavi z zasebnimi izjemno poceni.

Odvažanje vozil

Število zaznanih prekrškov se sicer manjša. Kot je izpostavil Janković, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ...