Janković ne vidi ovir za dokončanje kanala C0

Mestni odlok o kategorizaciji občinskih cest so na ustavnem sodišču izpodbijali nekateri lastniki parcel, ki menijo, da bi lahko bila zaradi izgradnje kanala C0 ogrožena pitna voda. Ustavno sodišče je pritrdilo le delu lastnikov zemljišč. Odločilo je, da bi morala Mestna občina Ljubljana (Mol) pred takšno odločitvijo zemljišča odkupiti ali pa iti v postopek razlastitve.

"Ne vidim nobenih težav. Ne znam še povedati, kako se bomo odločili - zemljišča lahko vrnemo in ne bomo izvedli kategorizacije ali pa damo ponudbo za odkup zemljišč, ki jih še nismo kupili. Če ne bi bilo odgovora, bi lahko šli v razlastitev ," je odločitev ustavnega sodišča na današnji redni tedenski novinarski konferenci komentiral ljubljanski župan Zoran Janković.

Janković je še izpostavil, da odločitev ustavnega sodišča nima nobene povezave s kanalom C0 in da ima občina za vsak meter zgrajene kanalizacije C0 pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zgrajenih je 12 kilometrov kanala, manjka še eno gradbeno dovoljenje za gradnjo stometrske trase.

"Je pa dejstvo, da so, kot vedno, izkoristili zadevo in naredili zelo velik halo. To je njihova pravica, s tem nimam nobenih težav," je Janković dejal o nasprotnikih kanala C0.

Lastniki zemljišč so medtem po poročanju Radia Slovenija že napovedali civilno tožbo proti vsem trem občinam, skozi katere poteka kanal C0.

Povezovalni kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo ter je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva.