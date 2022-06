Janković: Plin za Ljubljančane bo, cena je neznanka

Glede skupno okoli 140 milijonov evrov vredne naložbe v novo plinsko-parno enoto v termoelektrarni-toplarni v ljubljanskih Mostah, katere dokončanje je načrtovano v naslednjih mesecih, poskusno obratovanje pa naj bi steklo konec leta, je ljubljanski župan Zoran Janković spomnil, da je bila borzna cena plina ob začetku priprave projekta med 15 in 20 evri na megavatno uro, zdaj pa so razmere povsem drugačne. Trenutno je tako cena za dobavo v naslednjih mesecih pri okoli 130 evrov.

Kljub zaostrenim razmeram na trgu, ki so se začele že pred ruskim napadom na Ukrajino, od takrat pa so se cenovnim pridružile še skrbi glede samih dobav ruskega plina, projekta, nad katerim bdi Energetika Ljubljana, po Jankovićevih besedah tik pred zaključkom ne bodo ustavljali. To bi bilo, kot pravi, neumno.