Janković po napadu na 70-letnika: To se ne sme dogajati

"To se ne sme dogajati. Absolutno obsojam to nasilje," je na novinarsko vprašanje o napadu odvrnil Zoran Janković. Pohvalil je delo policije, ki je štirim domnevnim storilcem že odvzela prostost, prijeli pa so jih tudi v sodelovanju z romsko skupnostjo. Poudaril je, da morajo biti storilci ustrezno kaznovani. Napovedal je, da bo konec avgusta obiskal romsko naselje, kjer se bo sestal in pogovoril s krajani.

Napad na kmetovalca na Ježici v Ljubljani FOTO: 24ur.com icon-expand

Na vprašanje o napovedanih vaških stražah je Janković odvrnil, da je sodišče edini kraj za doseganje pravice. Prebivalce je pozval k strpnosti, saj je policija po njegovih besedah opravila svoje delo, zdaj pa ga morata opraviti še tožilstvo in sodišče. Predstavniki civilne iniciative Zahtevamo varnost! bodo v sredo na protestnem pohodu predstavili zahteve krajanov do vlade, policije in Mestne občine Ljubljana za zagotovitev varnosti krajanov in njihovega premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti Zahtevajo strogo spoštovanje enakosti pred zakonom in jasno ter učinkovito sankcioniranje vseh kaznivih dejanj in prekrškov ne glede na poreklo storilca. Prav tako so se zavzeli za popoln popis, analizo in javno spremljanje razmer v vseh regijah ter oblikovanje jasnega, medresorsko sprejetega, dolgoročnega akcijskega programa z merljivimi cilji.