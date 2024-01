Janković po prodaji trgovskega dela upa na čimprejšnje očiščenje objekta

"Kdor koli je nov lastnik, se mora dogovoriti tudi z nami, kajti konec koncev so vozne ceste in tekoče stopnice skupne, vsak pa ima svoje parkirišče, ki ga je treba dokončati," je izpostavil.

Zagotovil novega lastnika Janković nima in jih, kot je poudaril, niti ne potrebuje. "Mi točno vemo, kaj želimo, ne glede na to, kdo je lastnik, in pri tem bomo vztrajali," je dejal.

Sam se zavzema, da bi objekt čim prej počistili, saj se je v njem nabrala umazanija, zraslo je grmičevje. "Srčno upam, da se bo počistilo," je dejal Janković.

Ko se bodo dogovorili glede ureditve dostopne ceste, ki je del osnovne pogodbe, jo bo občina po županovih besedah sofinancirala, do konca bodo zgradili tudi parkirišča, ki so v lastni občine.

Spomnil je še, da je morala občina lani izvesti nov preizkus požarne varnosti zaradi skate parka, ki je bil odprt spomladi. "Zdaj je treba dejansko dokončati streho," je dejal Janković in dodal, da je to naloga novega lastnika. Na južnem delu stadiona je načrtovano še eno pomožno igrišče za nogometni klub Olimpija.

Pri vsem župan upa, da bo novi lastnik bolj operativen.

Janković je zavrnil navedbe, da občina in Rastoder glede Stožic nista našla skupnega jezika. "Mi nekaterih njegovih zahtev nismo sprejeli, ampak če bi on začel delati, sem trdno prepričan, da bi našli tudi skupni jezik," je dejal.

Milanovića pozna, odkar je lastnik gradbenega podjetja KPL. "Njegovih načrtov ne poznam, ampak ne more delati nič drugega kot to, kar predvideva gradbeno dovoljenje, in to je trgovski center. Ali bo imel trgovino belo ali rdečo, pa ne vem, to je njegova stvar," je še povedal Janković.

Če bi nov lastnik želel graditi kaj drugega, bi moral spremeniti gradbeno dovoljenje, pri čemer bi potreboval soglasje občine. "Za zdaj ni prišel, moja prva želja je, da januarja počistimo in takrat bomo potem videli," je ponovil.