Janković: Podpiram izplačilo dodatka direktorici ZD Ljubljana

Sklep predvideva, da bo Antonija Poplas Susič za leto 2021 za mesto direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana dobila pet odstotkov osnovne plače direktorice v obdobju med aprilom in decembrom 2021, kar znaša 993,81 evra bruto. Za mesto namestnice direktorja za razvoj dejavnosti pa prav tako pet odstotkov redne delovne uspešnosti za obdobje od januarja do aprila 2021, kar znaša 116,17 evra bruto.

Pogoje za določitev višine dodatka za redno delovno uspešnost za direktorje zdravstvenih zavodov določajo zakon o sistemu plač, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju ter pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javnih ustanovah s področja zdravstva. Delovno uspešnost pa določajo poslovna uspešnost zavoda (do 35 odstotkov), strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe (do 30 odstotkov) in razvojna naravnanost zavoda (do 35 odstotkov). Glede na sklep je vodstvo doseglo vseh 100 odstotkov.

Dodatek za redno delovno uspešnost bo za leto 2021 prejela tudi strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič v višini 1318,05 evra bruto in nekdanji direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšek za obdobje med januarjem in aprilom 2021 v višini 628,27 evra bruto.

Mestni svet je sicer o podobnem sklepu odločal že decembra lani in ga tudi potrdil, a nato minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ni podal soglasja, saj so predvideni zneski presegali pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače direktorjev. Novi zneski so občutno nižji od prvotno predvidenih.

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes spet poudaril, da spoštuje delo sveta zavoda in njihovo odločitev, da so ponosni na svoje vodstvo. "Trdim, da je Poplas Susič odlična direktorica, in mislim, da izvaja prave ukrepe," je povedal župan in dodal, da tudi občina podpira vodstvo ZD Ljubljana. Dejal je še, da so tudi sicer plače direktorjev javnih zavodov v Mestni občini Ljubljana "izjemno nizke, lahko bi celo rekel neupravičeno nizke" .

Občina ima z vodstvom ZD Ljubljana številne sestanke, omogočajo pa jim tudi uporabo neprofitnih stanovanj za zaposlene in brezplačne parkirne dovolilnice. Z vodstvom univerzitetnega kliničnega centra in onkološkega inštituta pa so se dogovorili, da jim bodo za eno leto omogočili do 150 parkirnih mest v Povšetovi ulici.

Župan želi, da bi bila zgrajena tudi nova medicinska fakulteta, da se bo lahko na medicino vpisalo več študentov. "Le več kadra pomeni, da bomo imeli vsi svojega zdravnika," je dejal. Spomnil je tudi na ambulante za neopredeljene, ki "delajo s polno paro".

Levica: Smo proti nagradam vodstvu ZD s 15 tisoč pacienti brez osebnega zdravnika

V stranki Levica so ostro proti podelitvi dodatka za delovno uspešnost vodstvu ZD Ljubljana. Kot pravijo je nagrajevanje za delovno uspešnost v tem primeru skrajno neprimerno. "V Ljubljani je po nekaterih podatkih brez osebnega zdravnika celo 15 tisoč posameznic in posameznikov. Iz ljubljanskega zdravstvenega doma pa je v zadnjih dveh letih odšlo kar 30 odstotkov vseh zdravnikov in veliko drugega osebja," so poudarili v Levici.

Opozorili so, da se zaradi pomanjkanja osebja nekatere enote ZD Ljubljana celo zapirajo. Spomnili so tudi na dolge vrste prebivalk in prebivalcev Ljubljane, ki so sredi noči čakali na možnost vpisa k novim osebnim zdravnikom v enoti ZD Bežigrad.

Kot so zapisali, bi moralo vodstvo ZD Ljubljana prevzeti svoj del odgovornosti "za nastalo situacijo pomanjkanja zdravstvenega kadra, slabe organizacije dela in ogromnega števila neopredeljenih pacientov" namesto, da si izplačujejo dodatno plačilo za delovno uspešnost.

V Svetniškem klubu Levica na MOL so zato vložili predlog za umik točke z dnevnega reda seje mestnega sveta.

Dodali so še, da je koalicija Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda njihovim in drugim opozicijskim svetnikom in svetnicam v Mestnem svetu pred kratkim s proceduralnim manevrom preprečila razpravo o stanju na področju zdravstva v Ljubljani.

"S strani koalicijskih svetnikov, ki jim je bila razprava omogočena, pa smo kljub jasnim znakom razpada sistema v ZD Ljubljana poslušali zavajanje o tem, kako se tako MOL kot ZD Ljubljana za izboljšanje situacije trudita po najboljših močeh, prav tako pa naj bi odlično potekalo sodelovanje med ministrstvom za zdravje in MOL. Poudarjena je bila tudi podpora vodstvu ZD Ljubljana," so v Levici zapisali v sporočilu za javnost.