Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janković znova pred sodnikom zaradi zadeve hladilna strojnica

Ljubljana, 12. 05. 2026 18.45 pred 1 uro 1 min branja 36

Avtor:
Ema Čepon
Janković na sodišču

Ljubljanski župan Zoran Janković se je znova zagovarjal na sodišču. Po štirih letih od naroka se namreč nadaljuje sojenje v zadevi hladilna strojnica v kompleksu Stožice. Kot trdi tožilstvo, naj bi Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico od podjetja Grep, čeprav to sploh ni bilo lastnik. Velikost prostora pa so zaračunali kar v kubičnih metrih. Med soobtoženimi je sicer tudi županov sin Damijan Janković, obtožen pranja denarja.

jankovič sodišče hladilna strojnica energetika ljubljana

'Pacient nič': Kdo je bil 70-letni Leo Schilperoord?

Pet podjetij naj bi zlorabilo EU sredstva za invalide

24ur.com Janković in Stožice: po štirih letih stekla še ena glavna obravnava
24ur.com Janković na sodišču, v zadevi hladilna strojnica zaslišali priče
24ur.com Janković postal prvoosumljeni. Vse očitke zanika
24ur.com Janković vložil tožbo zoper Nino Zidar Klemenčič
24ur.com Sodišče Jankovića oprostilo obtožb v zadevi parkirišča v Stožicah
24ur.com Upnikom Damjana Jankovića namesto 5,5 milijona le dobrih 40 tisočakov
24ur.com Je Furs Juretu Jankoviću odpisala več kot pol milijona evrov dolga?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hom
12. 05. 2026 21.13
farsa
Odgovori
0 0
Hitri Zigi 78
12. 05. 2026 21.12
In privat tožilko ane Zoki
Odgovori
0 0
Igi31
12. 05. 2026 21.10
kar še naprej volite za njega, naj vam vse avtomobile odpeljejo pred blokom.
Odgovori
0 0
Drugorazredni Turk
12. 05. 2026 21.10
Drage dame in gospodje, kandidat levičarjev za novega starega župana ljubljane....
Odgovori
+1
1 0
Magnetek
12. 05. 2026 21.10
On pa res nič ni kriv....
Odgovori
+1
1 0
Nehajte ze enkrat
12. 05. 2026 21.05
Nic ne bo od tega,dokler je .....
Odgovori
+2
2 0
dule71769904
12. 05. 2026 21.04
saj ni res pa je
Odgovori
+1
1 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 21.04
Med drugim so v Tarči poleg suma kršitev pri dodeljevanju Jankovićevih zadev omenjeni sodnici (večino jih je dobila v roke prav Mojca Kocjančič) opozorili, da v kazenski zadevi Stožice (manipulacija z nakupom hladilne strojnice) Kocjančič več kot šest let od pravnomočnosti obtožnice ni razpisala glavne obravnave.
Odgovori
+3
3 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 21.06
predsednik višjega sodišča v Ljubljani Anton Panjan je izvedel nadzor nad delom okrožnega sodišča v Ljubljani. Medtem Panjan pri nadzoru nad dodeljevanjem zadev ni ugotovil niti ene nepravilnosti.
Odgovori
+1
1 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 21.01
Res je, sodnica je spet Mojca Kocjančič.
Odgovori
+3
3 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 21.00
Kaj je res ista sodnica pri Jankovićevih ?
Odgovori
+3
3 0
JOSEPH HAYDN
12. 05. 2026 21.00
Edina oseba pri kateri je izzid sodbe znan že pred začetkom sojenja. Nedolžen
Odgovori
+7
7 0
biggie33
12. 05. 2026 20.54
Mafijska država.. vse podkupljeno, od sodstva pa tožilstva, policije itd.. ne mi rečt, da je naključje, da pri Jankoviću vedno ista tožilka in sodnica..
Odgovori
+6
6 0
Fran Miličnik
12. 05. 2026 20.54
Res je, tožilka je spet Blanka Žgajnar.
Odgovori
+5
5 0
Žmavc
12. 05. 2026 20.49
Janez Janša slovenske levice.
Odgovori
-1
1 2
Fran Miličnik
12. 05. 2026 20.49
Tožilka je Žgajnarjeva, res? haha
Odgovori
+6
6 0
Oliguma
12. 05. 2026 20.49
Taka tožilka, če je v 10 primerih neuspešna zoper 1 osebe..sta samo 2 razlage, je podkupljena ali čisto nesposobna..v obeh primerih..v zapor ali na zavod za zaposlovanje.
Odgovori
+10
10 0
galambszar
12. 05. 2026 20.48
Prodam parcelo 1000 m2 za 100000€.Janković pa mi uredi prodajo 1000 m3 za 200000€.
Odgovori
+3
3 0
Voluhar7
12. 05. 2026 20.48
Metanje peska v oči. Samo za javnost drugače nikoli nič.....
Odgovori
+5
5 0
DasaizDalasa
12. 05. 2026 20.46
Zakaj se mučijo, če je sodba vnaprej znana?
Odgovori
+7
7 0
zmerni pesimist
12. 05. 2026 20.45
Take mamo
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Očitno ne bo nič z nižjimi cenami na Hrvaškem
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713