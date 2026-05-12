Janković znova pred sodnikom zaradi zadeve hladilna strojnica

Ljubljanski župan Zoran Janković se je znova zagovarjal na sodišču. Po štirih letih od naroka se namreč nadaljuje sojenje v zadevi hladilna strojnica v kompleksu Stožice. Kot trdi tožilstvo, naj bi Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico od podjetja Grep, čeprav to sploh ni bilo lastnik. Velikost prostora pa so zaračunali kar v kubičnih metrih. Med soobtoženimi je sicer tudi županov sin Damijan Janković, obtožen pranja denarja.