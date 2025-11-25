Janković postal prvoosumljeni. Vse očitke zanika

Ljubljanski župan Zoran Janković je pri preiskovalni sodnici odgovoril na vsebinske očitke tožilstva iz zahteve za sodno preiskavo v predkazenskem postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam s konca lanskega januarja. Tožilstvo je Jankovića zdaj postavilo na prvo mesto med 21 osumljenimi. Župan vse očitane nepravilnosti zanika.

"Nekoliko nenavadno je, da je bil še lani, ko so bile opravljene hišne preiskave, naveden kot 16. med 19 osumljenci, zdaj pa je, ne vem po kakšnem ključu – to bi moralo pojasniti tožilstvo – napredoval na prvo mesto med 21 osumljenci," je po zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču povedal zagovornik Zorana Jankovića Janez Koščak. Konec lanskega januarja so kriminalistične preiskave gospodarske kriminalitete in sumov korupcije potekale na širšem območju policijskih uprav Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica. Hišne preiskave so kriminalisti opravili tudi na Mestni občini Ljubljana in pri Jankoviću.

Zoran Janković na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Odvetnik Koščak je takrat povedal, da županu očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb občinskih javnih podjetij Energetika Ljubljana in Voka Snaga z Nogometnim klubom Olimpija. Koščak je takrat potrdil, da Policija preiskuje tudi izdajo enega od gradbenih dovoljenj za gradnjo povezovalnega kanala C0, župan pa naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanala C0 pomagal pri zaposlitvi hčere načelnice upravne enote. Obenem naj bi bila sporna tudi ravnanja pri izdaji gradbenega dovoljenja za stanovanjsko sosesko Bellevue Living v bližini Hale Tivoli.

Janković osumljen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnine ...

Specializirano državno tožilstvo je zdaj zahtevalo sodno preiskavo zoper 21 fizičnih oseb, med katerimi je torej na prvem mestu po novem Janković. Sumijo ga sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnine, napeljevanja k zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so v teh dneh poročali mediji. "Eden od očitkov tožilstva, ki je vsaj po moji oceni najmanj nenavaden in je tudi izrecno s stavkom zapisan v obrazložitvi obtožbe, je, da je župan Janković s svojim ravnanjem ne sebi pridobil, temveč mestnemu proračunu Mestne občine Ljubljana prihranil 100.000 evrov," je danes dejal Koščak.

Dokazi, ki jih navaja tožilstvo, to po odvetnikovih besedah niso, saj da vse skupaj temelji na pogovorih tretjih oseb, ki "Jankovića imenujejo tako ali drugače". Med dokazi, tako odvetnik, ni nobene komunikacije, ki bi kazala kakršnokoli vpletenost Jankovića v katero koli izmed očitanih ravnanj. Očitek zoper direktorja javnih podjetij medtem po njegovih navedbah temelji na "zmotnem branju občinskih aktov in zmotnem branju ali pa nebranju statutarnih aktov javnega holdinga, tako da niti direktorja teh javnih podjetij nista zlorabila položaja, župan Janković pa jim seveda pri tem ni mogel pomagati".

Župana čudi 'čudežni skok s 16. na prvo mesto'