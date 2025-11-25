Svetli način
Slovenija

Janković postal prvoosumljeni. Vse očitke zanika

Ljubljana, 25. 11. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Ljubljanski župan Zoran Janković je pri preiskovalni sodnici odgovoril na vsebinske očitke tožilstva iz zahteve za sodno preiskavo v predkazenskem postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam s konca lanskega januarja. Tožilstvo je Jankovića zdaj postavilo na prvo mesto med 21 osumljenimi. Župan vse očitane nepravilnosti zanika.

"Nekoliko nenavadno je, da je bil še lani, ko so bile opravljene hišne preiskave, naveden kot 16. med 19 osumljenci, zdaj pa je, ne vem po kakšnem ključu – to bi moralo pojasniti tožilstvo – napredoval na prvo mesto med 21 osumljenci," je po zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču povedal zagovornik Zorana Jankovića Janez Koščak.

Konec lanskega januarja so kriminalistične preiskave gospodarske kriminalitete in sumov korupcije potekale na širšem območju policijskih uprav Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica. Hišne preiskave so kriminalisti opravili tudi na Mestni občini Ljubljana in pri Jankoviću.

Zoran Janković na proslavi pred dnevom državnosti
Zoran Janković na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Damjan Žibert

Odvetnik Koščak je takrat povedal, da županu očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb občinskih javnih podjetij Energetika Ljubljana in Voka Snaga z Nogometnim klubom Olimpija.

Koščak je takrat potrdil, da Policija preiskuje tudi izdajo enega od gradbenih dovoljenj za gradnjo povezovalnega kanala C0, župan pa naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanala C0 pomagal pri zaposlitvi hčere načelnice upravne enote. Obenem naj bi bila sporna tudi ravnanja pri izdaji gradbenega dovoljenja za stanovanjsko sosesko Bellevue Living v bližini Hale Tivoli.

Janković osumljen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnine ...

Specializirano državno tožilstvo je zdaj zahtevalo sodno preiskavo zoper 21 fizičnih oseb, med katerimi je torej na prvem mestu po novem Janković. Sumijo ga sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnine, napeljevanja k zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so v teh dneh poročali mediji.

"Eden od očitkov tožilstva, ki je vsaj po moji oceni najmanj nenavaden in je tudi izrecno s stavkom zapisan v obrazložitvi obtožbe, je, da je župan Janković s svojim ravnanjem ne sebi pridobil, temveč mestnemu proračunu Mestne občine Ljubljana prihranil 100.000 evrov," je danes dejal Koščak.

Preberi še Kdo je na seznamu 21 osumljencev?

Dokazi, ki jih navaja tožilstvo, to po odvetnikovih besedah niso, saj da vse skupaj temelji na pogovorih tretjih oseb, ki "Jankovića imenujejo tako ali drugače". Med dokazi, tako odvetnik, ni nobene komunikacije, ki bi kazala kakršnokoli vpletenost Jankovića v katero koli izmed očitanih ravnanj.

Očitek zoper direktorja javnih podjetij medtem po njegovih navedbah temelji na "zmotnem branju občinskih aktov in zmotnem branju ali pa nebranju statutarnih aktov javnega holdinga, tako da niti direktorja teh javnih podjetij nista zlorabila položaja, župan Janković pa jim seveda pri tem ni mogel pomagati".

Župana čudi 'čudežni skok s 16. na prvo mesto'

Preiskovalna sodnica mora zdaj po Koščakovih besedah zaslišati še 20 osumljencev, tako da pričakuje, da bo samo to trajalo še vsaj dva meseca. "Upam in pričakujem, da bo po zaslišanju vseh na senat tukajšnjega sodišča posredovala svoje nestrinjanje z uvedbo preiskave in ta ne bo uvedena," je dejal županov zagovornik.

Glede očitanega vplivanja na podeljevanje gradbenega dovoljenja za kanal C0 je Koščak dejal, da je eden od očitkov ta, da naj bi župan "zlobiral in s svojo vsemogočno močjo, ki meji praktično na božjo, poskrbel, da naj bi bilo izdano gradbeno dovoljenje". "Opozarjam vas, da se tukaj pogovarjamo o zgodbah iz leta 2022, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano leta 2025 in tudi to bi moralo tožilstvo, ko je pisalo to zahtevo za preiskavo, mogoče malce premisliti," je sklenil.

Janković je medtem ponovil, da je sodišče edini kraj, kjer lahko doseže pravico, da je njegov poštni nabiralnik dovolj velik in da se je kljub številnim obveznostim odzval že na prvo vabilo na zaslišanje. "Vse te obtožbe na moj račun nimajo po mojem mnenju nobenega kritja, ker me nikjer ni," je zatrdil. Predvsem pa ga čudi "ta čudežni skok v enem letu s 16. na prvo mesto med osumljenimi".

zoran janković hišne preiskave očitki
Generalna državna tožilka v primeru Tima Matavža odredila strokovni nadzor

Mladoletnik v Celju uničil javna kolesa in na železniške tire nastavil predmete

KOMENTARJI (140)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
25. 11. 2025 12.15
To bo pa težko komentirat. Sodstvo v rokah leve opcije, opozicija povsem nemočna, vlada v rokah levega pola. Niti slučajno ni moč s prstom pokazat na krivca iz desne a jankovič na zatožni klopi. Mora biti res hudo da se mu je to zgodilo. Gre za medsebojni obračun na levi? Meni ni jasno popolnoma nič kako se je v teh razmerah lahko to sploh zgodilo? Čas bo pokazal komu je zoran prišel čez mejo dovoljenega. Edino spopad na levi je možen odgovor. Zdaj so sezačeli očiščeni žreti med seboj. Zanimivo postaja
ODGOVORI
0 0
Mateja 111
25. 11. 2025 12.15
-1
Če bi to delal v Srbiji,bi ga že zdavnaj pospravili...V Sloveniji se mu pa klanjajo...on nikoli nič,kriv,če pa človek ukrade kruh pa je po dolgem in širokem kriv...pa ga še volite,pol bodite pa tiho in naj dela kar hoče
ODGOVORI
0 1
ARNO50
25. 11. 2025 12.14
Srbovanje v zokilandu....
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
25. 11. 2025 12.14
+2
Bogi, a sinek je že vrnil nakradeno?
ODGOVORI
2 0
sandi101
25. 11. 2025 12.14
+6
Sramota , da taksen clovek zastopa glavno mesto slovenije…
ODGOVORI
6 0
Podlesničar
25. 11. 2025 12.13
-1
Če je Matozu uspelo prepričat sodnike, da Janša ni JJ... 😂😂😂
ODGOVORI
2 3
Rafael Kramar
25. 11. 2025 12.13
-4
Drži se Zoka!!
ODGOVORI
0 4
bb5a
25. 11. 2025 12.13
+5
Še dolenjskih zapečencev ne morjo v zapor spravt, bodo pa Jankovića, kralja ljubljanskega kriminala? A res kdo to vrjame?
ODGOVORI
5 0
Verus
25. 11. 2025 12.11
+1
Tako kot vedno poprej - tresla se gora ... cez teden vsi pozabimo o sumih. Tako smo imeli koruptivno pravosodje, niti besede vec o molijonih in stavbah. In karavana gre naprej.
ODGOVORI
1 0
zajfa
25. 11. 2025 12.11
+1
Aaaa, se je že začelo. Očitno se je začel boj tudi uradno za prevzem mesta "šefa Slovenije", ki ga Milan Kučan žal počasi zapušča. Napisal sem žal, ker to kar bo zdaj prišlo bo še 100 krat hujše.
ODGOVORI
1 0
BtpS
25. 11. 2025 12.10
+1
Omg, komu se kaj verjjeti v tej drzavi???
ODGOVORI
1 0
MatPaat
25. 11. 2025 12.09
+3
Dokler bo politika kot je ne bo nihče odgovarjal za nič. Imajo dobre odvetnike, ki poznajo vsako luknjo v zakonu. Na koncu bo še dobil odškodnino. Če "znaš" si lahko it nič ustvariš milijone.
ODGOVORI
3 0
Medo888
25. 11. 2025 12.09
+7
Za takšne ni mesta v Ljubljani . Korupcija , Lekarna , Službe , naj to počnejo v matičnih državah . Ljudi so tepli za tisti kanal . Zoki Spoki
ODGOVORI
8 1
Teleport
25. 11. 2025 12.09
+2
Gazda od goloba. Nič ne bo
ODGOVORI
3 1
Ici
25. 11. 2025 12.08
+3
To je spet parada neumnosti, ki bo padla na vseh stopnjah in vseh instancah. V Sloveniji ni sodišča in ni sodnika, ki bi obdodil Zorana Jankoviča za katerokoli kaznivo dejanje..
ODGOVORI
4 1
zajfa
25. 11. 2025 12.13
Če je tožilstvo (ki je 100% v rokah "naših") začelo pregon, je to znak da se nekaj dogaja. Ne bi bil 100%. Očitno se je začel nek interni boj za prevzem kraljevine Slovenije z rok tistih, ki so bili glavni skoraj 100 let. In ta boj bo sedaj epski.
ODGOVORI
0 0
Primula22
25. 11. 2025 12.08
+6
Jankovič ni na prvem mestu samo v tem predkazenskem postopku, čeprav ga to čudi, on je na prvem mestu pri vsej korupciji, ki se dogaja v Ljubljani in se je dogajala že v času ko je bil še v Mercatorju... Seveda skrbno pazi, da ni pisnih dokazov, da ni nakazil... Tako se to dela v Srbiji in žalostno, da s tem nadaljuje v Sloveniji kot župan glavnega mesta. Naj spoka že enkrat, tožilstvo pa tudi naj že enkrat dokaže kaj in pazi da ne bo spet vse zastaralo. Koliko davčnega dolga se jim je odpisalo, on ima pa nasmejan obraz ko se pokaže na tržnici, fuj, pokvarjen človek brez sramu
ODGOVORI
6 0
Rafael Kramar
25. 11. 2025 12.04
-12
Edini, ki je kaj naredil iz Ljubljane po Hribarju!
ODGOVORI
3 15
patogen
25. 11. 2025 12.09
+1
Daj ne govori. Sprehodi se po nekaj slovenskih mestih. Vsa imajo nove fasade, stari deli mest so obnovljeni, rondoji, muzeji. Kaj pa je on več naredil kot ostali župani.
ODGOVORI
2 1
assassin911
25. 11. 2025 12.10
+1
Predvsem za sebe.
ODGOVORI
1 0
Primula22
25. 11. 2025 12.11
Sej ne da ni nič naredil, samo preveč je pokradel, on in sinovi, to je resnična mafija, ne tista iz nadaljevank ali filmov
ODGOVORI
0 0
Rafael Kramar
25. 11. 2025 12.12
Za Ljubljano ve ves svet; prej ni vedel niti vsak prebivalec bivše juge.
ODGOVORI
0 0
Oliguma
25. 11. 2025 12.14
Seveda..na Rudniku še zdaj nimajo kanalizacije..SRAMOTA !
ODGOVORI
0 0
ianjulia
25. 11. 2025 12.04
+12
Kdaj je bil pa on že kaj kriv? Isto je nedolžen kot Dodik, Vučič, ....
ODGOVORI
13 1
mr.poper
25. 11. 2025 12.08
+1
In Janez Ivan Janša
ODGOVORI
2 1
Yoshi3
25. 11. 2025 12.10
+0
Po moje pa isto nedolzen kot Janez Jansa, kateri je ze bil pravnomocno obsojen in tudi v zaporu. Kljub temu sedi v parlamentu, medtem ko tvoja kler ritka mora pri novi zaposlitvi dati potrdilo o nekaznovanju, ce se hoces zaposlit. Let that sink in :)
ODGOVORI
1 1
JanezOrban
25. 11. 2025 12.04
+5
Zapret ga treba enako Janšo,oba treba zapret največja lopova v državi!
ODGOVORI
10 5
MatPaat
25. 11. 2025 12.10
Vsi pri korito so isti. Golob tud.
ODGOVORI
0 0
mr.poper
25. 11. 2025 12.12
In potem bo v Državi pod ALPAMI MIR in napredek 35 let se dušimo v zablodah komunista .
ODGOVORI
0 0
ole ole
25. 11. 2025 12.04
+9
malo predstava za javnost. drugače pa je na hrvaški televiziji povedal, da ne bo nikoli obsojen, ker je največji protivnik politike janeza janše.
ODGOVORI
9 0
