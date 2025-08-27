Janković potrdil, da bo poročil Roberta Goloba in Tino Gaber

Zoran Janković ni želel razkriti ostalih podrobnosti, niti kdaj poroka bo. Mediji so omenjali prvo septembrsko soboto, Janković, ki je danes potrdil, da bo prav on tisti, ki ju bo poročil oziroma da "opravil formalni del", pa je na vprašanje, kje poroka bo, povedal, da bo "tisto soboto opravil pet porok, tri v Ljubljani, eno v Strunjanu in eno v Brdih".

Prav obmorski Strunjan naj bi bil po neuradnih informacijah prizorišče prve premierske poroke v Sloveniji. Golob in njegova partnerka Gaber, nekdanja manekenka, spletna vplivnica in lobistka, govoric o poroki doslej še nista komentirala, tudi v kabinetu predsednika vlade za zdaj informacij ne komentirajo.