Janković pozdravlja omejitve oddaje stanovanj, omilitvam ni naklonjen

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport oddajanje stanovanj z osnutkom zakona, ki bo v javni obravnavi do 17. junija, omejuje na največ 30 dni na leto, a obenem občinam dajejo možnost, da te omejitve omilijo. "Če na njihovem področju ni neravnovesij, če tovrstne ponudbe primanjkuje in če je to skladno s turističnimi cilji občine," je razloge za omilitev v ponedeljkovi predstavitvi osnutka nanizal minister Matjaž Han.

Kako bodo področje urejanja stanovanj prek platform, kot je Airbnb, uredili v Ljubljani, župan Zoran Janković še ne ve. "Mi smo pri snovanju zakona sodelovali, zdaj imamo izjemno veliko časa, da se prilagodimo, da bomo ugotovili, kaj se dogaja," je dejal na današnji novinarski konferenci.

V Ljubljani po njegovi oceni ne vidi potrebe za omilitve. Med drugim se bo, kot je spomnil, na območju Emonike gradil nov hotel, ki bo prinesel dodatne turistične sobe. Izpostavil je tudi gradnjo novih stanovanj, od vlade pa pričakuje, da bo do drugega leta v prestolnici poskušala odpreti 1000 novih postelj za študente. To so ukrepi, ki bodo po njegovem vodili do primernih cen stanovanj za nakup.