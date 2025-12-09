Janković poziva: Prevzemite dovolilnice, po 12. januarju sledijo kazni

Parkiranje v ljubljanskem Štepanjskem naselju in na Galjevici z novim letom ne bo več brezplačno. Z 12. januarjem bo na omenjenih območjih začel veljati nov parkirni režim. Stanovalci imajo še dober mesec dni časa, da pridobijo dovolilnico, ki bo do 30. junija brezplačna. Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da bo nov sistem pripomogel k bistvenemu izboljšanju problematike pomanjkanja parkirišč. Ocenjuje, da se bo v najbolj poseljenem ljubljanskem naselju sprostilo od 25 do 30 odstotkov parkirnih mest.

Mestna občina Ljubljana je z današnjim dnem začela izdajati dovolilnice za parkiranje stanovalcev na območjih s plačljivim parkirnim režimom za prihodnje leto. Velika sprememba se z novim letom obeta v Štepanjskem naselju in na Galjevici 2 (Ob dolenjski železnici), kjer se uvaja plačljiv parkirni režim. Table in parkomate je občina že začela nameščati, od 12. januarja prihodnje leto pa bo parkiranje na teh območjih tudi uradno plačljivo. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila Maja Žitnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, so stanovalcem na voljo dovolilnice, ki bodo do 30. junija brezplačne. Na občini so se namreč odločili za testno obdobje, da vidijo, kakšen bo odziv prebivalcev.

Tabla za plačljivo parkiranje na Jakčevi ulici. FOTO: POP TV icon-expand

Po besedah Nine Benič, namestnice direktorja Ljubljanskih javnih parkirišč, bodo redarji do 12. januarja voznike prijazno opozarjali na nov sistem, po tem datumu pa bodo začeli izrekati kazni. Zavrnila je očitke, da si občina s tem polni svoj proračun in zatrdila, da skušajo Ljubljančanom le omogočiti kakovostnejše bivanje.

Občina je za leto 2026 znižala cene dovolilnic, hkrati pa zvišala cene kratkotrajnega parkiranja. Cona 1: cena letne dovolilnice znaša 100 evrov (ena na stanovanje) Cona 2: prva dovolilnica 100 evrov, druga 200 evrov Cona 3: prva dovolilnica 60 evrov, druga 120 evrov, tretja 180 evrov.

Da v gosto naseljenem Štepanjskem naselju kritično primanjkuje parkirnih mest, smo obširneje poročali novembra. Prebivalci so nam opisali svojo vsakodnevno stisko z iskanjem prostega parkirišča in izpostavili, da parkomati ne bodo rešili celotne problematike. Ker parkirišč primanjkuje, nekateri ob večerih parkirajo tudi na zelenicah, pločnikih, intervencijskih poteh in ob cesti.

Da bi omejila nepravilno parkiranje, je občina oktobra ob Parmski cesti začela nameščati količke. Z ukrepom zdaj nadaljujejo po celotni soseski. Po besedah Žitnikove so opredelili tudi območja za pešce, kar pomeni, da bo od 12. januarja vstop na Jakčevo ulico zaščiten s potopnim stebričkom. Stanovalci bodo za dostop potrebovali ločeno dovolilnico. Dostava na območju Jakčeve ulice bo dovoljena v dostavnem času, od 6. do 8. ure, izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, pa se lahko pridobi dovolilnico za dostavo tudi zunaj dostavnega časa.

Parkomat ob Parmski cesti v Štepanjskem naselju. FOTO: POP TV icon-expand

Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da bo nova politika parkiranja omogočila od 25 do 30 odstotkov več parkirnih površin za stanovalce. "Ne poznam nikogar, ki bo prišel v Štepanjsko naselje in bo pustil tam svoje vozilo za 70 centov na uro," je izpostavil.

