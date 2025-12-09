Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Janković poziva: Prevzemite dovolilnice, po 12. januarju sledijo kazni

Ljubljana, 09. 12. 2025 15.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Maruša Slana
Komentarji
59

Parkiranje v ljubljanskem Štepanjskem naselju in na Galjevici z novim letom ne bo več brezplačno. Z 12. januarjem bo na omenjenih območjih začel veljati nov parkirni režim. Stanovalci imajo še dober mesec dni časa, da pridobijo dovolilnico, ki bo do 30. junija brezplačna. Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da bo nov sistem pripomogel k bistvenemu izboljšanju problematike pomanjkanja parkirišč. Ocenjuje, da se bo v najbolj poseljenem ljubljanskem naselju sprostilo od 25 do 30 odstotkov parkirnih mest.

Mestna občina Ljubljana je z današnjim dnem začela izdajati dovolilnice za parkiranje stanovalcev na območjih s plačljivim parkirnim režimom za prihodnje leto.

Velika sprememba se z novim letom obeta v Štepanjskem naselju in na Galjevici 2 (Ob dolenjski železnici), kjer se uvaja plačljiv parkirni režim. Table in parkomate je občina že začela nameščati, od 12. januarja prihodnje leto pa bo parkiranje na teh območjih tudi uradno plačljivo.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila Maja Žitnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, so stanovalcem na voljo dovolilnice, ki bodo do 30. junija brezplačne. Na občini so se namreč odločili za testno obdobje, da vidijo, kakšen bo odziv prebivalcev.

Tabla za plačljivo parkiranje na Jakčevi ulici.
Tabla za plačljivo parkiranje na Jakčevi ulici. FOTO: POP TV

Po besedah Nine Benič, namestnice direktorja Ljubljanskih javnih parkirišč, bodo redarji do 12. januarja voznike prijazno opozarjali na nov sistem, po tem datumu pa bodo začeli izrekati kazni. Zavrnila je očitke, da si občina s tem polni svoj proračun in zatrdila, da skušajo Ljubljančanom le omogočiti kakovostnejše bivanje.

Občina je za leto 2026 znižala cene dovolilnic, hkrati pa zvišala cene kratkotrajnega parkiranja.

Cona 1: cena letne dovolilnice znaša 100 evrov (ena na stanovanje)

Cona 2: prva dovolilnica 100 evrov, druga 200 evrov

Cona 3: prva dovolilnica 60 evrov, druga 120 evrov, tretja 180 evrov.

Da v gosto naseljenem Štepanjskem naselju kritično primanjkuje parkirnih mest, smo obširneje poročali novembra. Prebivalci so nam opisali svojo vsakodnevno stisko z iskanjem prostega parkirišča in izpostavili, da parkomati ne bodo rešili celotne problematike. Ker parkirišč primanjkuje, nekateri ob večerih parkirajo tudi na zelenicah, pločnikih, intervencijskih poteh in ob cesti.

Preberi še V najgosteje poseljenem naselju zmanjkuje parkirišč: 'Iščem ga 40 minut'

Da bi omejila nepravilno parkiranje, je občina oktobra ob Parmski cesti začela nameščati količke. Z ukrepom zdaj nadaljujejo po celotni soseski. Po besedah Žitnikove so opredelili tudi območja za pešce, kar pomeni, da bo od 12. januarja vstop na Jakčevo ulico zaščiten s potopnim stebričkom. Stanovalci bodo za dostop potrebovali ločeno dovolilnico.

Dostava na območju Jakčeve ulice bo dovoljena v dostavnem času, od 6. do 8. ure, izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, pa se lahko pridobi dovolilnico za dostavo tudi zunaj dostavnega časa.

Parkomat ob Parmski cesti v Štepanjskem naselju.
Parkomat ob Parmski cesti v Štepanjskem naselju. FOTO: POP TV

Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da bo nova politika parkiranja omogočila od 25 do 30 odstotkov več parkirnih površin za stanovalce. "Ne poznam nikogar, ki bo prišel v Štepanjsko naselje in bo pustil tam svoje vozilo za 70 centov na uro," je izpostavil.

Kaj o novem sistemu parkiranja menijo stanovalci? Več nocoj v oddaji 24UR.

Ker bo parkiranje za dnevne obiskovalce dražje, ne bo več privlačno, je prepričan župan. Napovedal je, da bodo podobne ukrepe sprejeli tudi v drugih soseskah."Naslednje bodo Fužine," je dejal Janković.

Na vprašanje novinarke, ali je seznanjen, da stanovalci Štepanjskega naselja zbirajo podpise proti parkomatom, pa je odgovoril, da je to sicer njihova pravica, a da ne razume, zakaj "zbirajo podpise proti sebi".

parkiranje štepanjsko naselje parkomati
Naslednji članek

Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (59)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zvoneti
09. 12. 2025 17.12
In zakaj so dovolilnice za stanovalce brezplačne? Ostali ljubljančani jih moramo plačati. Nimamo nobenih testnih in nevem kakšnih nategunskih obdobij. Sicer pa je tega lupljena požez in po dolgem že dovolj, ceste, parkirišča, zelenice so naše in ne župankovičeve. Do kdaj bomo mirno gledali tole roparsko svinjarijo? Vsi stanovalci bi morali dobiti eno dovolilnico-lastnik zastonj.
ODGOVORI
0 0
pingvinislo5
09. 12. 2025 17.14
prehodno obdobje do 30.junija so brezplačne, potem bodo za plačat.
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
09. 12. 2025 17.07
+1
Ja+ne=nje
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
09. 12. 2025 17.04
+1
Dovolilnice de
ODGOVORI
1 0
Medo888
09. 12. 2025 17.04
+3
V šiški je enako z parkirnimi mesti ko so uvedli parkomate . Prej nisi dobil parkingu zdej ga ne dobiš . Če ga dobiš pa ga plačaš k ga prej nisi . Nauk te zgodbe ? Denar 😃
ODGOVORI
3 0
Medo888
09. 12. 2025 17.03
+3
Rešitev je preprosta, brezplačne dovolilnice in bi se takoj našli tisti ki tam ne smejo parkrat.
ODGOVORI
3 0
zajfa
09. 12. 2025 17.03
+2
Pričakovano. Podjetnik leta.
ODGOVORI
2 0
srecnii
09. 12. 2025 17.01
+2
Marsikdo v Ljubljani parkira in gre s skirojem ali peš delat pa tam nebi smel parkirat. Rešitev je preprosta, brezplačne dovolilnice in bi se takoj našli tisti ki tam ne smejo parkrat. Tud za BTC bi lahko uvedli zapornico in časovno omejeno parkiranje recimo do 3 ure, tako pa greš v BTC hočeš parkirat in ni ker tisti parkirajo ko delajo nek izven BTC-ja cele dneve
ODGOVORI
2 0
komandos
09. 12. 2025 16.55
+3
Hebaj se Janovič
ODGOVORI
3 0
EnBoRc
09. 12. 2025 16.50
+3
kot terenski delavec sem bil vesel,ko so se začeli uvajati plačljivi parkingi,tako da se lahko dobi parking,ker prej ga nisi dobil zaboga ne,tako da neki je na tem,da se sprostijo parkirna mesta,ko je potrebno plačati
ODGOVORI
3 0
wsharky
09. 12. 2025 16.50
+3
mi je prijatelj rekel, ko se je vrnil z kšihta v Zoranovem mestu, da je baje cel dan taka megla, da še priči hodijo po tleh z florescentnimi odsevniki
ODGOVORI
4 1
Aleksei Kaar
09. 12. 2025 16.57
+0
Drugic mu rrc nej ostane doma.
ODGOVORI
1 1
wsharky
09. 12. 2025 16.48
+1
večina v tem Štepajncu je njegovih zemotov, pa ja da ne bo njim kasiral? Zoran pohlep? sicer pa, kar imejte lupi kožo za gazdo Zoranstana - prav vam je
ODGOVORI
3 2
SpamEx
09. 12. 2025 16.46
+5
Včasih prej Jankovićem ko je bilo parkiranje zastonj in si lohk parkiral praktično kjerkol pa ni blo nobenih problemov. Vse smo se zmenl pa nobenih dovolilnic ni bilo potrebnih
ODGOVORI
6 1
Aleksei Kaar
09. 12. 2025 16.57
+2
vcasih je bilo 30 vozil na blok. Zdj sta 2 avta na stanovanje.
ODGOVORI
2 0
SpamEx
09. 12. 2025 17.03
no pred dvajsetimi leti je bilo že kar primerljivo veliko prometa. been there
ODGOVORI
0 0
SpamEx
09. 12. 2025 17.06
pa bilo je približno miljon količkov manj v Ljubljani
ODGOVORI
0 0
Sionist
09. 12. 2025 16.45
+7
Ljubljana; strup v pitni vodi, polno smeti in najslabsi zrak v Evropi! Navadna greznica.
ODGOVORI
8 1
Aleksei Kaar
09. 12. 2025 16.58
-1
izogibaj se nas. Bo najbolje tako.
ODGOVORI
1 2
Rock8
09. 12. 2025 16.44
+7
Šerifović,pare,pare,pare davaj
ODGOVORI
7 0
Medo888
09. 12. 2025 16.44
+5
Za stalne obiskovalce stanovalce dajte enotno dovolilnico ali se vam gre za denar kot v šiški . Nič ni boljše parkiranje le plačat ga je treba . Parking je pa enako tako težko dobit kot pred parkomati. Torej ?
ODGOVORI
5 0
big_foot
09. 12. 2025 16.42
-1
glede na to da od vsepovsod v ljubljano pridejo z avtomobili potem pa zaaprkirajo med bloki - edino prav, ker potem pa blokarji nimajo kje parkirat. Blizu nas npr. je enak problem, javno parkirišče za banko pa pošto gor pa 50% zaparkirano z kombiji pa kamiončki od vsepovsod. Pol pa parkiraj....
ODGOVORI
1 2
bu?e24 1
09. 12. 2025 16.37
+4
Laž tko tud kle pr ns naredu plačaš pa spet nimaš ke parkerat
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385