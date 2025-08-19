Svetli način
Slovenija

Janković pred novimi deli na Dunajski priznava: 'Grozno bo'

Ljubljana, 19. 08. 2025 14.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
59

Ob nadaljevanju prenove Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico v Ljubljani je pričakovati težave v prometu, je opozoril ljubljanski župan Zoran Janković. Ljudi je pozval k strpnosti in upoštevanju signalizacije oz. uporabi alternativnih poti. Dela, ki bodo imela več faz, s tem pa tudi različne oblike cestnih zapor, naj bi končali do 27. oktobra. Režimom na Dunajski bodo glede na aktualne razmere prilagojeni semaforji tudi na ostalih cestah. Janković upa, da bosta do 1. septembra znova odprti Linhartova cesta, vključno z žalskim krožiščem, da bi bil omogočen dostop iz smeri rondoja Tomačevo, in pa Savska cesta.

"Grozno bo. Vse udeležence v prometu prosim, da spoštujejo znake, brez tega se ne da," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal župan Zoran Janković.

Gradbišče na Dunajski cesti
Gradbišče na Dunajski cesti FOTO: Aljoša Kravanja

V ponedeljek se je začela prva faza del za poglobitev cestišča, ki je potrebna zaradi dodatnih železniških tirov na novem nadvozu nad cesto, in ureditev odvodnjavanja, da podvoza ob močnejšem deževju ne bo več zalivalo.

Preberi še Nas čaka prometni kolaps? Podirati bodo začeli nadvoz nad Dunajsko cesto

V tej fazi, ki bo trajala predvidoma do 29. avgusta, sta zaprta dva vozna pasova v smeri centra ter pločnik in kolesarska steza na zahodni strani. Urejeni so trije vozni pasovi iz mesta in dva v mesto, pešci in kolesarji so preusmerjeni na vzhodni del, kjer je urejen dvosmerni kolesarski promet.

Župan se zaveda, da je za pešce in kolesarje neugodno prehajati prek križišč s Tivolsko cesto, Trgom OF in Vilharjevo cesto, a je s tem omogočen varen prehod. Ob tem pa udeležence v prometu poziva, naj poiščejo druge poti.

Vozniki bodo na spremenjen prometni režim opozorjeni že severneje na Dunajski ter na Celovški cesti, dodatno bodo obvestila objavili pred začetkom šolskega leta, da bodo starši lahko morebitno gnečo upoštevali pri spremljanju najmlajših v šolo, je dejal Janković.

Gradbišče na Dunajski cesti
Gradbišče na Dunajski cesti FOTO: Aljoša Kravanja

V drugi fazi, predvidoma od 30. avgusta do 15. septembra, bosta na zahodni strani zaprta še dodatna dva pasova, tako da bo vožnja v mesto potekala po enem pasu, iz mesta pa po dveh.

V tretji fazi, ki bo trajala predvidoma od 15. septembra do 4. oktobra, se bodo dela prestavila na drugo stran ceste. Vzpostavljena bo zapora pločnika in kolesarske steze na vzhodni strani, zaprt bo tudi en vozni pas, tako da bosta iz mesta vodila dva, v mesto pa štirje. Pešci in kolesarji bodo preusmerjeni na zahodni del, kjer bo enako kot sedaj na vzhodnem delu urejen dvosmerni kolesarski promet.

Preberi še Ob močnem nalivu zalilo več podvozov, na Celovški reševali starejši par

V četrti fazi, med 5. in 18. oktobrom, bosta zaprta še dva vozna pasova, tako da bo iz mesta vodil en pas, v mesto pa trije.

V peti, zadnji fazi med 25. in 27. oktobrom bo zaradi zaključnega asfaltiranja zaprto celotno vozišče. Pločnika in kolesarski stezi na obeh straneh ceste pa bodo odprti.

Režimom na Dunajski bo glede na aktualne razmere prilagojeno krmiljenje semaforizacije na ostalih cestah, je povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na občini Maja Žitnik.

Poplavljanje Dunajske se bo rešilo, na Celovški to še pod vprašajem

Janković je zadovoljen, da se bo pri poglobitvi lahko uredilo odvodnjavanje s ponikanjem. Ni pa po njegovih besedah zaradi značilnosti terena takšna rešitev možna pri podvozu pod tiri na Celovški cesti pri Pivovarni Union, ki ga ob nalivih prav tako pogosto zalije. Kako je možno urediti to območje, kamor ob deževju večina vode pride po glineni podlagi z območja Rožnika, strokovnjaki še ugotavljajo, je povedal župan.

Poplavljen podvoz na Dunajski cesti
Poplavljen podvoz na Dunajski cesti FOTO: Damjan Žibert

Upa, da bosta do 1. septembra znova odprti Linhartova cesta vključno s krožiščem, da bi bil omogočen dostop s Štajerske ceste, in Savska cesta. Na območju je predvidena še širitev podvoza pod železnico na Šmartinski cesti, ki pa bo stekla po izgradnji novega železniškega nadvoza, ki bo potekala v okviru prenove železniške postaje.

dunajska cesta dela gradbišče zapora obvoz
KOMENTARJI (59)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
19. 08. 2025 16.06
-1
bravo župan bravo za Ljubljano, bomo ze potrpeli
ODGOVORI
0 1
NiGenocid
19. 08. 2025 16.05
+0
ZOKI dela! SDS samo kritizira!
ODGOVORI
1 1
ZIPPO
19. 08. 2025 16.02
Seveda se opravičuje! Ker skupaj z izvajalci v korupciji kradejo denar, na projektih delajo VEDNO ISTI IZVAJALCI!!! Tujcev ta mafija zraven ne spusti! Zato se tudi dela tako počasi povsod! Vse to bi bilo lahko končano že med poletjem!!!
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
19. 08. 2025 16.01
+2
Volilna baza Stranke Deb_ilov Slovenije se je prišla užigat pod članek. Ruralci, ne sekirajte se za Ljubljano, tu je lepo živeti. Raje se obremenjujte z vašimi rovtami, kjer vam male občine lahko naredijo meter novega asfalta na leto, ker več financ pač ni.
ODGOVORI
3 1
suleol
19. 08. 2025 16.07
tocno tko
ODGOVORI
0 0
Hugh_Mungus
19. 08. 2025 16.00
+2
Glavno da je za avtomobile poskrbljeno. Še pešci in kolesarji naj gredo v avto, da bo ja gužva 👍. Bože nedaj da bi en prometni pas žrtvovali za nemoteno gibanje pešcev in kolesarjev, bi mogoče še kdo iz avta presedlal v vsej gneči
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
19. 08. 2025 16.04
Smo avtocenteična družba. Po razpadu Juge smo se želeli motorizirat. Infrastruktura pa ne sledi.
ODGOVORI
0 0
suleol
19. 08. 2025 16.08
bos ze prezivel, a se za kuzije pa nosecnce z vozicki naredi pas halo
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
19. 08. 2025 15.58
+4
Zoran MafiJanković tut pravi da je Ljubljana najlepše mesto na svetu de.
ODGOVORI
5 1
suleol
19. 08. 2025 16.08
Ljubljana je super
ODGOVORI
0 0
Vlahek
19. 08. 2025 15.57
+0
ljudje z 700e place bodo že tretjič popravlali enak projekt,,,VSAK LAHKO KRADE KAKORKOLI ŽELI KER CEPLENI NEBOSTE NAREDIKI NIČ,DRUGIM SE PA J3BE HAHAHAAH
ODGOVORI
2 2
NiGenocid
19. 08. 2025 15.56
+0
Kdo pa bi hodil v tisto greznico??? Strup v pitni vodi, najslabsi zrak v Evropi,itd,itd!
ODGOVORI
4 4
SDS_je_poden
19. 08. 2025 15.58
+0
Ej, ruralci drv in dizlov ne date, pa te bolane fore.
ODGOVORI
3 3
ćutljivi ubica
19. 08. 2025 15.59
+2
cene stanovanj pa iste kot v beću, .e.o.e 😀
ODGOVORI
3 1
|1337|
19. 08. 2025 15.56
-1
A so teli strokovnjaki že slišal za drenažo?
ODGOVORI
1 2
Brus1234
19. 08. 2025 16.02
Čakaj, da pride jesensko deževje, ko bo Zoki plaval v svojih podvozih!!
ODGOVORI
0 0
1butnskala
19. 08. 2025 15.55
-1
Ja pać najljepşe mesto na svetu
ODGOVORI
1 2
|1337|
19. 08. 2025 15.55
+1
A to teli strokovnjaki že slišal za drenažo?
ODGOVORI
3 2
Uporabnik1536341
19. 08. 2025 15.58
+1
Kako si pameten...
ODGOVORI
2 1
Smuuki
19. 08. 2025 15.50
+0
Če bi v tivoliju naredili novo postajo nihče ne bi trpel v času gradnje. Vse bi bilo ceneje in novo. Na dan otvoritve bi zaprli staro zel pistajo in tam naredili kaj drugega. Lokacija bi bila še bližja centru. Procentni račun narekuje dražjo gradnjo ker več kane. Na trpljenje ljudi se pa nihče ne ozira
ODGOVORI
5 5
SDS_je_poden
19. 08. 2025 15.53
+2
V Tivoliju je park, zelene površine. Kam bi ti postavil postajo? Konjerejec v vsej lepoti kavč strokovnjaka.
ODGOVORI
4 2
Brus1234
19. 08. 2025 15.49
+8
Dela izvajajo Zokijevi izvajalci, taki, ki kaj vržejo v "dobrodelne namene" v pravi žep. Temu primerno se izvajajo dela od 8 do 14 ure. Skratka poden od podna.
ODGOVORI
9 1
St. Gallen
19. 08. 2025 15.51
+4
Volilna baza tako hoce
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
19. 08. 2025 15.57
-1
Dela izvajajo izvajalci MOP-a in tudi MOL-a. Če bi ti to naredil ceneje, zakaj se nisi prijavil na razpis?
ODGOVORI
0 1
Oliguma
19. 08. 2025 15.48
+3
Ljubljane se izognem.. tudi..ko se nič ne dela..AC se pa ne morem..zato naj mi Dars vrne denar..niti 30 min, ko gre od doma ni tekoče vožne..kamor grem povsod sstojim..
ODGOVORI
5 2
Hugh_Mungus
19. 08. 2025 16.01
+1
Tudi ti si del gneče 😉
ODGOVORI
1 0
Clovek_002
19. 08. 2025 15.46
+1
On poziva k strpnosti, Ljubljančani ga že leta pozivajo k urejanju prometa, krožna proga, tramvaj, nekaj linij metroja bi rešilo vse te probleme, za katere je dovolj denarja, ne pa tudi za vse te pogoltnosti okoli nadstandardnih pisarn in sosesk. Fuj, Ljubljano nazaj Ljubljančanom!
ODGOVORI
3 2
St. Gallen
19. 08. 2025 15.52
+0
Prej bo NK Maribor prvak
ODGOVORI
1 1
ćutljivi ubica
19. 08. 2025 15.54
misliš turški nk mb 😁
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
19. 08. 2025 15.46
+2
Župan greznice tolaži podgane pravijo.
ODGOVORI
5 3
Glotar
19. 08. 2025 15.43
+1
ma vse ceste po Ljubljani nej zaprejo pa je...
ODGOVORI
2 1
St. Gallen
19. 08. 2025 15.41
-1
Zaklonisca pa se sploh nimate v planu
ODGOVORI
3 4
Po možganski kapi
19. 08. 2025 15.36
-7
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Zorana .
ODGOVORI
3 10
ćutljivi ubica
19. 08. 2025 15.39
+8
@tipček, že celi dan si gor, z neštetimi nadiimki, maš ti sploh LAJAF 😁
ODGOVORI
9 1
Prijazna
19. 08. 2025 15.41
+1
Tudi ti moraš živeti pa čeprav brez Kosova.
ODGOVORI
3 2
ćutljivi ubica
19. 08. 2025 15.54
📺😵🤯
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
19. 08. 2025 15.35
+0
Ljubljana=greznica
ODGOVORI
10 10
Glotar
19. 08. 2025 15.46
+3
za vas iz rovt je Las Vegas...
ODGOVORI
7 4
