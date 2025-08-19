Janković pred novimi deli na Dunajski priznava: 'Grozno bo'

Ob nadaljevanju prenove Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico v Ljubljani je pričakovati težave v prometu, je opozoril ljubljanski župan Zoran Janković. Ljudi je pozval k strpnosti in upoštevanju signalizacije oz. uporabi alternativnih poti. Dela, ki bodo imela več faz, s tem pa tudi različne oblike cestnih zapor, naj bi končali do 27. oktobra. Režimom na Dunajski bodo glede na aktualne razmere prilagojeni semaforji tudi na ostalih cestah. Janković upa, da bosta do 1. septembra znova odprti Linhartova cesta, vključno z žalskim krožiščem, da bi bil omogočen dostop iz smeri rondoja Tomačevo, in pa Savska cesta.

"Grozno bo. Vse udeležence v prometu prosim, da spoštujejo znake, brez tega se ne da," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal župan Zoran Janković.

Gradbišče na Dunajski cesti FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V ponedeljek se je začela prva faza del za poglobitev cestišča, ki je potrebna zaradi dodatnih železniških tirov na novem nadvozu nad cesto, in ureditev odvodnjavanja, da podvoza ob močnejšem deževju ne bo več zalivalo.

V tej fazi, ki bo trajala predvidoma do 29. avgusta, sta zaprta dva vozna pasova v smeri centra ter pločnik in kolesarska steza na zahodni strani. Urejeni so trije vozni pasovi iz mesta in dva v mesto, pešci in kolesarji so preusmerjeni na vzhodni del, kjer je urejen dvosmerni kolesarski promet. Župan se zaveda, da je za pešce in kolesarje neugodno prehajati prek križišč s Tivolsko cesto, Trgom OF in Vilharjevo cesto, a je s tem omogočen varen prehod. Ob tem pa udeležence v prometu poziva, naj poiščejo druge poti. Vozniki bodo na spremenjen prometni režim opozorjeni že severneje na Dunajski ter na Celovški cesti, dodatno bodo obvestila objavili pred začetkom šolskega leta, da bodo starši lahko morebitno gnečo upoštevali pri spremljanju najmlajših v šolo, je dejal Janković.

Gradbišče na Dunajski cesti FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V drugi fazi, predvidoma od 30. avgusta do 15. septembra, bosta na zahodni strani zaprta še dodatna dva pasova, tako da bo vožnja v mesto potekala po enem pasu, iz mesta pa po dveh. V tretji fazi, ki bo trajala predvidoma od 15. septembra do 4. oktobra, se bodo dela prestavila na drugo stran ceste. Vzpostavljena bo zapora pločnika in kolesarske steze na vzhodni strani, zaprt bo tudi en vozni pas, tako da bosta iz mesta vodila dva, v mesto pa štirje. Pešci in kolesarji bodo preusmerjeni na zahodni del, kjer bo enako kot sedaj na vzhodnem delu urejen dvosmerni kolesarski promet.

V četrti fazi, med 5. in 18. oktobrom, bosta zaprta še dva vozna pasova, tako da bo iz mesta vodil en pas, v mesto pa trije. V peti, zadnji fazi med 25. in 27. oktobrom bo zaradi zaključnega asfaltiranja zaprto celotno vozišče. Pločnika in kolesarski stezi na obeh straneh ceste pa bodo odprti. Režimom na Dunajski bo glede na aktualne razmere prilagojeno krmiljenje semaforizacije na ostalih cestah, je povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na občini Maja Žitnik.

Poplavljanje Dunajske se bo rešilo, na Celovški to še pod vprašajem

Janković je zadovoljen, da se bo pri poglobitvi lahko uredilo odvodnjavanje s ponikanjem. Ni pa po njegovih besedah zaradi značilnosti terena takšna rešitev možna pri podvozu pod tiri na Celovški cesti pri Pivovarni Union, ki ga ob nalivih prav tako pogosto zalije. Kako je možno urediti to območje, kamor ob deževju večina vode pride po glineni podlagi z območja Rožnika, strokovnjaki še ugotavljajo, je povedal župan.

Poplavljen podvoz na Dunajski cesti FOTO: Damjan Žibert icon-expand