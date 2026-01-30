Naslovnica
Slovenija

Janković predlaga, da bi si garažno hišo financirali stanovalci sami

30. 01. 2026 18.49 pred 1 uro 2 min branja 56

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Garažna hiša

Ljubljanski župan je stanovalcem Štepanjskega naselja predlagal izgradnjo garažne hiše. Občina lahko podari zemljišče, je dejal Janković, garažo pa bi si morali financirati stanovalci. Ti nad predlogom niso navdušeni. Koliko pa bi parkirno mesto v garažni hiši sploh stalo?

"Garažo nad tlemi ali pa v zemlji," je včeraj predlagal Janković. "Zakaj pa samo garaža, zakaj ne parkirna mesta?" je vprašala ena od stanovalk. "Kam bi jih pa dali, samo povejte mi?" ji je odvrnil župan. "Vse, kar rabite - papirje, pomoč, vam bomo naredili, ampak garažo si morate sami narediti. Občina ne bo delala in garaže dajala v najem."

Po včerajšnjem večkratnem županovem predlaganju edine dolgotrajne rešitve parkirne problematike se v Štepanjskem naselju sprašujejo, kako tak projekt plačati.

"Večina ljudi v Štepanjskem naselju nima kar tako 20 tisoč evrov oziroma neke take vsote, kot bi prišlo parkirno mesto v parkirni hiši," je dejal stanovalec Klemen Flajš.

Cena seveda variira glede na tip garažne hiše, a nekateri projektanti in gradbeniki ocenjujejo, da je za vsak kvadratni meter izgradnje garažne hiše treba odšteti od 400 do 600 evrov. Pod črto bi parkirno mesto v garažni hiši danes stalo med 15 in 20 tisočaki.

"S tem je preložena odgovornost občine za spodletel parkirni režim na nas. Oni so povzročili to stisko, to gnečo, zdaj pa jo naj mi rešimo. Mi zahtevamo občo rešitev, ki bo primerna za vse," je še dodal Klemen Flajš.

A Vesna Levstek iz Nepremičnine plus, ki že več desetletij spremlja nepremičninski trg, meni, da je odgovornost tudi na stanovalcih: "Ne moreš kupiti stanovanja, nadgrajevati svojih potreb in ker okolje ne sledi tvojim potrebam, zahtevati od občine, države, kogarkoli, da za tvoje potrebe poskrbi."

Štepanjsko naselje je le eno od naselij s problematiko, dodaja Levstek, ki opaža, da se projekti med stanovalci navadno ne realizirajo. "Prvič je to projekt, ki nekaj časa traja, nekaj stane in to razpršeno lastništvo navadno v praksi ne zaživi," pravi Vesna Levstek.

"Tega je zdaj 13, 14 let nazaj, cena je bila 10 tisoč na parkirno mesto v garaži. 10 tisoč evrov. Prijav je bilo pa 20, od 200 parkirnih mest, ki bi jih bilo tukaj možnih," je na propadel poskus zaživetja garažne hiše v tem okolju včeraj spomnil tudi župan. A stanovalci ne bodo odnehali. "Kje bi lahko postavili dodatna parkirišča? Morda med drevesi ali pa karkoli. Občina je tista, ki ima strokovnjake za to - urbaniste, pravnike. In pričakovati od nas, da bomo mi sami našli vse rešitve in jih prinesli, je definitivno nepošteno," pravi Flajš.

Z Jankovićem se želijo srečati na zboru občanov, za katerega so že zbrali potrebne podpise.

štepanjsko naselje parkirišča garažna hiša

KOMENTARJI56

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
30. 01. 2026 21.07
Mačehovsko obnašanje župana
Odgovori
0 0
Igi31
30. 01. 2026 21.06
vse se je začelo ko so začeli odvažati avtomobile in pisati kazni. To je županovo maslo. Če bi zatisnil oči in pogledal stran bi bilo vse ok. On je začel naj zdaj najde rešitev. Sinu je zgradil hišo brez ustreznih dovoljenj naj še tu pogleda skozi prste in najde rešitev.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
30. 01. 2026 21.04
Se pravi župan Ljubljane leta 2026 opravičuje da ni prostora ker leta 1970 ni bilo toliko avtomobilov. ? Saj ravno zato pa imamo župana da take stvari uredi
Odgovori
0 0
Đon Price
30. 01. 2026 21.06
ja sej jim je dou moznost da si zgradijo garazno hiso a ni to dost?
Odgovori
0 0
Alex82
30. 01. 2026 21.01
Avto je tvoja privat lastnina, ne socialna kategorija. Če imaš denar za avto in bencin, imej še za parkirišče. Občina naj gradi vrtce in šole, ne pa privatnih skladišč za pleh.
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
30. 01. 2026 21.00
A je ne bi jure zgradil z 28 nakradenimi mio!
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
30. 01. 2026 20.59
Jurček ima štiri avtomobile. Kje on parkira?
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
30. 01. 2026 21.04
Če ima svojo bajto...ima verjetno tud prostor...za avto park.
Odgovori
0 0
borko11111
30. 01. 2026 20.59
Stanovanja dobili zastonj oz. za 10% realne vrednosti po Jazbinškovem zakonu in zdaj bi radi še garaže . Od koga? Države, občine,..... Malo smešno, a ne ?
Odgovori
+1
1 0
biggie33
30. 01. 2026 20.58
Zoki se dobro zaveda, da ko bo postopek na sodišču končan, bo obcina ta zemljisca izgubila.. do takrat bo pa zavlačeval postopek in pošiljal redarje, da pišejo kazni.. ko bo sodisce določilo ta parkirišča za pripadajoče zemljišče blokov, bodo stanovalci lahko parkirali tudi na zelenicah, med drevesi itd..
Odgovori
+3
3 0
E.Nigma
30. 01. 2026 20.56
Janković predlaga, da bi si garažno hišo financirali stanovalci sami. Ja itak. Potem pa za parkiranje pobirala občina. Medtem ko si v službi. Tebe je treba hubit
Odgovori
+1
2 1
Žuža88
30. 01. 2026 21.07
Kaj pa ti bluzis, sej bi se stanovalci vpisali kot lastniki. Obcina bi pobirala zemljiski prispevek in to je to.
Odgovori
0 0
Animal_Pump
30. 01. 2026 20.55
Tle ima Jankovič...PRAV. Eno stanovanje...eno parkirno mesto...Simpl.
Odgovori
+0
2 2
Japa Jade
30. 01. 2026 20.55
Tule se ne da oddat normalnega komentarja, komentar vsebuje nedovoljene besede, bolj kot ga pregledujem manj mi je jasno kaj vam spet ni všeč.
Odgovori
0 0
janez653
30. 01. 2026 20.51
Jst tud nimam za garazo. Mi jo bo obcina zgradila?
Odgovori
+0
1 1
Alex82
30. 01. 2026 20.48
Občina ni dolžna gradit garaže pa ni pomenbno kdo je župan lahko je tudi svečkar pač ni dolžna.
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
30. 01. 2026 20.50
Kdo jih pa bo?
Odgovori
-1
0 1
Ursooo
30. 01. 2026 20.52
Točno tako. Ko kupiš stanovanje v takem naselju, moraš vedet, da bo s parkingom s*r+a-n.j,e. Ne pa da kupiš, potem pa gnjaviš državo, župana, občino..., da ti rešijo problem. Če rabiš 3 avte, si kupi stanovanje s 3 parkirnimi mesti, ali hišo. V New Yorku ljudje nimajo avtov. Oz. največ enega na stanovanje. Pa še to ne vsi. Enako v Berlinu. Da o Tokiu ne govorim. Tisti, ki brez zbirke avtomobilov ne morejo, ne živijo v mestu.
Odgovori
+1
2 1
Alex82
30. 01. 2026 20.56
Ti mogoče😅 Isto kot za hrano ali obleko – tisti, ki jo potrebuje. Če kupiš avto, moraš sam poskrbeti za njegov servis, bencin in tudi za to, kje bo stal. Zakaj bi morali vsi občani plačevati za tvoj 'garažni luksuz.
Odgovori
-1
0 1
Alex82
30. 01. 2026 20.58
Ti mogoče?😅Isto kot za hrano ali obleko,tisti, ki jo potrebuje. Če kupiš avto, moraš sam poskrbeti za njegov servis, bencin in tudi za to, kje bo stal. Zakaj bi morali vsi občani plačevati za tvoj garažni luksuz.
Odgovori
0 0
Žmavc
30. 01. 2026 21.00
Torej tudi cest ne rabi gradit in jih obnavljat.
Odgovori
0 0
Žmavc
30. 01. 2026 20.47
Nekaj mu pa moramo priznat... Ima pa "grande kojones", da takole sam pride med leglo ljubljanskega primizivizma. Kapo dol za pogum.
Odgovori
+4
4 0
Žuža88
30. 01. 2026 20.59
No ja tudi 3/4 stanovalcev je ze take starosti, da ne rabijo avtomobila. So pac razvajeni, ker so zastonj kupovali stanovanja, zdej pa bi se parkirisca zastonj. Penzije pa visje od minimalca pa komi prezivijo.
Odgovori
0 0
LukaS8
30. 01. 2026 20.47
Ja pa a ta folk ne dojame, da kjer ni, še vojska ne more vzet. Pač ni prostora za tako maso vozil. Garažne hiše ne bi, plačevali parkinga ne bi. Dejansko jim ostane le sprememba življenskega stila. Razdalje v Ljubljani so z lahkoto premagljive s kolesom ali celo peš. Za malo dlje je avtobus. Za transport pa pač nujno zlo, avto. Takle mamo... In zdej bojo šli pa vsi v zrak. Ker da bi šel kakšen od njih peš al pa na trolo pač ne pride v poštev. Ali bojo izsilili zastonj parkinge ali bo vojna.
Odgovori
+1
1 0
Geres
30. 01. 2026 20.47
To pač res ni naloga občine. Pa naj prebivalci dobijo zasebnega investitorja in mesečno plačujejo najemnino za parkirišče.
Odgovori
+1
1 0
Mean Cat
30. 01. 2026 20.45
Ta pa je humorist
Odgovori
+3
4 1
odpisani zasedli vlado
30. 01. 2026 20.42
Ko vidim izjave copatarja jankovića in njegovo norčevanje iz domačinov ljubljane ter kako vodi žejne čez vodo tudi njegove volilce in podpornike skoraj crknem od smeha.Z parkiranji imajo največji problem ravno balkanski priseljenci saj je razvidno,da vsak drugi katerega kaj vprašajo ne obvlada slovenščine.Ali še vedno plešejo in pojejo oj zorane oj jankoviću mi ti se kunemo hahahahaha.
Odgovori
+3
3 0
Žuža88
30. 01. 2026 20.41
Jankovicu je jasno da ce jim postavi garazno hiso, bo dubu domino efekt v celi Lj. Vsi bomo zeleli imeti zastonj lastniska parkirna mesta.
Odgovori
+3
3 0
vlahov
30. 01. 2026 20.39
Kar naj volijo Janka , Tino , Robija .....
Odgovori
-1
1 2
Ursooo
30. 01. 2026 20.48
Plešasti ima rešitev v žepu, samo v Ljubljani ne bo nič reševal. Ker Ljubljana stalno snuje zarote proti poveljniku Glanzkopfu. Ampak vseeno: volite Plešca!
Odgovori
+0
1 1
Japa Jade
30. 01. 2026 20.55
Ne, volili bomo JANŠO, park irnih mest bo za izvoz, denar ja na kupe, cedila se bosta med in ml eko, ampak potem se boste zbu dili v no čni mori o kateri se vam sa nja ne. Opa nkar vas bo že jne pel jal čez vodo, sam po tem ne menj ajte nick ov, ker vas bo sram.
Odgovori
0 0
bibaleze
