Janković predlaga, da bi si garažno hišo financirali stanovalci sami

"Garažo nad tlemi ali pa v zemlji," je včeraj predlagal Janković. "Zakaj pa samo garaža, zakaj ne parkirna mesta?" je vprašala ena od stanovalk. "Kam bi jih pa dali, samo povejte mi?" ji je odvrnil župan. "Vse, kar rabite - papirje, pomoč, vam bomo naredili, ampak garažo si morate sami narediti. Občina ne bo delala in garaže dajala v najem."

Po včerajšnjem večkratnem županovem predlaganju edine dolgotrajne rešitve parkirne problematike se v Štepanjskem naselju sprašujejo, kako tak projekt plačati.

"Večina ljudi v Štepanjskem naselju nima kar tako 20 tisoč evrov oziroma neke take vsote, kot bi prišlo parkirno mesto v parkirni hiši," je dejal stanovalec Klemen Flajš.

Cena seveda variira glede na tip garažne hiše, a nekateri projektanti in gradbeniki ocenjujejo, da je za vsak kvadratni meter izgradnje garažne hiše treba odšteti od 400 do 600 evrov. Pod črto bi parkirno mesto v garažni hiši danes stalo med 15 in 20 tisočaki.

"S tem je preložena odgovornost občine za spodletel parkirni režim na nas. Oni so povzročili to stisko, to gnečo, zdaj pa jo naj mi rešimo. Mi zahtevamo občo rešitev, ki bo primerna za vse," je še dodal Klemen Flajš.

A Vesna Levstek iz Nepremičnine plus, ki že več desetletij spremlja nepremičninski trg, meni, da je odgovornost tudi na stanovalcih: "Ne moreš kupiti stanovanja, nadgrajevati svojih potreb in ker okolje ne sledi tvojim potrebam, zahtevati od občine, države, kogarkoli, da za tvoje potrebe poskrbi."

Štepanjsko naselje je le eno od naselij s problematiko, dodaja Levstek, ki opaža, da se projekti med stanovalci navadno ne realizirajo. "Prvič je to projekt, ki nekaj časa traja, nekaj stane in to razpršeno lastništvo navadno v praksi ne zaživi," pravi Vesna Levstek.

"Tega je zdaj 13, 14 let nazaj, cena je bila 10 tisoč na parkirno mesto v garaži. 10 tisoč evrov. Prijav je bilo pa 20, od 200 parkirnih mest, ki bi jih bilo tukaj možnih," je na propadel poskus zaživetja garažne hiše v tem okolju včeraj spomnil tudi župan. A stanovalci ne bodo odnehali. "Kje bi lahko postavili dodatna parkirišča? Morda med drevesi ali pa karkoli. Občina je tista, ki ima strokovnjake za to - urbaniste, pravnike. In pričakovati od nas, da bomo mi sami našli vse rešitve in jih prinesli, je definitivno nepošteno," pravi Flajš.

Z Jankovićem se želijo srečati na zboru občanov, za katerega so že zbrali potrebne podpise.