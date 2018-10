Janković prepričan v zmago že v prvem krogu

V Ljubljani so priprave na župansko tekmo v polnem zamahu. Trenutni župan Zoran Janković , ki je na tej funkciji že od leta 2006, je namreč danes s skupno več kot 4300 overjenih podpisov podpore na upravno enoto tudi uradno vložil svojo vnovično kandidaturo. Kot je dejal že ob njeni napovedi, se v novo župansko bitko podaja iz več razlogov. Eden od teh je po njegovem tudi želja prebivalcev Ljubljane, ki so ga"pozivali k ponovni kandidaturi". "Odločili bodo volivci. Res je, da se javljajo novi kandidati. Vse jemljem resno, a nikogar se ne bojim,"je o svojih izzivalcih, ki jih je v zadnjih dneh vedno več, povedal Janković, ki pričakuje zmago v prvem krogu.

Trenutno kaže, da bo njegov najbolj resen izzivalec poslanec in dolgoletni ljubljanski mestni svetnik stranke SDS Anže Logar . "Na lotu lahko zadeneš samo, če kupiš srečko. Ljubljano imaš priložnost izboljšati samo, če kandidiraš za župana. Torej kandidiram..." S temi besedami je konec septembra pospremil najavo kandidaturo na družbenem omrežju Facebook. V župansko tekmo se podaja s sloganom "Pozdravimo Ljubljano", ki lahko ima po njegovem več pomenov, eden glavnih pa je povezan z dolgimi čakalnimi vrstami v ljubljanskih zdravstvenih domovih. Obljublja tudi Ljubljano brez korupcije in prometnih zamaškov.

"Vsak dan županovanja imam kandidaturo v teku. Naše naloge in projekte bomo izvajali do zadnjega dneva mandata," pa je v enem prvih odzivov na Logarjevo napoved kandidature dejal aktualni župan prestolnice in dodal, da ta v ničemer ne vpliva na njegove načrte in kampanjo.

V boj za prevzem mesta župana "najlepšega mesta na svetu" pa se podaja tudi Smiljan Mekicar kot kandidat stranke Dobra država, katera v aktualni sestavi mestnega sveta sicer nima predstavnika. Stranka SMC pa v župansko tekmo pošilja Dragana Matića, člana izvršnega odbora stranke in ljubljanskega mestnega svetnika.

"Vsa ta leta poslušamo o Ljubljani kot o najlepšem mestu na svetu, in to se je vedno znova skušalo dokazovati z vztrajnim lepotičenjem centra mesta. Po mojem mnenju to ni pravi cilj. Pravi cilj vseh nas bi moral biti, da Ljubljana postane najprijaznejše mesto do vseh, zlasti pa do svojih prebivalcev, tako do tistih, ki živijo v osredju mesta, kot do tistih na obrobju," je kandidat SMC dejal v ponedeljek ob predstavitvi županske kandidature.

Med Jankovićevimi izzivalci tudi pevec narodnozabavnega ansambla

Kandidaturo za ljubljanskega župana je napovedal tudi kandidat stranke Naprej Slovenija Mihael Rihar. Inženir strojništva, ki je bil deset let kot tehnolog zaposlen v podjetju Gorenje Tiki, trenutno pa je tudi pevec ansambla Veseli Gorenjci, med prednostnimi nalogami županovanja izpostavlja znižanje brezposelnosti in zdravljenje gospodarstva, varčevanje z davkoplačevalskim denarjem in gospodarsko strategijo razvoja mesta. Kot pravi, se bo zavzemal za ugodne življenjske pogoje za vse prebivalce Ljubljane. Mladi naj se v prestolnici počutijo zaželene in sprejete in naj v Ljubljani najdejo "vse tisto, česar si želijo in kar potrebujejo, da jim tega ne bo treba iskati v tujini".

Kandidata za župansko tekmo pa so že napovedali tudi v stranki Zeleni Slovenije Andreja Čuša, ki stavijo na Mirka Brniča Jagra. V stranki so sicer javno predstavitev njegove kandidature načrtovali za danes, a so jo prestavili.