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Slovenija

Janković proti preimenovanju Dimičeve v Palestinsko ulico

Ljubljana, 15. 09. 2026 12.45 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA
Protest ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani

Ljubljanski župan Zoran Janković je komentiral pobudo Gibanja za pravice Palestincev, da se Dimičeva ulica, kjer se je prejšnji teden odprlo izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico. Dejal je, da preimenovanja ulice ne podpira, ker bi to imelo negativne posledice za prebivalce, morda pa bi lahko preimenovali bližnji park.

Gibanje za pravice Palestincev je prejšnji teden na pristojno komisijo Mestne občine Ljubljana (MOL) vložilo formalno pobudo, da se Dimičeva ulica, kjer so minulo sredo odprli izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico.

Janković je v odgovoru na novinarsko vprašanje danes komentiral pobudo in dejal, da je sam ne podpira, sicer pa je komisija po njegovih besedah že podala odgovor, da bo pobudo treba dopolniti.

Protest ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani
Protest ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

"Preimenovanja so redka"

Dodal je, da so bila preimenovanja ulic v Ljubljani v zadnjih 20 letih zelo redka, ker "to povzroči izjemno veliko obveznosti za vse prebivalce te ulice", vključno z menjavo vseh dokumentov.

Lahko pa bi razmislili o tem, da se preimenuje parkovno površino, denimo v "park palestinskih otrok", je še dejal župan Ljubljane.

Na vprašanje, če je imel pri tem v mislih "specifičen park v Bežigradu, v bližini obrambnega ministrstva ali na splošno na območju Ljubljane", je odgovoril z besedami, da bi šlo za park "tam v bližini". "Imamo kar nekaj lokacij - če bo sklep komisije mestnega sveta, je to samo tehnika," je dodal Janković.

Za zdaj ni jasno, kdaj bo pristojna komisija MOL odločala o preimenovanju in kakšen bo rezultat morebitne dopolnitve pobude, ki jo je omenil župan.

Predlagatelji preimenovanja Dimičeve ulice so sicer pobudo sprožili v znak solidarnosti s Palestinci, izraelsko odprtje veleposlaništva v Sloveniji vidijo kot utrjevanje vezi z Izraelom, ki ga obtožujejo izvajanja genocida nad Palestinci. Odprtje veleposlaništva je prejšnjo sredo v Ljubljani pospremil tudi protest v organizaciji študentskega društva Iskra, ki se ga je po oceni organizatorjev udeležilo več kot 5000 ljudi.

Zoran Janković Ljubljana Dimičeva ulica Palestina izraelsko veleposlaništvo

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KOMENTARJI19

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JohhnyDinamitash
15. 09. 2026 13.50
gibanje za pravice palestincev?? preimenovanje ulic?? pa kva vm dogaja....folk spi pod mostom, nima za položnce...vi se ukvarjate s palestino.....jao kam gremo
Odgovori
0 0
FIRBCA
15. 09. 2026 13.44
Bravo g Zoran. Nimam niti mali proti Palestini vendar to nima nobene veze z nasimi ulicami. Ulice morajo biti izkljucno samo Slovenska imena pika.
Odgovori
+4
4 0
Nebodijetreba
15. 09. 2026 13.43
Ja, pa kaj še! Zdaj bomo kar imena ulic spreminjali in jih poimenovali po tujih državah. V Lj že skoraj več ne slišiš slovenske besede, zdaj pa še ulice ... Ljbljana ke slovensko glavno mesto! Če pa komu ne paše, meje so odprte ... ne samo navznoter.
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+6
6 0
berger 2
15. 09. 2026 13.37
Protestniki, ki so paradirali po Ljubljani, naj bi il vzklikali gesla : Izrael je treba uničiti. Tudi uradna politika, ki jo poučujejo tudi v šolah, v vseh arabskih okoliških državah je :da je treba Izrael uničiti. Položaj je veliko bolj kompleksen, kot ga enostransko pri nas prikazujejo levičarji Palestincem vlada Hamas, ki je teroristična organizacij, ki jo podpira Iran. Ne vem, če je primerno, da pri protestih v Ljubljani plapolajo zastave Hamasa
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+3
4 1
FETS LUCK
15. 09. 2026 13.23
Se boji da bi jo Izraelci zbombardirali ?
Odgovori
+1
2 1
Razumnež
15. 09. 2026 13.22
Palestine ni več....
Odgovori
+2
4 2
FETS LUCK
15. 09. 2026 13.21
Zoki bi jo raje preimenoval v Vućićevo ali Dodikovo...
Odgovori
+7
7 0
PandaBear
15. 09. 2026 13.13
hahaha... pa to je to, boljš da kr sami poimenujemo ulice po kamelarjih, če ne jih bodo oni čez cca. 20 let...
Odgovori
+10
11 1
Pajo_36
15. 09. 2026 13.35
V Palestini pa nisem videl kamel. Kmetje imajo pašne živali pa to.... Tud v Jordaniji jih nisem videl, tako da...
Odgovori
-2
0 2
waga7
15. 09. 2026 13.09
ena pametna
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+2
4 2
JApajaDAja
15. 09. 2026 12.59
pa piknik plac v parku za pristaše poimenovanja....park "hamas"....
Odgovori
+12
13 1
Teleport
15. 09. 2026 13.17
Pa svinjske zrezke na rostilj
Odgovori
+8
9 1
Ne hodimnavolitve
15. 09. 2026 12.53
Janković mi ni bil nikoli simpatičen, od farmacevtske naprej ga pa sploh ne maram. Ampak, tu se pa strinjam z njim. Palestinska, Francoska, Alžirska, Iranska? Kaj pa še. Zoki ima prav.
Odgovori
+9
12 3
JApajaDAja
15. 09. 2026 13.00
ulice ne bi....bi pa park...kje je razlika? aha, v menjavi dokumentov..
Odgovori
+6
6 0
Ne hodimnavolitve
15. 09. 2026 13.31
Tudi park ne!
Odgovori
+4
5 1
trac
15. 09. 2026 13.34
Če ne drugega, verjetno nima nihče naslov bivališča v parku. Kdo bi potem plačal in poskrbel za spremembe naslovov v osebnih, potnih listih, institucijah ...
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+1
1 0
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