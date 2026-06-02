Janković: Referendum ne spremeni ničesar, bolje dati milijon za igrišča

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je na novinarski konferenci zatrdil, da mestna uprava vedno ravna na podlagi zakonodaje ter je dovolila zbiranje podpisov za referendum, ki je bilo izvedeno in uspešno. Mestni svet je v ponedeljek s 27 glasovi za in nobenim proti umaknil dopolnjen odlok, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah, pozneje pa na podlagi vložitve zahteve za referendum na občini s 40 glasovi za in nobenim proti še sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku, ki bo 12. julija, je povzel. Ponovil je, da so šli v umik zato, da bi Mestni občini Ljubljana prihranili milijon evrov, da bi ta denar raje porabili "za otroška igrišča, nova drevesa, klopce in podobno", ter da ne bi obremenjevali ljudi.

Kot je pojasnil, so sicer trije "ugledni pravniki" menili, da referendum glede na umik odloka ni potreben. "Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno," je povedal. "Zdaj bo zanimiva situacija. Na referendumu bo vprašanje, ki ga je izpostavila civilna iniciativa oziroma (Klemen) Fajs, vezano na odlok, ki ga ni več," je pristavil. Župan je ponovil, da se referenduma ne boji: "Tudi slučajno ne, z veseljem grem med ljudmi, kar delam ves čas."

Je pa torej mestni svet s tem, ko je umaknil sporni odlok, izpolnil zahteve civilne iniciative, je nadaljeval. Izida glasovanja ni želel napovedati, saj da nima kristalne krogle. "Jaz vem, da bom šel, ker hodim vedno," je napovedal. Rezultat pa ne bo spremenil ničesar, je prepričan. Prenovljenega odloka, za katerega še vedno verjame, da je bil boljši od obstoječega, ni več. Število parkirišč se ne bo podvojilo, še vedno se ne bo smelo parkirati na zelenicah, pločnikih, intervencijskih poteh, je argumentiral.

Civilna iniciativa za Ljubljano bo sicer danes predstavila razloge za vložitev zahteve za referendum ter komentirala dosedanji odnos mestne občine do referendumske pobude in referenduma.

Potrdil je še, da je za sredo ob 18. uri v Štepanjskem naselju dogovorjeno srečanje s Klemnom Fajsom in drugimi predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano. Fajs je tudi edini, ki lahko zdaj zahtevo za referendum umakne, je izpostavil.

Pirati: Koalicijski svetniki izvedli eno največjih manipulacij nad občani

Ljubljanski koalicijski mestni svetniki so v ponedeljek z izglasovanjem umika odloka o urejanju prometa v Ljubljani izvedli "eno največjih manipulacij nad občani in njihovo pravico do referenduma", ocenjujejo v Piratski stranki Slovenije. Četudi je mestni svet nato izglasoval referendum o odloku, se bojijo, da bi ga lahko župan izpodbijal. "Mestni svet za umik odloka, o katerem želijo občani odločati na referendumu, ni imel veljavne pravne podlage, saj 33. člen zakona o lokalni samoupravi določa, da je umik že sprejetega akta mogoč samo, če župan meni, da gre za nezakonit, neustaven ali drugače neskladen akt," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović.

Kot je izpostavil, se je tudi na državni ravni izoblikovala praksa, da pravnih aktov, zoper katere so državljani sprožili referendumsko pobudo, ni mogoče več spreminjati, dokler se referendumski postopek ne zaključi. "Neposredno odločanje občanov je najvišja demokratična oblika odločanja v naši občini, mestni svetniki Liste Zorana Jankovića in Svobode pa so se z umikom odloka postavili nad njihovo pravico do odločanja o javnih zadevah na referendumu. Referendumsko pobudo so izvotlili, saj bo pravni akt, o katerem se bo na referendumu odločalo, že umaknjen," je utemeljil. Feratović je prepričan, da se je že iz petkovega gradiva za sklic ponedeljkove izredne seje s predlogom točke za umik odloka in javne komunikacije predstavnikov občine videlo, "da predlagatelji umika želijo preprečiti referendum".