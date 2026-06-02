Slovenija

Janković: Referendum ne spremeni ničesar, bolje dati milijon za igrišča

Ljubljana, 02. 06. 2026 13.22 pred 1 uro 4 min branja 70

Avtor:
STA K.H.
Zoran Janković

Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je poudaril ljubljanski župan Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je na novinarski konferenci zatrdil, da mestna uprava vedno ravna na podlagi zakonodaje ter je dovolila zbiranje podpisov za referendum, ki je bilo izvedeno in uspešno. Mestni svet je v ponedeljek s 27 glasovi za in nobenim proti umaknil dopolnjen odlok, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah, pozneje pa na podlagi vložitve zahteve za referendum na občini s 40 glasovi za in nobenim proti še sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku, ki bo 12. julija, je povzel.

Ponovil je, da so šli v umik zato, da bi Mestni občini Ljubljana prihranili milijon evrov, da bi ta denar raje porabili "za otroška igrišča, nova drevesa, klopce in podobno", ter da ne bi obremenjevali ljudi.

Kot je pojasnil, so sicer trije "ugledni pravniki" menili, da referendum glede na umik odloka ni potreben.

"Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno," je povedal. "Zdaj bo zanimiva situacija. Na referendumu bo vprašanje, ki ga je izpostavila civilna iniciativa oziroma (Klemen) Fajs, vezano na odlok, ki ga ni več," je pristavil.

Župan je ponovil, da se referenduma ne boji: "Tudi slučajno ne, z veseljem grem med ljudmi, kar delam ves čas."

FOTO: Bobo

Je pa torej mestni svet s tem, ko je umaknil sporni odlok, izpolnil zahteve civilne iniciative, je nadaljeval. Izida glasovanja ni želel napovedati, saj da nima kristalne krogle. "Jaz vem, da bom šel, ker hodim vedno," je napovedal. Rezultat pa ne bo spremenil ničesar, je prepričan. Prenovljenega odloka, za katerega še vedno verjame, da je bil boljši od obstoječega, ni več. Število parkirišč se ne bo podvojilo, še vedno se ne bo smelo parkirati na zelenicah, pločnikih, intervencijskih poteh, je argumentiral.

Civilna iniciativa za Ljubljano bo sicer danes predstavila razloge za vložitev zahteve za referendum ter komentirala dosedanji odnos mestne občine do referendumske pobude in referenduma.

Potrdil je še, da je za sredo ob 18. uri v Štepanjskem naselju dogovorjeno srečanje s Klemnom Fajsom in drugimi predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano. Fajs je tudi edini, ki lahko zdaj zahtevo za referendum umakne, je izpostavil.

Ljubljanski koalicijski mestni svetniki so v ponedeljek z izglasovanjem umika odloka o urejanju prometa v Ljubljani izvedli "eno največjih manipulacij nad občani in njihovo pravico do referenduma", ocenjujejo v Piratski stranki Slovenije. Četudi je mestni svet nato izglasoval referendum o odloku, se bojijo, da bi ga lahko župan izpodbijal.

"Mestni svet za umik odloka, o katerem želijo občani odločati na referendumu, ni imel veljavne pravne podlage, saj 33. člen zakona o lokalni samoupravi določa, da je umik že sprejetega akta mogoč samo, če župan meni, da gre za nezakonit, neustaven ali drugače neskladen akt," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović.

FOTO: Luka Kotnik

Kot je izpostavil, se je tudi na državni ravni izoblikovala praksa, da pravnih aktov, zoper katere so državljani sprožili referendumsko pobudo, ni mogoče več spreminjati, dokler se referendumski postopek ne zaključi.

"Neposredno odločanje občanov je najvišja demokratična oblika odločanja v naši občini, mestni svetniki Liste Zorana Jankovića in Svobode pa so se z umikom odloka postavili nad njihovo pravico do odločanja o javnih zadevah na referendumu. Referendumsko pobudo so izvotlili, saj bo pravni akt, o katerem se bo na referendumu odločalo, že umaknjen," je utemeljil.

Feratović je prepričan, da se je že iz petkovega gradiva za sklic ponedeljkove izredne seje s predlogom točke za umik odloka in javne komunikacije predstavnikov občine videlo, "da predlagatelji umika želijo preprečiti referendum".

Civilna iniciativa za Ljubljano je v ponedeljek nekaj pred 13. uro na vložišču občine predala zahtevo za razpis referenduma o parkirni politiki, "po 46. členu zakona o lokalni samoupravi pa je mestni svet dolžan razpisati referendum, ko to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini, kar je iniciativa tudi dosegla". A Janković je na prvi izredni seji v nasprotju s svojimi predhodnimi izjavami zatrjeval, da odločanje o umiku nima vpliva na referendum, je povzel svetnik Piratov.

"Zaradi očitne nezakonitosti smo eden za drugim tudi zapustili sejo," je spomnil. Več se jih je sicer nato vrnilo na drugo izredno sejo o sklicu referenduma. "Kljub odločitvi za sklic nove izredne seje z namenom razpisa referenduma je koalicija nadaljevala svojo farso /.../ in umaknila odlok," je bil oster.

"Vladajoča koalicija je zdaj ustvarila stanje, v katerem je prihajajoči referendum lahko žrtev pravnega manevra za njegovo izpodbijanje, ki bi ga lahko na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi sprožil župan," je sklenil Feratović.

Ljubljanski mestni svetniki so v ponedeljek po burni razpravi najprej izglasovali umik odloka, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah, nato pa izglasovali sklep o naknadnem referendumu o odloku. 12. julija je tako predvideno odločanje o aktu, ki ne obstaja več.

zoran janković referendum parkirišča ljubljana

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
02. 06. 2026 15.06
saj ne podpiram jankoviča, a nekateri v civilnih iniciativah so večni zdraharji tako da bi teiniciative morale imeti namesto civilne ime zdraharske. Umaknil je odlok in spet ni prav, Ja res ni lahko ustreči ljudem ki sami ne vedo kaj bi radi.
hoco11
02. 06. 2026 15.06
Kraljici je žal miljona, ker ne bo pobral 10%.
2mt8
02. 06. 2026 15.06
Janković je koristen za Beograd, a škodljiv za Ljubljano.
GhostWithAxe
02. 06. 2026 15.05
Naj vrne odpisane milijone. Kdo mu jih je odpisal pa bi moral kazensko odgovarjat.
Uporabnik1921539
02. 06. 2026 14.56
referendum bo o cem?Odloku,ki ga ni vec?Dajte vsak na kup 15 k eur,kolikor stane parkin in si zgradite podzemne garaze.Se pomagal vam bo.Telenic je v Stepanjcu dobolj,da bi vsak imel svoj parking v taki garazi.Aja...je potrebno imet 15 k eur!No tu je odgovor.Nekateri se vedno mislijo,da so v so ializmi,ve prejemajo soc ialno pomoc
Don Muri
02. 06. 2026 14.55
Podpiram Jankoviča. Dal jim bo zemljišče in si naj naredijo parkirno hišo. Vse bi zastonj. V enem stanovanju imajo po 3 avte.
NežaB
02. 06. 2026 14.49
Ljubljancani zbudimo se!!! groznje, groznje, groznje… vsak, ki je iskren in ima ciste namene bi iskal resitev za mesto, kjer je zaposlen on pa, ce mu kdo stopi na pot, odreagira tako in seveda se mnogo huje..
natas999
02. 06. 2026 14.48
in podobno??? mogoče 10%???
2mt8
02. 06. 2026 14.47
Šerif je pač navajen po balkansko vladat na nedemokratičen način in s trdo roko ter prisilo
luksi123
02. 06. 2026 14.45
Šerif poskuša ponovno izigrati meščane, svobodnjaki mu pa pomagajo...
Alfaa
02. 06. 2026 14.43
Zoki je preživeto za Ljubljano potrebni so novi mladi obrazi.
SpamEx
02. 06. 2026 14.41
bruh
SpamEx
02. 06. 2026 14.34
Ko si stisnjen v kot pa otroke zlorabiš v svoj prid
SpamEx
02. 06. 2026 14.33
Za otroke gre pa to.Prevarant. Druga stran istega kovanca
St. Gallen
02. 06. 2026 14.31
Stevodrom, in so Stozice postale samo lokacija
boslo
02. 06. 2026 14.30
10% od mijijona je 100.000%...bolje to, kot kamen v hrbet....
boslo
02. 06. 2026 14.30
100.000€...
DEBELA OLIVA
02. 06. 2026 14.30
mestna uprava vedno ravna na podlagi zakonodaje :):)
SAKOSAKO
02. 06. 2026 14.28
Bolje za igrišča oziroma v tvoj žep se temu reče!!!
borjac
02. 06. 2026 14.27
Feratovič in njegovi Pirati že desetletje živijo od DRUŽBENEGA denarja , in solijo pamet vsem ???
Okoliletajo?a
02. 06. 2026 14.27
odkar so parkirišča plačljiva, v centru zdaj vsaj lahko parkiram, brez da pol ure krožim, kot sem krožila prej. ni mi jasnom, kam so izginili avtomobili.
