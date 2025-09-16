Jankovićev predlog Dodiku: umik ukrepov Pirc Musarjevi in Fajonovi

"Jaz tega ne bi naredil," je glede odločitve vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za Milorada Dodika na današnji novinarski konferenci dejal Zoran Janković. "Takšno zadevo bi podpisal z zelo tresočo roko," je ponazoril.

Vendar pa je dodal, da se v odločitve vlade ne vtika in da je tudi ne bo pozval, da svojo odločitev spremeni. Zagotovil je, da vlado in njenega predsednika Roberta Goloba podpira.

Po drugi strani je dolgoletni župan prestolnice napovedal, da bo ob naslednjem srečanju Dodiku predlagal, da vlada Republike Srbske prekliče prepoved vstopa v to entiteto BiH za predsednico republike Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki jo je Banjaluka uvedla v odgovor na ukrep Ljubljane.

Komentiral je tudi Dodikov poziv državljanom Slovenije srbskega porekla, naj na prihodnjih volitvah podprejo prvaka opozicijske SDS Janeza Janšo.