Slovenija

Jankovićev predlog Dodiku: umik ukrepov Pirc Musarjevi in Fajonovi

Ljubljana, 16. 09. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
8

Ljubljanski župan Zoran Janković je izrazil nestrinjanje z odločitvijo vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Kljub temu vlade ne bo pozval k spremembi odločitve, bo pa Dodiku predlagal preklic prepovedi vstopa v entiteto BiH za slovensko predsednico in zunanjo ministrico.

"Jaz tega ne bi naredil," je glede odločitve vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za Milorada Dodika na današnji novinarski konferenci dejal Zoran Janković. "Takšno zadevo bi podpisal z zelo tresočo roko," je ponazoril.

Vendar pa je dodal, da se v odločitve vlade ne vtika in da je tudi ne bo pozval, da svojo odločitev spremeni. Zagotovil je, da vlado in njenega predsednika Roberta Goloba podpira.

Po drugi strani je dolgoletni župan prestolnice napovedal, da bo ob naslednjem srečanju Dodiku predlagal, da vlada Republike Srbske prekliče prepoved vstopa v to entiteto BiH za predsednico republike Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki jo je Banjaluka uvedla v odgovor na ukrep Ljubljane.

Komentiral je tudi Dodikov poziv državljanom Slovenije srbskega porekla, naj na prihodnjih volitvah podprejo prvaka opozicijske SDS Janeza Janšo.

Zoran Janković
Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik

"Vsak ima pravico do svojega mnenja," je dejal in zatrdil, da z Dodikom nista politična zaveznika, da pa sodelujeta že 20 let oz. še iz časov, ko je bil sam direktor Mercatorja. Janković je sicer Dodika podprl pred zadnjimi volitvami v BiH leta 2022, ker je bil po njegovi oceni dober predsednik.

Ob tem je bil kritičen do visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, zaradi nespoštovanja odločitev katerega je bil Dodik poleti pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki.

"O gospodu Schmidtu nimam kaj lepega za reči, je tipičen proizvod EU, birokrat, računovodja," je dejal Janković in dodal, da ga lahko primerja s sodnikom na nedavni košarkarski tekmi med Slovenijo in Nemčijo.

Dodik, Pirc Musarjeva in Fajonova
Dodik, Pirc Musarjeva in Fajonova FOTO: Bobo

Po njegovem mnenju bi morala Slovenija na Zahodnem Balkanu delovati v smeri ohranjanja miru in čimprejšnje vključitve držav regije v EU. Pri tem je opozoril, da je na tem območju v preteklosti "že počilo".

janković dodik ukrepi rs slovenija vstop fajon pirc musar
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
16. 09. 2025 16.16
+1
levico skint, pa vso to mafijo jankovicevo zaprt
ODGOVORI
1 0
HolopjeHitler
16. 09. 2025 16.15
Ajej zej pa navjem kaku buomo tu poraunali. Tanja je čisto raskurjena naš lastnik Zuoran pa računa na solde ut suojha kamerata Duodota. Ldje kej nej nardimu? Ruobertince Duodik ne zanima ker je tm duosti Snježič. Ma kej če Duodot puošlemu Niku?
ODGOVORI
0 0
AleksanderS
16. 09. 2025 16.15
+1
Slovenci bi morali imeti čez glavo dovolj levičarjev že zaradi njihovih zločinskih let od 1941 do 1990.
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
16. 09. 2025 16.14
+1
He, he LJ Ćarapan je jezen, ker Dodik ni rekel naj Srbi volijo Zorana Jankovića !!!
ODGOVORI
2 1
Dooomer
16. 09. 2025 16.13
+1
Dost si dovolj tale zelenjavar.
ODGOVORI
1 0
dujedrag
16. 09. 2025 16.13
Zoki ni za to, da se kregajo RS in Rs al kako že
ODGOVORI
0 0
Smuuki
16. 09. 2025 16.06
+1
Koga bosta poslušali? Prvega rusa pri nas ali Bruselj?
ODGOVORI
1 0
Smuuki
16. 09. 2025 16.05
+2
Povsem pričakovano. Zdaj bomo videli kdo v resnici vodi državo. Opravičilo obeh ni izključeno
ODGOVORI
3 1
