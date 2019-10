Janković s pritožbo na novi obtožnici specializiranega tožilstva

Zadeva gramozna jama sega v leto 2009. Janković naj bi v tem primeru zlorabil svoj položaj in družbi Grep, ki je gradila Stožice, pridobil za 1,4 milijona evrov premoženjske koristi, obenem pa naj bi z lažnimi dokumenti Grepu omogočili pridobitev 5,5 milijona evrov posojila v Banki Koper. Obtožnica je bila vložena zoper pet fizičnih in eno pravno osebo, med soobtoženimi pa naj bi bili podžupanja Jadranka Dakić ter Uroš Ogrinin Zlatko Sraka iz Grepa.

V drugem primeru pa mu tožilstvo očita, da se je z vrsto zapletenih poslovnih transakcij izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercatorja iz leta 2066.

Takrat je 47.000 delnic uradno prodala družba Electa Inženiring, ki je bila v lasti podjetja županovih sinov Damijana in Jureta Jankovića, tožilstvo pa meni, da je podjetje takrat nadzoroval ljubljanski župan, sicer nekdanji predsednik uprave Mercatorja, in je bil tako on dejanski lastnik delnic, ki so bile pri Electi parkirane do prodaje.

Janković je pred tedni za RTV Slovenija zatrdil, da od prodaje leta 2004 s podjetjem Electa Holding, ki je bila krovna družba v skupini Electa, nima ničesar.

To sicer nista edina odprta sodna postopka za ljubljanskega župana. Pritožil se je tudi na obtožnico, ki jo je v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice vložilo tožilstvo, na ljubljanskem okrožnem sodišču pa je pred časom že steklo tudi sojenje v še zadevi Stožice, v katerem tožilstvo devetim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in goljufijo na škodo EU.

Poleg tega je na ljubljanskem višjem sodišču tudi pritožba tožilke Blanke Žgajnar na oprostilno sodbo v zadevi Gratel, v kateri je okrožno sodišče Jankovića marca oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine.