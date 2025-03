Janković se ne bo opravičil, protestniki v blokado prestolnice

OGLAS

Jutri v času prometne konice, ob petih popoldne, se bodo protestniki zbrali pred srbskim veleposlaništvom in se sprehodili po središču mesta. Zahtevajo dvoje: javno Jankovićevo opravičilo za pismo podpore Aleksandru Vučiću in to, da se do pisma podpore javno opredelijo vsi mestni svetniki in svetnice.

Zoran Janković in Aleksandar Vučić FOTO: Instagram icon-expand

Janković je sicer na današnji novinarski konferenci ponovil, da se za pismo podpore ne namerava opravičiti. "Ker ne vem, zakaj bi komu ugajal. Kot sem povedal, je to moje mnenje in do svojega mnenja imam pravico tako, kot vsak drugi in za tem mnenjem stojim. Nikoli nisem rekel besede proti protestom, celo obratno, rekel sem, da je v Beogradu to znak demokratične družbe in mladi so nekako nosilci tega. Obsodil sem nasilje in nimam se kaj opravičevati," vztraja.