Janković se zaradi zadeve Stožice marca vrača na sodišče

Sojenje Zoranu Jankoviću je steklo že decembra 2018, vendar se je takoj tudi zapletlo: najprej z zahtevami obrambe po menjavi sodnice, nato pa še z zahtevami specializiranega državnega tožilstva, ki je želelo sojenje prenesti na drugo sodišče.

Kot so za pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču, je vrhovno sodišče zdaj zavrnilo prenos krajevne pristojnosti in se bo sojenje nadaljevalo v Ljubljani, kjer je naslednji narok na okrožnem sodišču razpisan za 3. marec. V tem primeru tožilstvo Jankovića in osem soobtoženih preganja zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju evropskih sredstev in posojil za športno-trgovski center Stožice.

Obtožnica jim očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.