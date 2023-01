Janković in Bešič Loredan tokrat na štiri oči

"Dogovor obeh je, da pogovorov ne bova več komentirala, dokler ne bo konkretnih predlogov, ki jih bova skupaj predstavljala. Sestanek je bil izredno koristen, uspešen in kratek. Na podlagi predloga, ki smo ga dali, iščemo rešitve, ki bodo dobre za paciente v Ljubljani," je pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković.

Take izjave je treba razumeti v luči ponedeljkove tiskovne konference, ko se je minister Danijel Bešič Loredan zaradi svojih izjav kar dvakrat opravičil ljubljanskemu županu. "In še drugo opravičilo gospodu županu, ker sem na podlagi informacij in različnih mnenj nepremišljeno ocenil, da želi zdravstvene domove v Ljubljani uporabiti v korist prodaje in pridobivanja premoženja," je, spomnimo, dejal.