Janković si ne predstavlja, da bi dela na kanalu C0 lahko ustavili

Potem ko je morala v začetku februarja na gradbišču kanala na ljubljanski Ježici zaradi protesta lastnikov zemljišč posredovati Policija, je po besedah Zorana Jankovića na gradbišču znova mir, pri čemer upa, da so lastniki zemljišč vendarle "prišli do točke, da je treba projekt zaključiti". To je treba po njegovih besedah narediti, ker so na projekt vezana evropska sredstva, poleg tega je treba od skupaj predvidenih 44 kilometrov kanala v treh občinah zgraditi le še dva kilometra. V Medvodah in Vodicah je že zgrajen, gradnja poteka le še v Ljubljani.

Janković si tudi zato ne predstavlja, da bi projekt na tej točki ustavili, kar sicer zahtevajo nekateri lastniki zemljišč in del politike. Ob tem je ponovil, da ima občina za projekt pravnomočno gradbeno dovoljenje, kot tudi, da je bila trasa zanj začrtana leta 1991, to je v času, ko je bila na oblasti druga politična opcija od tiste, ki ji pripada sam.