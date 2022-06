Janković: Stojim za redarjem, v 20 letih je to prva pritožba

Na ministrstvu so zaznali širši sistemski problem, zato poteka raziskovalni projekt, njegov cilj pa je med drugim proučiti možnosti za poenotenje standardov pritožbenih mehanizmov pri neupravičenih in prekomernih posegih v človekove pravice s strani represivnih subjektov po vzoru pritožbenega mehanizma zoper policijo.

Pooblastila in uporaba prisilnih sredstev redarjev so določeni v zakonu o občinskem redarstvu, ministrstvo pa opravlja nadzor nad zakonitostjo njihovega dela. Ministrstvo pripravlja tudi strokovno usposabljanje in preizkus znanja za občinske redarje, v programu je tudi spoštovanje in varovanje človekovih pravic, socialne veščine in komunikacijske spretnosti, so sporočili z ministrstva.

Na ministrstvu so zaznali širši sistemski problem pri ocenjevanju zakonitosti dela občinskih redarjev in učinkovitega pritožbenega mehanizma zoper njihovo delo. Zato poteka raziskovalni projekt, njegov cilj pa je med drugim proučiti možnosti za poenotenje standardov pritožbenih mehanizmov pri neupravičenih in prekomernih posegih v človekove pravice s strani represivnih subjektov po vzoru pritožbenega mehanizma zoper policijo.

Zakon določa, da oceno uporabe prisilnih sredstev najprej poda vodja medobčinskega redarstva. Ko je osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba, smrt ali če je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti. Komisijo imenuje župan, sestavljajo pa jo direktor občinske uprave, predstavnik policije in eden ali več predstavnikov nevladnih organizacij ali predstavnikov javnosti, so še zapisali na MNZ.

Prejšnji teden je po medijih zaokrožil posnetek incidenta med mestnim redarjem in kolesarjem, ki ga je redar v ljubljanski Šiški zbil na tla. Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je po dogodku sporočilo, da je kolesar redarja huje žalil, zato je redar zoper kolesarja ukrepal v skladu z zakonom. Redar je za pomoč zaprosil tudi policijo, ki je posredovala pri incidentu.

Odzval se je tudi župan Zoran janković, ki incident obžaluje, a dodaja, da je "delati nemir, žaliti redarja, absolutno nesprejemljivo":"Bi pa rekel, da stojim za redarjem, kajti v 20 letih je to prva pritožba." "Naši redarji imajo primerno izobrazbo, tam je bila tudi policija, zato stojim za svojo ekipo," pravi župan, ki hkrati poziva občane, naj redarjev ne ovirajo pri delu. Bodo pa dogodek v Šiški preiskali.