Janković v odzivu na proteste: Vsak ima pravico do svojega mnenja

Župan Ljubljane Zoran Janković je na spletni strani občine objavil pismo s pojasnili o zahtevah protestnikov, ki so se 8. februarja zbrali pred mestno hišo in med drugim zahtevali, da se jim opraviči zaradi pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Janković je ponovil stališče, da ima vsak pravico do svojega mnenja in da obsoja nasilje.