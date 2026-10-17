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Slovenija

Obeta se drugi krog: Janković v vodstvu, Mesec na drugem mestu

Ljubljana, 17. 10. 2026 18.17 pred 1 uro 3 min branja 97

Avtor:
STA L.M.
Zoran Janković

V županski tekmi v Ljubljani najvišje kotira aktualni župan Zoran Janković, ki bi ga izbralo 34,6 odstotka vprašanih. Sledi prvak Levice Luka Mesec z 21 odstotki in nekdanji premier Anton Rop z 8,2 odstotka. Jankovićeva lista s skoraj 27-odstotno podporo vodi v boju za svetniška mesta, sledita Levica in SDS.

V tekmi za vodenje ljubljanske mestne občine trojici kandidatov z najvišjo podporo sledijo še kandidat stranke Glas za otroke in družino Aleš Primc s 6,2 odstotka podpore, kandidat Svobode Klemen Boštjančič, ki ga je kot svojo volilno izbiro navedlo 5,2 odstotka vprašanih, ter kandidat SDS Aleš Vrhovec, ki bi ga obkrožilo 4,6 odstotka vprašanih v javnomnenjski anketi Vox populi, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia.

Med ostalimi kandidati si glede na izraženo podporo vprašanih sledijo še predsednik Piratske stranke Jasmin Feratović (3,2 odstotka) in spletni vplivnež Aleksander Repić (2,5 odstotka) ter kandidat Preroda Gregor Novak, kandidatka Vesne Apolonija Simon in Mihael Jarc, ki jih kot svojo izbiro navaja manj kot odstotek vprašanih.

Koga bi volili, ne ve ali ne želi povedati 6,7 odstotka sodelujočih v anketi, 5,8 odstotka pa ne bi izbralo nobenega izmed navedenih županskih kandidatov. Pri merjenju Ninamedia tokrat še ni vključila kandidata SD Marka Koprivca.

Marko Koprivc vložil kandidaturo
Marko Koprivc vložil kandidaturo
FOTO: Bobo

Rezultati sicer kažejo, da se v Ljubljani tokrat zelo verjetno obeta drugi krog lokalnih volitev. Ninamedia je tako vprašane spraševala tudi o volilnih preferencah v drugem krogu. Če bi se vanj uvrstila Zoran Janković in Luka Mesec, bi se razlika med njima močno zmanjšala, kažejo rezultati. Jankovića bi podprlo 35,2 odstotka vprašanih, Mesca pa 33,4 odstotka vprašanih. 23,6 odstotka anketiranih je navedlo, da ne bi izbralo nobenega izmed njiju, 7,1 odstotka pa ne ve, za koga bi se odločili.

Po pisanju Dnevnika sicer rezultati kažejo, da bi Janković 55 odstotkov vseh glasov dobil izmed volivcev svoje liste, 15 odstotkov od volivcev Svobode, deset od volivcev SD, sedem od stranke Antona Ropa Ljubljana smo vsi in pet od volivcev SDS. Med podporniki Mesca pa je 45 odstotkov volivcev stranke, ki jo vodi sam, 15 odstotkov volivcev Ljubljana smo vsi, deset odstotkov volivcev Jankovićeve liste ter nekaj manj Svobode in SD. Volivci SDS predstavljajo okoli dva odstotka, navaja Dnevnik.

Bolje Jankoviću kaže, če bi se v morebitnem krogu pomeril z Ropom; prvega je kot svojo izbiro navedlo 40,2 odstotka vprašanih, drugega pa 30,4 odstotka vprašanih. Tudi v izbiri med tema dvema kandidatoma 22,4 odstotka vprašanih ne bi izbralo nobenega izmed njiju, 6,9 odstotka pa ne ve, koga bi podprlo. V morebitnem, a manj verjetnem boju med Mescem in Ropom pa bolje kaže sokoordinatorju Levice, ki ga podpira 41,4 odstotka vprašanih, medtem ko bi njegovega protikandidata raje izbralo 28,4 odstotka vprašanih. 24,6 odstotka vprašanih ne bi izbralo nobenega izmed njiju, 5,6 odstotka pa ne ve, komu bi namenili svoj glas.

Ljubljanska mestna hiša
Ljubljanska mestna hiša
FOTO: Miro Majcen

Med tistimi, ki so v vseh treh primerih ponujenih dvojic navedli, da ne bi izbrali nobenega izmed kandidatov, izstopajo volivci desnosredinskih strank, prav ti pa bi lahko v končnici predstavljali jeziček na tehtnici, glede na podatke ankete navaja Dnevnik.

V boju za stolčke v mestnem svetu pa najbolje kaže Jankovićevi listi, ki bi jo izbralo 26,9 odstotka vprašanih. Sledijo Levica (20,1 odstotka), SDS (10,1 odstotka), lista Antona Ropa in Urške Klakočar Zupančič Ljubljana smo vsi (8,7 odstotka), Gibanje Svoboda (8,5 odstotka), SD (6,8 odstotka), Pirati (3,9 odstotka), Glas za otroke in družino (3,2 odstotka), NSi (3,2 odstotka), Lista za čisto pitno vodo (2,2 odstotka) in Demokrati (2,2 odstotka).

Odstotek vprašanih bi izbral druge možnosti, pri čemer so navedli stranke Mi, socialisti, Vesno in Prerod, 2,3 odstotka ne ve, komu bi namenili svoj glas, 0,9 odstotka pa ne bi volilo nobene izmed ponujenih list.

Ninamedia je anketo za Dnevnik izvedla med 12. in 14. oktobrom s kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja na reprezentativnem vzorcu 691 vprašanih.

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lokalne volitve Ljubljana Zoran Janković Ninamedia javnomnenjska anketa

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KOMENTARJI97

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malapo
17. 10. 2026 19.17
A je Mesec naročil ta oglas?
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
17. 10. 2026 19.12
Katastrofa sami levi, desnica pa bolje da ne gledamo kdo kandidira.
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
17. 10. 2026 19.15
Vili je odklonil.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
17. 10. 2026 19.16
Lahko bi bil Kuntner starejši. Lol
Odgovori
0 0
Car 1976
17. 10. 2026 19.10
pa kdo tega Mesca podpira??? Saj tudi Jankovica ne podpiram. Pravzaprav nimas niti koga izbrat
Odgovori
+1
6 5
patogen
17. 10. 2026 19.13
Omnia pod vodstvom FDV Rajgelce.
Odgovori
0 0
Posteni
17. 10. 2026 19.13
Mislm da je mesec najmanjsi problem lj.
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
17. 10. 2026 19.09
Aleš Vrhovec bi verjetno Ljubljano naredil lepšo, ker je v prvi vrsti arhitekt in urbanist...čas je, da se odstrani župana 10%, Mesec, Boštjančič in Rop, pa so že pokazali svojo nesposobnost!!!
Odgovori
-2
4 6
patogen
17. 10. 2026 19.11
Ne moreš. Ljubljano lahko reši samo Troika.
Odgovori
-4
0 4
ArkaMast
17. 10. 2026 19.13
ia ia ia o ... samo to jo lahko še reši
Odgovori
0 0
ArkaMast
17. 10. 2026 19.08
Ljubljana so možgani države. Pamet. ... Imamo pa tudi zdravo kmečko pamet na periferiji. Ta brez vremenarja ve kdaj bo dež, ve kje je kakšna goba zrasla, kdaj je krava breja itd.
Odgovori
+1
2 1
Damzi
17. 10. 2026 19.13
ja, zato prihaja toliko ljudi iz periferije na delo, pa niso komunalni delavci.
Odgovori
0 0
2mt8
17. 10. 2026 19.08
Slovenska tranzicijska levica je podrejena srbskemu interesu, Janković pa je živ dokaz tega.
Odgovori
+2
4 2
ArkaMast
17. 10. 2026 19.09
Ampak desni ga boste volili :))
Odgovori
-1
2 3
patogen
17. 10. 2026 19.08
Zoki je lider slovenskih levičarjev. Njegov nagovor delavcem na Rožniku, ter pozivi k delavski enotnosti, parajo srca tam v želodec trpajočim pleskavičajem ter čevapčičarjem. Oni bodo vedno volili Zokija, saj jim ta pooseblja druga Tita.
Odgovori
+2
5 3
kuzapazi5
17. 10. 2026 19.08
Izbira kandidatov k na Temuju. Na voljo imaš vse živo, pa vse je en klump :-)
Odgovori
+2
4 2
Damzi
17. 10. 2026 19.14
😂 ta je pa res dobra...
Odgovori
0 0
Bolfenk2
17. 10. 2026 19.07
Je pa isto v Nemčiji. Cela Nemčija je na regionalnih volitvah volila desno AfD stranko, v Berlinu pa koalicija levih in skrajno levih.
Odgovori
+7
7 0
bohinj je zakon
17. 10. 2026 19.06
Zoki in Luka sta prijatla. Naj se zmenita.
Odgovori
+2
2 0
turkiz
17. 10. 2026 19.06
Samo Ropa in Mesca ne. Je že bolje Jankovič....
Odgovori
-1
1 2
Victoria13
17. 10. 2026 19.12
Vsi trije so za odpad...
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
17. 10. 2026 19.01
Imam kompromisno rešitev glede zadnjega RTV referenduma. RTV Slovenija se preimenuje nazaj v RTV Ljubljana kot nekoč. Obvezni prispevek plačujejo le v Ljubljani, drugje po Sloveniji pa prispevka ne plačujemo in se spremljanje RTV programov tehnično onemogoči.
Odgovori
+6
9 3
Ursooo
17. 10. 2026 19.04
OK. Pa vseh vas 200.000, ki dnevno prihajate v Ljubljano in jo svinjate s plehom, izpušnimi plini in argeta konzervami, tudi ostanite v provinci in glejte Novo24.tv. Odločite se. Oboje ne gre.
Odgovori
+0
5 5
ArkaMast
17. 10. 2026 19.05
Referendumska kampania je končana. Prepozno. Odličen predlog. Ampak v demokraciji so pravila. Ni bilo 50:50. Ni bila razlika eden več, ampak več kot tisoč ljudi prevesilo čez 50 %.
Odgovori
+2
3 1
Kviz
17. 10. 2026 19.08
Bolfenk2" predlog stoletja.
Odgovori
+0
1 1
patogen
17. 10. 2026 19.09
Velja. Pa davki, da se stekajo namesto v Ljubljano po posameznih regijah.
Odgovori
+0
1 1
patogen
17. 10. 2026 19.10
Borisa Tomažiča Mastić za direktorja RTV. Pa se naprej pogovarjamo.
Odgovori
-1
0 1
patogen
17. 10. 2026 19.01
Balkanskega gazde se rešiš le z njegovim naravnim ali pa nasilnim koncem. Je pa Mesec samo njegova leva roka. Ljubljana ima problem kot vsa glavna mesta zahodne Evrope. Kot Berlin, kjer so Turki in Sirci postavili die Linke na oblast.
Odgovori
+6
7 1
Vera in Bog
17. 10. 2026 18.59
Primc bo zagotovo dobil več, mi je pa všeč njegova nota, da bi poskrbel za osebe ko so gibalno ovirane, pa otroke s posebnimi potrebami.
Odgovori
+1
4 3
2mt8
17. 10. 2026 18.59
Janković bi moral imeti dostojnega protikandiata. Dodika, Vučića, Darka Šarića, itd.
Odgovori
+6
6 0
300 let do specialista
17. 10. 2026 18.57
Ljubljančani ste glavno mesto izgubili že 20 let nazaj, navidezne trofeje pločniki, količki, asfalt in beton niso vaši. JOČITE.
Odgovori
+7
7 0
Ursooo
17. 10. 2026 19.03
M?
Odgovori
-1
0 1
tron3
17. 10. 2026 18.57
Kot kaže bodo ta desn rešil Zokinija, pa ukazu Juneza!!!
Odgovori
+0
3 3
300 let do specialista
17. 10. 2026 18.56
Dnje! ObLubLam vam vašar še Dasledna 4 leta dnje. Vašar gre Daprej dnje, ringšpil gre aDe dnje...jaz pa 10% vzamem prek KPL dnje.
Odgovori
+5
5 0
Oilchecker
17. 10. 2026 18.55
Odcepitev Ljubljane bi bila božji dar za Slovenijo.
Odgovori
+8
8 0
Ursooo
17. 10. 2026 19.07
S takimi izjavami samo kažeš, da smo Slovenceljni popolnoma nesposobni imeti svojo državo. In imamo tako državo oz. greznico, kot si jo zaslužimo. Potem se pa desetar Plešec še sprašuje, zakaj se ljudem kolca po SFRJ. Ker je zgleda bila vseeno malo manj smrdeča greznica.
Odgovori
+1
1 0
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