Janković v nagovoru na Žalah izpostavil dosežke vlade

Delegacija ministrstva za notranje zadeve, Policije in Združenja Sever se je medtem poklonila spominu na padle in umrle policiste ter padle v osamosvojitveni vojni. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor Policije Senad Jušić sta položila vence v Parku spomina v Tacnu in k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah.

Poklukar in Jušić položila vence v Tacnu in na Novih Žalah

Skupaj s predstavniki Mestne občine Ljubljana je Janković po nagovoru pri spomeniku NOB položil tudi venec. Ob njem so vence ob spremljavi Policijskega orkestra položili še minister za obrambo Borut Sajovic in predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij.

Janković sicer še vedno nasprotuje urejanju domobranskega pokopališča v prestolnici. Meni namreč, da so bili slovenski partizani na pravi strani zgodovine in tega nihče ne more spremeniti.

V nagovoru se je med drugim dotaknil tudi vojne v Ukrajini. Prepričan je, da je treba Evropsko unijo "širiti s slovansko dušo", saj Ukrajina in Rusija ne bi imeli razloga za vojno, če bi bili obe v Evropski uniji. "Potem ni nobenega vzroka za vojno in za delitev po orožju, ampak enostavno, da skupaj živimo, da spoštujemo vse različnosti," je dejal.

Spominski obeležji v Parku spomina sta posvečeni policistom, padlim v vojni za Slovenijo, in policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju policijskih nalog od julija 1991. Minister Poklukar je s položitvijo vencev k obema obeležjema danes pred dnevom spomina na mrtve izrazil globoko spoštovanje do umrlih policistov, so navedli na ministrstvu za notranje zadeve.

Poklukar je nato na komemorativni slovesnosti pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 nagovoril zbrane. Spomnil je na prelomne dogodke konec junija leta 1991, ko so pripadniki slovenske milice in Teritorialne obrambe skupaj s celotnim slovenskim narodom na barikadah branili samostojnost in neodvisnost nove slovenske države.

"Danes živimo v miru in svobodi demokratičnega sveta. Z orožjem in modrostjo smo si izborili svojo neodvisno in suvereno državo, danes skupaj z evropskimi narodi soustvarjamo globalni mir. In ko se prav vsako leto srečamo na tem za nas svetem kraju, se molče spomnimo vseh vas, ki ste bili takrat z nami. Vedno se vas bomo spominjali, iz vaših junaštev črpamo moč za hude preizkušnje, o vas pripovedujemo našim otrokom in vnukom," je dejal minister.

V delegaciji so bili poleg ministra in generalnega direktorja Policije še direktor uprave uniformirane policije Mirko Nunić, pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije Matjaž Jerkič in podpredsednik Združenja Sever Alojzij Klančišar, so zapisali na Policiji.

Po navedbah ministrstva za notranje zadeve so se slovesnosti udeležile tudi delegacije ministrstva za obrambo, Mestne občine Ljubljana in veteranskih organizacij ter svojci padlih v vojni za Slovenijo.