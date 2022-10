Janković večjih težav pri energetski oskrbi javnih objektov ne pričakuje

Zoran Janković je na redni tedenski novinarski konferenci povedal, da se bodo z občinami, ki so družbenice Javnega holdinga Ljubljana, še pogovarjali o ukrepih za zmanjšanje energije. Najlažje je, tako župan, zapirati telovadnice in bazene, a to prinese številne negativne učinke na javno zdravje. Enako bi številne negativne učinke prineslo zapiranje knjižnic, kulturnih objektov idr.

Jankovića veseli, da bo kapica za plin in v drugem koraku za elektriko, ki se napoveduje v EU, veljala tudi za javne objekte. "Zadnja stvar je, da se zapirajo javni objekti," je dejal in dodal, da ne vidi večjih težav, če vmes ne bo izrazitega poslabšanja, povezanega z vojno v Ukrajini. Navedel je, da se je v ponedeljek sestal s predsednikom vlade Robertom Golobom. Temu je zagotovil, da Energetika Ljubljana letos z daljinskim ogrevanjem in drugimi dejavnostmi ne bo ciljala na dobiček, s ciljem, da bi tako prebivalcem ob regulatornih ukrepih zagotovila najnižje možne cene.