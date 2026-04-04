Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janković vložil tožbo proti Zidar Klemenčičevi

Ljubljana, 04. 04. 2026 20.19 pred 23 dnevi 2 min branja 129

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Zoran Janković

Ljubljanski župan Zoran Janković je uresničil napoved in proti vplivni odvetnici Nini Zidar Klemenčič vložil zasebno kazensko in odškodninsko tožbo zaradi žaljive obdolžitve. Odvetnica je v središču odmevne predvolilne afere s prisluhi - misleč, da se pogovarja s potencialnimi klienti, navrgla, da naj bi župan Janković v zameno za posle v mestu prejemal desetodstotne provizije. Župan je sicer navedbe označil za čisto laž, Zidar Klemenčič pa je prepričana, da tožba ni posledica nezakonitih posnetkov, temveč dolgoletnih poročanj o njegovih domnevnih praksah, na podlagi katerih si lahko vsak ustvari svoje mnenje.

Zoran Janković je predčasno uresničil napoved in tožbo zoper Nino Zidar Klemenčič vložil še pred prazniki. Spomnimo: odvetnica je na fiktivnem poslovnem srečanju na vprašanje, kakšen je župan Ljubljane in kako deluje, je dejala, da za izvedbo nekaterih del v mestu zahteva svojih 10 odstotkov provizije. Kot primer pa navedla gradnjo prestižnega hotela v Ljubljani, ki ga je srbska družba Delta v lasti poslovneža Miroslava Miškovića začela graditi konec leta 2015. Hotel so uradno odprli jeseni 2017.

"Gradbeno dovoljenje smo dobili v rekordno kratkem času, ker je župan poslal svojega sina. Ta pa je povedal, delati morate s tem in tem podjetjem, tej družbi morate dati to in ono. In to brez vsakega sramu," pravi Zidar Klemenčičeva.

Janković je na to odgovoril, da pri tem niso potrebovali podpore mestne občine ne gradbenega dovoljenja, ker je bilo gradbeno dovoljenje izdano že leta 2010, da bi takrat začeli graditi.

Ljubljansko upravno enoto smo vprašali, ali so dovoljenje za gradnjo 21-nadstropnega hotela res izdali že leta 2010? Ali so ga pozneje še spreminjali? Kot je razvidno iz medijskih poročil, je namreč takratni lastnik zemljišča, - gre za enega najbogatejših Slovencev Izeta Rastoderja - znanega tudi kot 'kralj banan' - dogovor o gradnji hotela z Miškovićem sklenil šele leta 2015.

Na Upravni enoti Ljubljana so sicer potrdili, da so prvo gradbeno dovoljenje za to zemljišče res izdali že leta 2010, a da so o spremembah pozneje odločali še dvakrat. Kot je znano, je Rastoder sprva nameraval graditi poslovno-stanovanjski objekt, šele pozneje hotel s petimi zvezdicami. Je pa občina imela neposredno vlogo pri sprejemu prostorskih aktov. Kot so že takrat poročali mediji, so se v mestni hiši odvijali tudi nekateri sestanki ključnih akterjev.

"Razumem, da je pod pritiskom javnosti in političnih nasprotnikov, a za to niso krivi nezakoniti posnetki, temveč dolgoletna medijska poročanja o njegovih domnevnih praksah, na podlagi katerih si pač vsak lahko ustvari svoje mnenje. Je pa precej povedno, da od vseh samo župan toži in to samo mene," komentira odvetnica.

Zidar Klemenčičeva na vprašanja o njeni konkretni vlogi pri pridobivanju dokumentacije za hotel na Bavarskem dvoru zaradi kodeksa odvetniške etike ni odgovorila. Podrobnosti glede tožbe pa naj bi Janković razkril na torkovem srečanju z novinarji. V zadevi ga sicer tudi tokrat zastopa odvetnik Janez Koščak.

janković nina zidar klemenčič tožba provizije
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI129

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
06. 04. 2026 09.19
Naj jankovič preveri stanje njegovega imetja v krogu njegove družine in vse prihodke v tem času v istem krogu. Kaj ugotovi? Da seštevek vseh prejemkov ne da istega rezultata. Od kje torej razlika? To bi tudi nas zanimalo. Naj odpre podrobnosti nove pridobitne ekonomije. Tu pa pojavi se problem
Odgovori
+3
5 2
zmerni pesimist
06. 04. 2026 09.12
Glede na hitrost naših sodišč bo zoki že prej umrl kot dočakal odločitev
Odgovori
+3
5 2
Buci in Bobo
05. 04. 2026 19.53
Kakšen je, jo bo nagovoril naj vzame od njega denar sam da reče da ni goljuf.
Odgovori
+2
4 2
Darko32
05. 04. 2026 17.54
NO če gledamo odvetnike niso nič boljši pri ponarejanju in jemanju procentov. Jankovič je barabin na kvadrat in goljuf, da mu ni para z svojimi na čelu. Če pa gledamo navedeni posnetek pa vidimo, da KLEMENČIČEVA govori resnico in kot odvetnica je videla vse te barabije v sodnih postopkih, saj je največ korupcije prisotno po sodiščih, javni upravi in Policiji. Vidimo kako se gredo neko pravno državo tam v Ljubljani, saj gradijo kanal in ne vedo kje ga gradijo. Ne spotujejo niti katastra. Aja bodimo pošteni. KAtastra ne smejo spoštovati, ker imajo fiktivno gradbeno dovoljenje, kjer nimajo urejenih in ugotovljenih negativnih vplivov na kanal. Ali po domače povedano morajo se izogibati trasam potdalnice, da nebi jim fekalije že prvo leto uničile podtalnice. Vsak, kateri gradi na območju podtalnice dobro ve, da pride do deformacij intalacij, cevi, temeljev, kjer se na dotični točki posede teren in pride do pokanja objektov. Tudi tukaj bo in v zemlji nihče tega nebo videl. BALKANSKI gradbeniki to dobro vedo in zato z grožnjo to delajo. Zato Klemenčičeva dobro ve, da se to dogaja, da ljudje, ki imajo stroje, znanje in delavce ne morejo dobiti dela v Ljubljani če JANKOVIČU ne nakažejo 10% in to jim on določi. Pa to ve cela SLovenija in on se dela bizgeca, da to ni res. Je pač del Srbske mafije.
Odgovori
+8
8 0
borjac
05. 04. 2026 16.03
Zidarjeva je advokat , morala bi biti resna odgovorna oseba , na posnetku pa se obnaša kot nekakšna neodgovorna najstnica v stilu "hi , hi , ha , ha" , sicer pa mislim da bo Jankoviča in Zidarjevo zelo lepo videti in poslušati na sodišču in izven njega , dva skorumpiranca bosta eden drugemu dokazovala kdo laže in kdo ne , zanimivo bo.
Odgovori
+3
6 3
Buci in Bobo
05. 04. 2026 19.54
hi hi ha ha?!?
Odgovori
-1
1 2
ROMELS
05. 04. 2026 15.04
Kaj pa, če je to pravilo, ki ga uporabljajo vsi slovenski župani?? 10%-20% krat število občin.
Odgovori
+0
3 3
natas999
05. 04. 2026 14.24
lopov
Odgovori
+2
4 2
zmago56
05. 04. 2026 14.01
Ka pa Kosova je že tožila onega, ki je izbrala in objavil podatke o njenem sodelovanju z Udbo?
Odgovori
+5
6 1
zmago56
05. 04. 2026 12.16
Tudi hijene se za plen spopadajo.
Odgovori
+6
7 1
Razumnež
05. 04. 2026 12.15
Epilog bo izvensodno urejena... Nič bat. Ena bo pač okregana in našeškana, epiloga (resnega) ne bo.
Odgovori
+5
5 0
zmago56
05. 04. 2026 12.13
Če hoče vse, ki govorijo kako je pokvarjen tožit bo treba za sojenje Stožice najet, če bo le dovolj, da bodo ob sodbi vsi prisotni.
Odgovori
+4
5 1
natas999
05. 04. 2026 11.54
verjetno zato ker ni 10% ampak20%😄😄
Odgovori
+6
6 0
proofreader
05. 04. 2026 11.16
Saj so rekli da so posnetki montirani, to lahko toži samo snemalce ali SOVO, ki zadeve ni preprečila.
Odgovori
+6
8 2
osservatore
05. 04. 2026 11.11
Ne moreš biti politik,če nisi dovolj pokvarjen in lažniv.
Odgovori
+6
6 0
ZIPPO
05. 04. 2026 11.08
Ne pozabite,da je Klemenčičeva pri prodaji Litijske prejela 1 milijon EUR "nagrade".To da Jankovič jemlje provizije,goljufa ljudi,laže že 20 let odkar je župan vemo vsi.In tukaj gledamo,kako pokvarjenec toži pokvarjenko.Ma speljta se oba!
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
05. 04. 2026 10.57
Že pred leti sem slišal od njemu blizu ljudi kako on to počne. Odpre veliko d.o.o. jev. Nanje jemlje kredit s katerim nakupuje. Banke ne preverjajo izvor gotovine pomembno je da so anuitete plačane. Na ta način perejo denar in pridobivajo imetje. Vir navaja da gotovina izhaja iz preprodaje adetivov in prostitucije in se na ta način opere. Ko pogledaš koliko firm so imeli on in njegovi sinovi je res zanimivo kje bi bil razlog da niso poslovali na eni. Furs ima tu veliko dela če se ga loti. Očitno ima močan vzvod v svojih rokah da se mu to vse dopušča. Bo ta tožba ki jo je sprožil sam sprožila plaz? Veliko rezkira, veliko tvega s to potezo. Gre na vse ali nič?
Odgovori
+7
8 1
Vladna norost
05. 04. 2026 11.15
FURS "nima interesa" da bi se ukvarjal z nedotakljivo kraljico.
Odgovori
+5
5 0
Naiskreni
05. 04. 2026 10.39
Torej toži jo na podlagi ilegalno posnetega pogovora, ko je povedala resnico. Lahko tozi tega ki je objavil.. ona je povedala, tako kot je. Klovn. 🤣
Odgovori
+5
7 2
Smuuki
05. 04. 2026 10.33
Po službeni dolžnosti bi moral kpk, računsko sodišče, furs sprožiti postopek da pojasni izvor svojega premoženja ki je v neskladju z negovimi prejemki. Kaj počne furs? Če hočem položiti sam 10 000 € na svoj trr moram pojasniti izvor. Kako to uredi on? Vem da opere s krediti. Furs lahko vpraša od kje denar za plačevanje anuitet. Zakaj tega ne stori?
Odgovori
+5
6 1
Yoda
05. 04. 2026 10.33
Obrekovanje je slovenska folklora...!!! Kdor ne obrekuje, ni Slovenc!!!
Odgovori
-5
1 6
Smuuki
05. 04. 2026 11.37
Če ne razumeš poante, če ne razumeš poteka dela ti ni nihče kriv. Ljudje iz bg ki ga poznajo, ki z njim sodelujejo so razložili potek dela. Verjetno vsi lažejo, vsi obrekujejejo ali pa samo povedo tako kot je.
Odgovori
+4
4 0
Yoda
05. 04. 2026 10.30
Vsi vse veste in obenem nihče nič ne ve.... 80% komentarjev tukaj... če imate dokaze... če imate "lešnike"... vsi v podporo ubogi Nini... stopite ji v bran na sodišču, ne tukaj!!!!
Odgovori
-3
3 6
inp
05. 04. 2026 10.34
Kljub temu da nikol nebomo vedl --kar je res - mu gospa za kazen lahko do nadaljnega čisti čevlje . ha , ha
Odgovori
-3
1 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669