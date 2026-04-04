Janković vložil tožbo proti Zidar Klemenčičevi

Zoran Janković je predčasno uresničil napoved in tožbo zoper Nino Zidar Klemenčič vložil še pred prazniki. Spomnimo: odvetnica je na fiktivnem poslovnem srečanju na vprašanje, kakšen je župan Ljubljane in kako deluje, je dejala, da za izvedbo nekaterih del v mestu zahteva svojih 10 odstotkov provizije. Kot primer pa navedla gradnjo prestižnega hotela v Ljubljani, ki ga je srbska družba Delta v lasti poslovneža Miroslava Miškovića začela graditi konec leta 2015. Hotel so uradno odprli jeseni 2017.

"Gradbeno dovoljenje smo dobili v rekordno kratkem času, ker je župan poslal svojega sina. Ta pa je povedal, delati morate s tem in tem podjetjem, tej družbi morate dati to in ono. In to brez vsakega sramu," pravi Zidar Klemenčičeva.

Janković je na to odgovoril, da pri tem niso potrebovali podpore mestne občine ne gradbenega dovoljenja, ker je bilo gradbeno dovoljenje izdano že leta 2010, da bi takrat začeli graditi.

Ljubljansko upravno enoto smo vprašali, ali so dovoljenje za gradnjo 21-nadstropnega hotela res izdali že leta 2010? Ali so ga pozneje še spreminjali? Kot je razvidno iz medijskih poročil, je namreč takratni lastnik zemljišča, - gre za enega najbogatejših Slovencev Izeta Rastoderja - znanega tudi kot 'kralj banan' - dogovor o gradnji hotela z Miškovićem sklenil šele leta 2015.

Na Upravni enoti Ljubljana so sicer potrdili, da so prvo gradbeno dovoljenje za to zemljišče res izdali že leta 2010, a da so o spremembah pozneje odločali še dvakrat. Kot je znano, je Rastoder sprva nameraval graditi poslovno-stanovanjski objekt, šele pozneje hotel s petimi zvezdicami. Je pa občina imela neposredno vlogo pri sprejemu prostorskih aktov. Kot so že takrat poročali mediji, so se v mestni hiši odvijali tudi nekateri sestanki ključnih akterjev.

"Razumem, da je pod pritiskom javnosti in političnih nasprotnikov, a za to niso krivi nezakoniti posnetki, temveč dolgoletna medijska poročanja o njegovih domnevnih praksah, na podlagi katerih si pač vsak lahko ustvari svoje mnenje. Je pa precej povedno, da od vseh samo župan toži in to samo mene," komentira odvetnica.

Zidar Klemenčičeva na vprašanja o njeni konkretni vlogi pri pridobivanju dokumentacije za hotel na Bavarskem dvoru zaradi kodeksa odvetniške etike ni odgovorila. Podrobnosti glede tožbe pa naj bi Janković razkril na torkovem srečanju z novinarji. V zadevi ga sicer tudi tokrat zastopa odvetnik Janez Koščak.