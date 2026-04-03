Janković vložil tožbo zoper Nino Zidar Klemenčič

Marca je bila na spletu anonimno objavljena vrsta posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo. V enem od njih se je pojavila tudi odvetnica Nina Zidar Klemenčič . V posnetku Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji hotela InterContinental, v kateri naj bi za Zorana Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. V posnetku naj bi odvetnica dejala tudi, da naj bi župan od vsakega posla vzel deset odstotkov. Janković je napovedal, da bo odvetnica svoje trditve imela priložnost dokazati na sodišču, kar ji, kot je prepričan, ne bo uspelo.

Tožba zoper odvetnico je bila vložena v četrtek, je pojasnil odvetnik Janez Koščak iz odvetniške družbe Čeferin, eden od Jankovićevih pravnih zastopnikov. Kot je pojasnil, je Janković zoper odvetnico vložil zasebno kazensko tožbo zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve in tudi civilno odškodninsko tožbo.

Zidar Klemenčič je že po Jankovićevi najavi tožbe za STA zapisala, da je odločitev župana, da sproži sodni postopek, njegova pravica. Sama pa ima pravico, da se na očitke odzove in jih v postopku argumentirano izpodbija. Prepričana je, da bo prav sodni postopek omogočil celovito presojo vseh dejstev in okoliščin ter da se bo na koncu jasno pokazalo, kaj je res in kaj ne.

Že ob objavi posnetkov je poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.