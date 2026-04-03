Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janković vložil tožbo zoper Nino Zidar Klemenčič

Ljubljana, 03. 04. 2026 17.43 pred 25 dnevi 2 min branja 347

STA
STA
Nina Zidar Klemenčič

Ljubljanski župan Zoran Janković je v četrtek zoper odvetnico Nino Zidar Klemenčič zaradi žaljive obdolžitve vložil zasebno kazensko in odškodninsko tožbo. Janković je tožbo napovedal potem, ko je v javnost prišel anonimni posnetek, na katerem naj bi odvetnica dejala, da naj bi župan od vsakega posla vzel deset odstotkov.

Ljubljanski župan Zoran Janković
FOTO: Luka Kotnik

Marca je bila na spletu anonimno objavljena vrsta posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo. V enem od njih se je pojavila tudi odvetnica Nina Zidar Klemenčič. V posnetku Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji hotela InterContinental, v kateri naj bi za Zorana Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. V posnetku naj bi odvetnica dejala tudi, da naj bi župan od vsakega posla vzel deset odstotkov. Janković je napovedal, da bo odvetnica svoje trditve imela priložnost dokazati na sodišču, kar ji, kot je prepričan, ne bo uspelo.

Tožba zoper odvetnico je bila vložena v četrtek, je pojasnil odvetnik Janez Koščak iz odvetniške družbe Čeferin, eden od Jankovićevih pravnih zastopnikov. Kot je pojasnil, je Janković zoper odvetnico vložil zasebno kazensko tožbo zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve in tudi civilno odškodninsko tožbo.

Zidar Klemenčič je že po Jankovićevi najavi tožbe za STA zapisala, da je odločitev župana, da sproži sodni postopek, njegova pravica. Sama pa ima pravico, da se na očitke odzove in jih v postopku argumentirano izpodbija. Prepričana je, da bo prav sodni postopek omogočil celovito presojo vseh dejstev in okoliščin ter da se bo na koncu jasno pokazalo, kaj je res in kaj ne.

Že ob objavi posnetkov je poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.

tožba zoran janković nina zidar klemenčič
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
06. 04. 2026 13.30
Vse transakcije so nekje vidne. Zneski za posle so v pogodbah na papirju. Če gre tistih 10% ali kolikor že na nek čuden račun, je tudi to sledljivo. Vedno se najde žvižgač, ki se mu nekdo zameri in potem vse obelodani. Koliko let je Jankovič že župan? 20? Pa se še ni našel nekdo? Ali užaljen uslužbenec na neki banki? In zakaj ti prisluhi nekaj tednov pred volitvami? Ste res vso tako naivni? Tako kot zgodba s farmacevtko, ki je potem tožila kriminaliste, češ da so jo prisilili v tisto izjavo o nadlegovanju. Naj sodišče razišče in objavi vse te zadeve ali pa vsaj gre vse skupaj na evropsko sodišče, brez milosti.
Odgovori
+1
1 0
iziizi
04. 04. 2026 19.54
zoki toži ker ve da posnetki niso zmontirani ampak na koncu bo europsko sodišče moralo razsodit in korupcija je strassburgu osovražena prič da bo zoki obsojen
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
04. 04. 2026 19.32
Jaz pa to verjamem sicer zoran in sinovi ne bi živeli na tako veliki nogi
Odgovori
+4
4 0
iziizi
04. 04. 2026 19.34
matematika ne laže naj povejo kako si lahko to privoščijo .nina bo vse povedala
Odgovori
+3
3 0
FIRBCA
04. 04. 2026 19.26
Bravo Zoran vse tozi kdor te sam grdo pogleda kdo je kapo.
Odgovori
+0
2 2
Bojan Kova?ic
04. 04. 2026 18.30
pa vse se plačuje preko računov, ne z gotovino. , tudi davki so potem plačani. kdor ni nikoli posloval preko podjetja, naj ne piše neumnosti.
Odgovori
+0
1 1
Bojan Kova?ic
04. 04. 2026 18.28
kakor sem slišal , janko ne pobira denarja zase, ampak za občino. če želiš delati v ljubljani, moraš nakazati denar občini. jankovič pa ne pobira, ne bodite smešni vsi skupaj. kot izvajalec , pa nisi oškodovan, ker so cene za dela toliko višje, tega sicer ne razumem , ampak tako naj bi bilo. tako da nehajte nabijat tukaj brez veze.
Odgovori
-2
1 3
iziizi
04. 04. 2026 19.45
a res a ti si tud dal 10 al 15%
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
04. 04. 2026 17.31
Uboga Nina! Ona je 15 %!
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
04. 04. 2026 16.27
Toži jo, ker ne vzame od vsakega posla 10%, ampak skoraj od vsakega.
Odgovori
+5
5 0
Comer
04. 04. 2026 16.17
Nič ni to novega to se že dolgo ve
Odgovori
+3
3 0
motorka57
04. 04. 2026 14.25
...kako se mi je ta človek zagabu, ko je v času harmonikarjev, ponujal da smo morali buljit v dedka mraza... To pa še ni bilo dovolj. Kar na enkrat prazen vlakec v center čez tromostovje rine, on pa s polcaji in varnostniki prostor išče, da bi šli čez...
Odgovori
+4
4 0
MatPaat
04. 04. 2026 14.11
Nina proti šerifu nimaš šans je že naprej zmenjeno.
Odgovori
+7
7 0
motorka57
04. 04. 2026 14.20
....verjamem, vendar privošču bi ji, da se temu balkanskemu kauboju enkrat nekaj dokaže, da je imel parkle v marmeladi. Seveda s sodelovanjem več ljudi, ki bi hoteli z njo... Strup in dr ek za analizo je v majhnih flaškah...
Odgovori
+6
6 0
iziizi
04. 04. 2026 19.46
bo sla na europsko sodišče tam pa so alergični na korupcijo kot na sars
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
04. 04. 2026 13.21
Zakaj ta članek ni več na naslovnici, da ga je treba iskati po spletu?
Odgovori
+8
8 0
FIRBCA
04. 04. 2026 13.17
Kdor lahko lahko tako bilo in bo. Boljs da se dajete da bo folk imel kaj za delat.
Odgovori
+2
2 0
poper00
04. 04. 2026 12.27
Že ob objavi posnetkov je poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani je povedala Klemenčič.Na koga to smrdi?
Odgovori
-1
2 3
ap100
04. 04. 2026 12.12
baje se bosta pred sojenjem poravnala - zokiju bo plačala 10 % pa bo
Odgovori
+10
11 1
osservatore
04. 04. 2026 12.06
Da Zokun dobi 10% od poslov je laž, Zokun od poslov kasira 15%.
Odgovori
+9
10 1
marizella
04. 04. 2026 16.02
20
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
04. 04. 2026 11.37
Hud iziv za jankoviča. Preiskuša mejo možnega. Tokrat sta oba iz leve. Jankovič ima moč, odvetnica podatke, znanje. Tokrat bo imelo sodišče težko delo
Odgovori
+8
9 1
NežaB
04. 04. 2026 11.55
samo, da se ne bosta prej zmenila🤪
Odgovori
+6
6 0
Ne hodimnavolitve
04. 04. 2026 14.04
Bosta vzela dnevni počitek.😂
Odgovori
+5
5 0
borjac
04. 04. 2026 11.34
Zidarjeva je advokat , morala bi biti resna odgovorna oseba , na posnetku TV izrael pa se je obnašala in govoričila kot neodgovorna najstnica v stilu "hui, hi , hi.." , pa naj odgovori sodišču da je še mladoletna in neodgovorna , kar pa se tiče Jankoviča več ali manj vemo da je mafijozo.
Odgovori
+5
7 2
Important notice
04. 04. 2026 11.30
In sedaj se bo potrudil, da bo zadevo v roke dobil primeren sodnik.....
Odgovori
+7
7 0
ap100
04. 04. 2026 10.56
torej je vse res
Odgovori
+9
9 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677