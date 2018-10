Janković: Vsakega kandidata jemljem resno, nikogar se ne bojim

Aktualni župan MOL Zoran Janković je v današnji izjavi za medije dejal, da je kandidaturo Anžeta Logarja pričakoval. Ta po besedah ljubljanskega župana v ničemer ne vpliva na njegove načrte in kampanjo. "Vsak dan županovanja imam kandidaturo v teku. Naše naloge in projekte bomo izvajali do zadnjega dneva mandata," je napovedal.

SDS se je po Jankovićevih besedah očitno odločila, da za županskega kandidata postavi drugo najmočnejše ime v stranki. "V osmih letih, odkar je Logar v mestnem svetu, je SDS Ljubljani samo nagajala," je bil kritičen. Obregnil se je tudi v Logarjevo prisotnost na mejah mestnega sveta: "Lahko bi rekel, da je bolj hodil po sejnino, kot konkretno sodelovati."

Logar je, tako ocenjuje Janković, močno ime v SDS in samo tam. Ljubljančani pa so preveč razgledani in bodo prepoznali prazne floskule, je še prepričan dolgoletni župan slovenske prestolnice, ki ne bo obljubljal tistega, česar ni mogoče uresničiti.

Janković volitve pričakuje z veseljem in napoveduje, da kampanja ne bo dolgočasna. "Ni ga v Ljubljani, ki bi Ljubljano poznal tako kot jaz," je dejal.

Zanikal je, da bi pravnomočna obtožnica v primeru Stožice pokvarila predvolilno vzdušje. To so zgodbe, ki so jih ob vseh volitvah tako opozicija kot mediji ponovno obnavljali, odločitev pa Janković prepušča Ljubljančanom. Zgolj pri njih bo namreč iskal podporo.

Erjavec je danes ob robu Festivala za tretje življenjsko obdobje že izrazil pričakovanje, da bo mestna organizacija DeSUS Jankovića podprla. "Janković ima veliko za pokazati, veliko odprtih projektov, Ljubljana se res lepo razvija in nimam nobenih razlogov, da bi na čelu mesta Ljubljane imeli neko novo ime," je dejal.

"Ni vloga predsednika vlade, da kogarkoli podpre. Mesto je samostojna institucija in tam bodo odločali volivke in volivci. Ni moja vloga, da govorim, kaj me moti v Ljubljani, ker nisem njen prebivalec. To bodo povedali ljudje na volitvah," pa je v komentarju predvolilnega dogajanja v prestolnici dejal Marjan Šarec.