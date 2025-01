Janković Vučiću poslal pismo podpore: 'Ne dovolite, da bi vas pritiski zamajali'

" V teh zahtevnih in kritičnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države. Vaše vodenje, odločnost in vizija so ključni za napredek, ki ga je Srbija v preteklih letih dosegla, in prepričan sem, da je treba to pot nadaljevati," je v pismu, kot povzema srbski medij Nezavisne.com, zapisal Zoran Janković .

Dodal je, da se zaveda, da so pritiski veliki in da so trenutki negotovosti preizkušnja za vsakega voditelja, a da je ravno v teh trenutkih bolj kot kdaj koli prej pomembno ohraniti mir in stabilnost v Srbiji, saj brez tega ni prihodnosti, blaginje ali varnosti za ljudi, ki verjamejo v svojo domovino. Janković je izpostavil, da je stabilnost države temelj, na katerem se gradi prihodnost za vse generacije. Brez nje ni razvoja, miru in upanja na boljši jutri. "Ljudje verjamejo vame, verjamejo v moč odločnega in pogumnega vodstva, ki ne omahne pred izzivi, ampak jih premaguje v dobro ljudi. Če lahko kakor koli pomagam – vedno sem vam na voljo. Naj vam nikoli ne zmanjka moči in vztrajnosti," naj bi v pismu srbskemu predsedniku sklenil ljubljanski župan.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na mestno občino Ljubljana, odgovor še čakamo.

Srbski akademiki v podporo študentom

Skupina srbskih akademikov, profesorjev, umetnikov, novinarjev, režiserjev, aktivistov in ekonomistov so predsednici Evropske unije Ursuli von der Leyen, komisarski za širitev Marti Kos, ambasadorju EU v Srbiji Emanuelu Giaufretu in poročevalcu Evropskega parlamenta za Srbijo Toninu Piculi poslali odprto pismo, v katerem so pozvali k aktivnejši vlogi evropske politike in podpori svobodne, demokratične in evropske Srbije. Ta je po njihovem mnenju prepredena z očitnimi koruptivnimi dejanji, vsakdo, ki režimu Aleksandra Vučića nasprotuje, pa je kaznovan.

Opozorili so, da gospodarski razvoj Srbije že več kot 20 let temelji na finančni podpori iz EU, kjer ključni akterji slepo sprejemajo ravnanja trenutne politične oblasti, ki da so v nasprotju z evropskimi vrednotami. "Na probleme v Srbiji Evropska unija glede kot na bežen, drugorazredni problem," so zapisali in naslovnike pisma pozvali, naj prevzamejo aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju odgovorne evropske politike do Srbije, tamkajšnjega boja proti korupciji in za svobodnejše medije ter za pomoč pri vzpostavitvi neodvisnega pravnega sistema, ki je po njihovem mnenju že desetletje popolnoma porušen.