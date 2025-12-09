Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Janković vztraja pri dražjih LPP vozovnicah, obrnil se bo na vrhovno sodišče

Ljubljana, 09. 12. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
17

Mestna občina Ljubljana bo na odločitev upravnega sodišča, ki je razveljavilo zavrnitev referendumske pobude proti podražitvi vozovnic LPP, vložila predlog revizije na vrhovno sodišče. "Zgodba zunajparlamentarne stranke Pirati, ki je uspela s to tožbo, ne more biti uspešna," je ocenil župan Zoran Janković.

"Upravno sodišče je moj sklep razveljavilo, ni pa napisalo, kaj moram narediti. Spremenjene cene tako ostajajo v veljavi," je na današnji novinarski konferenci povedal Zoran Janković.

Čeprav je upravno sodišče sprejelo drugačno stališče, so v občini prepričani, da gre za posamičen akt, zoper katerega referendum ni dopusten. Občina pa je nepravilno ravnala, ker je sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni, je priznal Janković.

Preberi še Pirati uspeli s tožbo: Jankovićeva odločitev o podražitvi LPP razveljavljena

A to po njegovem prepričanju ne spremeni dejstva, da je za takšne odločitve referendum nedopusten, saj bi potem lahko bilo vse zastonj. Občina danes za subvencije za Ljubljanski potniški promet (LPP) namenja 17 milijonov evrov, zadnja podražitev je bila leta 2012, je med drugim navedel.

Avtobus LPP
Avtobus LPP FOTO: Shutterstock

Kot so po sodbi upravnega sodišča navedli Pirati, je županova odločitev nezakonita zaradi napačne uporabe materialnega prava. Sklep po presoji sodišča ne pomeni posamičnega, temveč splošni abstraktni akt, zoper katerega je referendum dovoljen, so pojasnili.

Spomnimo. Ljubljanski mestni svet je 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni namesto 1,30 evra znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Cene terminskih vozovnic so ostale nespremenjene.

lpp cena vozovnica ljubljana janković vrhovno sodišče
Naslednji članek

Sodišče pritrdilo Sanji Ajanović Hovnik

SORODNI ČLANKI

Pirati uspeli s tožbo: Jankovićeva odločitev o podražitvi LPP razveljavljena

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
09. 12. 2025 14.12
+1
Od letos ne smete več to in to, od letos je za 30% dražje to in to, de de...in tako vsako leto že 20 let 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Agartha enjoyer
09. 12. 2025 14.12
+2
Jaz vseeno plačam bus ker rad prispevam mestu. Vendar to me spremni dejatev o LPP mafiji in šoferjih ki mislijo da vozijo krompir.
ODGOVORI
2 0
yolli
09. 12. 2025 14.10
+1
Je treba božičnico noter prinest....
ODGOVORI
1 0
piu
09. 12. 2025 14.08
+3
Zdaj namesto 30 mio dolga, vrni 40 mio + obresti....
ODGOVORI
3 0
klop12
09. 12. 2025 14.05
+8
ma dej že spoki, naredte Ljubljano spet tako, kot je bila. Ne to preseratorsko fejk mesto, ki je zmeraj bolj leglo balkanskih kriminalcev
ODGOVORI
8 0
SpamEx
09. 12. 2025 14.12
Ljubljana je bila v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja center alternativne kulture na tem območju evrope...dokler ni prišel jankovič s svojo bedno Mercator politiko in začel Ljubljano na veliko tržit
ODGOVORI
0 0
Colgate
09. 12. 2025 14.03
+8
Yubljana, to sam ja...
ODGOVORI
8 0
Srebrni Joža Sixten Galeon
09. 12. 2025 14.05
+4
Točno tako.
ODGOVORI
4 0
Rafael Kramar
09. 12. 2025 13.59
-4
Kpmplicirajo za tistih nekaj centov....
ODGOVORI
2 6
Varnostnik na obali
09. 12. 2025 14.07
+2
Teh “centov” se nabere v šerifovem mestu, kjer ima vsepovsod prste zraven.
ODGOVORI
2 0
SpamEx
09. 12. 2025 13.51
+6
Ljubljančani de bmk za vas. Turisti dobro došli de
ODGOVORI
6 0
Aleksei Kaar
09. 12. 2025 13.58
-1
Sej se ne vozijo samo ljubljančani, dej malo logike no.
ODGOVORI
1 2
SpamEx
09. 12. 2025 14.10
Ljubljančani najbolje vemo kaka je bila cena busa pred Jankovićem in po Jankoviću. Pa ne samo cena busa ampak tudi cena ostalega
ODGOVORI
0 0
galeon
09. 12. 2025 13.50
+6
Momlač ti se kar obračaj kamor hočeš. Tvoji prevozi so bili že prej dražji kot vožnja z lastnim avtomobilom.
ODGOVORI
6 0
konc
09. 12. 2025 13.49
+10
Kaj je folk, vas še ni izučilo? Ko šerif reče skoči, vi lahko samo vprašate kako visoko. De.
ODGOVORI
10 0
galeon
09. 12. 2025 13.54
-3
Ta klovn Trampku ne seže niti do gležnjev. Tako da ne bo nobenega skakanja.
ODGOVORI
1 4
kr nekdo
09. 12. 2025 13.56
+4
ima pa nasmeh boljši k vsak kloven :)
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385