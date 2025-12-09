Janković vztraja pri dražjih LPP vozovnicah, obrnil se bo na vrhovno sodišče

"Upravno sodišče je moj sklep razveljavilo, ni pa napisalo, kaj moram narediti. Spremenjene cene tako ostajajo v veljavi," je na današnji novinarski konferenci povedal Zoran Janković.

Čeprav je upravno sodišče sprejelo drugačno stališče, so v občini prepričani, da gre za posamičen akt, zoper katerega referendum ni dopusten. Občina pa je nepravilno ravnala, ker je sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni, je priznal Janković.