Janković vztraja pri gradnji kanala C0: 'Projekt bo letos končan'

Agencija RS za okolje (Arso) v tej zadevi društvu Alpe Adria Green (AAG) ni priznala statusa stranskega udeleženca, zato so se v društvu najprej obrnili na pristojno ministrstvo, nato pa sprožili upravni spor. Kot so prejšnji teden sporočili iz društva, je sodišče ugotovilo, da ministrstvo pritožbe AAG ne bi smelo zavreči kot nedovoljene, saj se je imel ta na odločitev agencije za okolje pravico pritožiti. Zadevo je zato vrnilo v ponovni postopek. V AAG tako menijo, da občina Ljubljana kot investitor za ta del kanala C0, kjer dela še niso končana, nima okoljevarstvenega dovoljenja.

Janković je omenil tudi pobudo za sklic izredne seje mestnega sveta o kanalu C0, ki jo je zahtevala opozicija. Opozicijskim svetnikom je že odgovoril, da seje ne bo sklical, saj da so to poskusili že leta 2019 "in so bili tudi takrat nesklepčni". "Sklicevati sejo samo zaradi seje je popolnoma nepotrebno," je prepričan župan. Kot je pojasnil, je sicer tudi pozval mestne svetnike iz Liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda in SD, da se seje ne udeležijo.

Kot meni Janković, gre pri omenjeni sodbi, ki je po njegovih trditvah na občini niso dobili, saj gre za tožbo proti (nekdanjemu) ministrstvu za okolje in prostor, za povsem formalno zadevo, ki se ne dotika vsebine.

V prihodnjem tednu bodo tako po Jankovićevih napovedih začeli delati še na tretjem delu kanala C0, projekt pa bo končan letos, vključno z nadgrajeno čistilno napravo v Zalogu. "Voda bo še bolj varovana, še bolj čista," je dejal župan. Ob tem je pojasnil, da bodo lahko s čistilno napravo čistili tudi fekalije iz Vodic in Medvod.

Ljubljanski župan pa je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je vnovično odločanje o okoljevarstvenem soglasju za pravnomočno gradbeno dovoljenje "praktično neizvedljivo", saj da že imajo soglasje Arsa, na podlagi katerega so tudi dobili gradbeno dovoljenje.

Napovedal nadaljnjo sečnjo dreves

Župan je na novinarski konferenci napovedal tudi nadaljnjo sečnjo dreves v občini. Na območju Rožnika, kjer so zaradi pomladitve gozda in zaradi sanitarnih razlogov že odstranili okoli 300 dreves in s tem razburili del javnosti, nadaljujejo z odstranitvijo še 80 dreves.

V sredo bodo po Jankovićevih napovedih na območju Ljubljanskega gradu zaradi lubadarja posekali tri smreke, odstranili pa bodo tudi sedem dreves, ki so se podrla zaradi snega. Prav tako bodo v sredo na Jesihovem štradonu odstranili tri breste, ki so zaradi plitvih peščenih tal na tem območju ob močnejših neurjih manj stabilni. Na tem mestu bodo zasadili nova drevesa in jim izboljšali rastne razmere, je pojasnil župan.

Po njegovih napovedih je sicer do konca novembra predvidena odstranitev dreves tudi na več različnih območjih na Golovcu, skupaj 165. Kot je pojasnil Janković, so nekatera od teh dreves poškodovana ali potencialno nevarna v primeru močnejšega vetra, nekatera so bolna, nekatera pa bodo odstranili zaradi pomladitve gozda. Ob tem je napovedal še, da bodo izboljšali obveščanje o načrtovanih posekih na posameznih območjih.