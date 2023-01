PRENOS V ŽIVO: Župan z direktorico ZD Ljubljana o zagotovitvi osebnega zdravnika

Ljubljanski župan Zoran Janković je v preteklem mesecu že večkrat odgovarjal na vprašanja, povezana z zdravstvom, predvsem pa na očitke o dolgih vrstah pred ZD Bežigrad in izjave zdravstvenega ministra. Tokrat na novinarski konferenci, ki jo prenašamo v živo, komentira predlog sklica izredne seje mestnega sveta glede zagotovitve izbranega osebnega zdravnika. Ob njem je tudi direktorica ZD Ljubljana.

16 mestnih svetnikov je dejalo predlog na sklic izredne seje glede izbire osebnih zdravnikov. Župan Zoran Janković je glede sklica izpostavil tri točke. In sicer, da se je podpisu sklica izredne seje odrekel en svetnik, saj da nekaj izmed 13 točk presega meje občine in je na plečih države. In da bo izredna seja v ponedeljek popoldan."Ključno je, da potrdimo vse sestave odborov in komisij" Kot tretjo točko je izpostavil zahtevek teh 16 podpisanih zdravnikov. "Razpravo bomo opravili, bomo videli, kako bo šla". Izpostavil je, da so včeraj odprli prvo ambulanto na Rakovniku, do konca meseca jih bodo odprli še pet. Konec meseca imajo še srečanje s sedmimi zdravniki. Konec leta naj bi se na Metelkovi zgradil nov zdravstveni dom. Dejal je, da se na področju zdravstva obeta več sprememb in da je na vezi s tistimi, ki delajo v zdravstvu. Omenil je tudi plačna nesorazmerja. "Od pogovora z ministrom sem dosegel podpis," je komentiral in dodal, da se pogajanja nadaljujejo. Pravi, da težave v zdravstvu niso le v Ljubljani. Dodal je, da so predlagali povišanje plač specializantov.

icon-expand Zoran Janković FOTO: 24UR ZVEČER

Želi si, da bi država v bodoče omogočila, da si osebnega zdravnika lahko izberemo le v regiji stalnega prebivališča. "Z našimi sodelavci bomo opravili razgovore. Povedali smo, kaj bi lahko stimulirali dodatno - na primer stanovanja". Še enkrat se je tudi opravičil za razmere pred ZD Bežigrad. "V ZD Vič imamo dobre izkušnje z vpisom," je dodal, saj da se tam o vpisu ni razvedelo v javnosti. V Bežigrad so tako prihajali "iz vse Slovenije" je izpostavil. "Pomanjkanje zdravnikov je očitno veliko." 1000 specializantom bi lahko kratkoročno dejali, da morajo del specializacije opraviti na področju družinske medicine, je tudi povedal. Skliceval se je na ministra, da je bilo pred petimi leti brez opredeljenega osebnega zdravnika že pred petimi leti veliko število ljudi. Trenutno je takih 132.000 ljudi. Poplas Susič: Stanje 'ni najboljše, ni pa najslabše' Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič je poudarila, da je dogajanje v ZD Ljubljana njena odgovornost. "Ko sem aprila prevzela vodenje sem spoznala, da je treba hitro ukrepati na področju novitet, nove opreme, vlaganje v mlade , perspektivni kader ..." Povedala je, da je njena odgovornost tudi skrb za kade. Od 40 do 50 zdravnikov se letno prijavljajo na specializacijo družinske medicine. Pred desetletjem je bilo prijav 138. Kot je dejala, se zdravniki zaradi pomanjkanja tudi ne upokojujejo. "Takih je bilo lani sedem." Povedala je, da si v Ljubljani osebnega zdravnika izbirajo prebivalci širše okolice in tujci, azilanti, turisti in tisti, ki imajo v prestolnici začasno prebivališče.

icon-expand Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič FOTO: 24ur.com

Ambulanta za neopredeljene, ki se je včeraj odprla, že od 3. januarja deluje v enoti Rakovnik, je poudarila. "Včeraj se je le preimenovala v ambulanto za neopredeljene. S tem bodo zdravniki le prejeli nekoliko drugačno plačilo." Druga ambulanta bo vpeljana danes, ostale pa v naslednjih dneh, razen v enoti Bežigrad, saj da novi zdravnici še ne dosegata glavarskih količnikov. ZD Ljubljana je dobil 19 ambulant za neopredeljene, je tudi dodala direktorica. Dnevno bi za to potrebovali 36 zdravnikov, ki pa jih nimajo. Zaenkrat se je javilo 17 koncesionarjev, ki bi sodelovali enkrat ali dvakrat mesečno, pa vse do enkrat tedensko. "Vsi bodo dobili zdravstveno oskrbo, ne le tisti, ki so zdravnika izgubili v roku preteklih dveh let." ZD ima okrog 1600 zaposlenih, številka se za 200 stalno spreminja, je rekla. "To je velika inštitucija. Število zdravnikov se je pojavilo v enoti ZD Moste-Polje, kjer jih je osem, v enoti Fužini, kjer so odšle tri, isto se je zgodilo na Rudniku." Enota Moste-Polje ni zaprta, sja deluje ambulanta za kronične bolnike, ambulanta za prevezo ran in ambulanta za cepljenje. Zdravniki so preusmerjene zaradi bolezni, nadomeščanje je tako lažje. Zdravnika bodo v enoto vzpostavili drug teden, je dejala, obeta se nova zaposlitev. "Organizacija dela bo prilagojena," je dejala in izpostavila, da so zdravniki v domu imeli od 2500 do 3000 količnikov. V velikih enotah pomanjkanja kadra ne zaznavajo, je pa v prestolnici stanje vseeno slabo, je pristavila, saj da so izpostave ZZZS slabe. V ZD Ljubljana imajo zaposlenih 90 družinskih zdravnikov, manjka jih 10 odstotkov. Dodala je, da stanje v ZD Ljubljana "ni najboljše, ni pa najslabše".

Novinarska konferenca se je sicer začela s predstavitvijo novih sodelavk in sicer Tanje Hodnik in Jele Grobelnik. Prva je stopila v čevlje vodje oddelka za zdravje in socialno zdravstvo, druga pa v vodjo službe za lokalno samoupravo. Hodnik je dejala, da ima "rada izzive" in da je prepričana, da bo nekoliko težjim časom v zdravstvu kos. Druga pa, da ima veliko izkušenj v delu z ljudmi in da "misli, da so na dobri poti". Kot največji izziv je izpostavila'koronske čase'. Janković je obema izrazil zahvalo in dejal, da bo "dela ogromno". Ljubljanski župan direktorici ljubljanskih zdravstvenih domov zaupa A kot je za 24UR ZVEČER pred dobrim tednom dejal ljubljanski župan, je Poplas Susič "najboljša zdravnica". Na vprašanje zakaj je pod njeno taktirko odšlo kar 30 zdravnikov, je takrat dejal, da to ne pomeni, da je nekaj narobe z njenim vodenjem ZD Ljubljana. "V času dveh let - ni kriv zdajšnji minister - smo dali ministrstvu osem vlog za povišanje plače, v dveh letih je bilo 11 zavrnjenih, sedem zdravnikov je šlo stran. Če gre ta zdravnik h koncesionarju in opravlja isto službo, je v plači 700 evrov razlike, ker so drugi plačilni razredi. Nisem zdravnik in lokalna skupnost ima dve nalogi: ena je, da gradi mrežo, druga je, da lahko predlagam v svet zavoda pet članov mestnega sveta." Janković je poudaril, da je ministru podal predlog, kako bi motivirali mlade zdravnike, ki so v četrtem letu specializacije. "Ena od zdravnic je v ZD Ljubljana prišla delat zaradi dobrih delovnih pogojev," je dodal.

icon-expand Gneča pred ZD Bežigrad FOTO: POP TV

V soju medijske pozornosti se je Janković znašel tudi zaradi dolgih čakalnih vrst pred zdravstvenimi domovi, predvsem bežigrajskim. Pred njim se je namreč v želji po izbiri osebnega zdravnika pred dobrim tednom zbrala večja množica ljudi, v želji, da bi prišli do osebnega zdravnika.

Spor in sprava z Bešič Loredanom V začetku leta je v oddaji 24UR ZVEČER gostoval tudi zdravstveni minister, ki je v pogovoru o trenutnih razmerah v ZD Ljubljana do župana kritičen, saj da naj bi po ministrovih informacijah nameraval prodati dve enoti Zdravstvenega doma Ljubljana, ki sta zgrajeni na dobrih zemljiščih. Janković je bil nad temi izjavami zgrožen, na to temo je bil med njima napovedan sestanek. Prav tako je slabe razmere v ZD Ljubljana pripisoval občini, saj da je ta odgovorna za njihovo upravljanje. "Kar ministrstvo lahko naredi, je nadzor, ki bo pokazal, kaj se v ZD Ljubljana dejansko dogaja," je takrat opisal naloge pristojnega ministrstva.