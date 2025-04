Janković z Vučićem večerjal, o sebi na čelu srbske politike pa ne ve (še) nič

Se je Zoran Janković dogovoril z Aleksandrom Vučićem , da bo njune pogovore o tem, da bi Janković prevzel premiersko mesto v Srbiji, sporočil javnosti ali je Vučić to storil na svojo pobudo? " To je sam naredil, brez dogovora ," je ljubljanski župan potrdil v naši oddaji.

Politična bomba za Slovenijo, da ima župan glavnega mesta Slovenije ponudbo, da prevzame mesto predsednika vlade Srbije v času največjih protestov, ki na nek način kaže, da je Janković globoko vpet v trenutno srbsko vladajočo politiko pod vodstvom predsednika Vučića. "Treba je točno pogledati, kaj je on izjavil. Dejal je, da bi v prihodnosti to lahko bila možnost, da bi jaz šel z njim na volitve. Ne samo, da ga podprem, ampak, da grem na volitve," odgovarja Janković.

Kako naprej, bo sporočil 9. maja 2026

Zatrdil je, da je Vučićeve navedbe o sebi v mandatarski vlogi slišal šele v nedeljo zvečer okoli 21.ure. Povedal je, da je svojim sodelavcem na ponedeljkovem kolegiju ponovil, da bo svoj županski mandat na čelu Ljubljane "absolutno oddelal". Njegov aktualni mandat traja še leto in pol. Svojo odločitev o ponovni (ne)kandidaturi pa namerava objaviti 9. maja 2026, ob obletnici zmage nad nacizmom in fašizmom.

Janković Vučićeve izjave sicer vidi kot "izjemno spoštovanje", ob tem pravi, da ga spoštuje tudi sam. Ponavlja, da še vedno stoji tudi za razvpitim pismom podpore, ki ga je januarja poslal Vučiću. Dodal je, da je po tem pismu Vučić dobil tudi podporo predsednikov ZDA, Rusije in Kitajske ter Evropske unije: "Tudi Ursula von der Leyen je povedala podobno, da je on edini, ki je jamstvo za stabilnost." Spomnil je na morijo na Balkanu pred 30 leti in poudaril, da si res ne želi, da bi v tej regiji spet kaj počilo.

Pogodbo za Expo že poslal KPK-ju

Ali držijo navedbe, da namerava sodelovati na Expu in namigovanja, da bi leta 2027 lahko celo kandidiral na predsedniških volitvah v Srbiji? Janković je potrdil, da je Vučiću že povedal, da bi z veseljem sodeloval na svetovni razstavi Expo: "Ampak brezplačno in takrat, ko imam jaz čas. Oni so mi poslali pogodbo od Expa, pred desetimi dnevi sem jo jaz poslal Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) z vprašanjem, ali pogodbo –brezplačno in v svojem prostem času – lahko podpišem. Nisem še dobil odgovora," je dejal.

O čemerkoli drugem pa je še prezgodaj govoriti, pravi in ob tem zatrjuje, da o tem še niti slučajno ni razmišljal: "Ljubljana je moje mesto. Enkrat sem rekel, da svojo lokacijo menjam z Rudnika, kjer živim, na Žale. To je glede na moja leta tudi precej smiselno," je dejal 72-letni ljubljanski župan.

Ostro zavrača očitke, da bi ščitil srbske interese, glede na to, da je v Ljubljani veliko kapitala ter poslov iz Srbije in tudi Republike Srbske: "Če primerjam z investitorji z vsega sveta, ki so v Ljubljani, je srbski kapital v Ljubljani zelo malo udeležen."