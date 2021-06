Janković za 50.000 evrov na dražbi kupil pol vrta svojega sina

Kako je to mogoče, se ne sprašujemo prvič. Slovenijo je razburjal že odpis dolgov v Electah, ki sta jih pokopala sinova Damijan in Jure Janković. V holdingu je sicer prisilno poravnavo Damijan Janković ustavil.

"Lahko razumem to ogorčenje javnosti, ker številka je slišati visoka. Je visoka, ampak saj pravim, problem je bil to, da je tukaj prišlo do hude manipulacije dela medijev," je oktobra 2019 povedal Damijan Janković.

Manever je uspel s pomočjo serijskega odkupovalca terjatev upnikov Elect, Jana Beca, bolj poznanega kot slamnatega moža družine ljubljanskega župana, sicer partnerja sestrične bratov Janković, ki ga je portal Necenziurirano.si lani razkril na sestanku z Damijanom.

Starejši sin Jankovića je takrat v oddaji na nacionalni televiziji svoj prevoz opisal kot manjši družinski avto – svojevrstna ocena najmanj 60 tisoč evrov vrednega mercedesa. In kako je končala Electa holding? Od aprila letos je polovični delež družbe, ki je bil prav tako naprodaj, v osebnem stečaju Damijana Jankovića, v rokah Jana Beca. Zanj je odštel dva tisoč evrov.

Spomnimo, da je Zoran Janković sicer v naši oddaji trdil, da Beca vidi le dvakrat ali trikrat letno. A trdil je tudi to, da se ne pritožuje noben upnik.

In nazaj k vprašanju, kako je mogoč nakup zemljišča za 50 tisočakov. Župan nakupa ni želel komentirati, stečajna upraviteljica Sara Pušenjak Petek pa odgovarja, da je bilo izvedenih več dražb, in da se je na vsaki izklicna cena zniževala do končne šeste dražbe z izklicno ceno 50 tisoč evrov. Ponudil jo je Zoran Janković, ki je imel predkupno pravico.

Na vprašanje, zakaj 134 tisoč evrov visoka razlika med oceno Gursa in likvidacijsko vrednostjo zemljišča, upraviteljica ni odgovorila.