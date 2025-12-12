Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Janković zanikal očitke o podkupovanju

Ljubljana, 12. 12. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
12

Ljubljanski župan Zoran Janković je zavrnil očitke o domnevnem podkupovanju, ki so jih v četrtek razkrili na TV Slovenija. Vztraja, da ni delal nič nezakonitega in odločno zanika, da bi vplival na odločitve oziroma delo upravne enote. Poudaril je, da bo na očitke odgovarjal na sodišču, ne bo pa dopustil, da bi o zadevi odločali ulica ali mediji.

V oddaji Tarča na TV Slovenija so v četrtek razkrili podrobnosti iz zahteve za sodno preiskavo, ki jo je v primerih spornih nepremičninskih poslov pripravilo tožilstvo. Po njihovem poročanju naj bi Zpran Janković, uradniki in drugi vpleteni v zameno za donacije, kuverte denarja in počitnice v prestižnih apartmajih pomagali investitorjem do gradbenih in upravnih dovoljenj ter drugih potrebnih dokumentov. Župan naj bi po ocenah tožilstva vplival tudi na odločitve upravne enote.

"Trdim, da nisem storil nič nezakonitega," je po današnjem večurnem zaslišanju pred komisijo DZ, ki ugotavlja domnevne zlorabe in nezakonitosti pri projektu C0, poudaril Janković. Odločno je zanikal tudi, da bi vplival na delo oziroma odločitve upravne enote. Pojasnil je, da je v tej zadevi na sodišču že podal svoj zagovor, ali bo uvedena sodna preiskava, pa župan ne ve.

Same vsebine oddaje ni želel komentirati, ga pa čudi, da ga je tožilstvo postavilo na prvo mesto med več osumljenimi, potem ko je bil po njegovih trditvah v fazi policijske preiskave na 16. mestu. S tem je, kot je ocenil, "celotna zgodba bolj zanimiva".

Preberi še Janković postal prvoosumljeni. Vse očitke zanika

Župan je še poudaril, da se sodišča nikoli ni izogibal. "Sodišče je mesto, kjer lahko dosežem pravico, sicer odloča ulica," je izpostavil in dodal, da ne bo dopustil, da bi v tej zadevi odločali mediji.

Janković je pri preiskovalni sodnici 25. novembra odgovoril na vsebinske očitke tožilstva iz zahteve za sodno preiskavo v predkazenskem postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam s konca lanskega januarja. Vse očitane nepravilnosti je zanikal.

Zoran Janković podkupovanje nepremičninski posli upravna enota sodna preiskava
Naslednji članek

'Obglavljenemu Titu' vračajo glavo

SORODNI ČLANKI

Janković na zaslišanju: Pitna voda v Ljubljani zaščitena za naslednjih 150 let

Janković naj bi za podkupnino pomagal pri pridobivanju dovoljenj

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GetBack
12. 12. 2025 16.36
+1
Kdor je včeraj gledal Tarčo, je lahko opazil, da so trenutno na direktorskih mestih v javni upravi kot po pravilu sami srbi. In očitno vsi vpleteni v korupcojo... Lubi Slovenci, kaj ste naredili s svojo državo.... Upam, da vas sreča pamet marca, še ena levičarsko-srbska mafijska vlada, pa mislim, da je konec....
ODGOVORI
1 0
Betuul
12. 12. 2025 16.34
-2
Župan je čist kot 💧znotraj in navzven ker ima zdrav duh🌬v zdravem telesu! Še za Več mandatov županovanja mesta Lj ??! A lahka kdo pokaže boljšega ??? Ga ni
ODGOVORI
0 2
Kviz
12. 12. 2025 16.31
+3
Janko, gotof si.
ODGOVORI
3 0
Omizje
12. 12. 2025 16.28
-4
prištinski diplomant tudi neza povedat od kje mu
ODGOVORI
0 4
natas999
12. 12. 2025 16.27
+3
Zpran lažnjivi
ODGOVORI
3 0
deny-p
12. 12. 2025 16.23
+1
Žal na sodišču velja zakon kaj lahko dokažeš, ne pa kaj veš....
ODGOVORI
1 0
razumi če lahko
12. 12. 2025 16.23
+3
Ja najbolje ,da kar prizna ! Vse skupaj je smešno , če je volja bi se hitro vse lahko uredilo predled premoženja in pregled koliko davka je plačal , če je neskladno kar sigurno je potem se ga pošteno obdavči in gremo naprej do naslednjega !!
ODGOVORI
3 0
Yon Dan
12. 12. 2025 16.20
+5
Je že kdaj kaj priznal? Narcis, brez čusten, če bi jih imel, se pogledati ne bi mogel. Lopov nad lopovi in lažnivec.
ODGOVORI
5 0
Ricola Swiss
12. 12. 2025 16.17
+7
Župan je tak kot mi v Dobruški vasi in Šentjerneju, vse zanikamo!
ODGOVORI
7 0
Ricola Swiss
12. 12. 2025 16.15
+8
SRAMOTA kakšnega lopova ima za župana, glavno mesto Slovenije.
ODGOVORI
8 0
brezveze13
12. 12. 2025 16.12
+7
jaz nič ne vem , jaz sem si svoje imetje prislužil in ne povem kako vse na pošten način . ljudje so mi sami nosili kuverte
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385