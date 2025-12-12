Janković zanikal očitke o podkupovanju

V oddaji Tarča na TV Slovenija so v četrtek razkrili podrobnosti iz zahteve za sodno preiskavo, ki jo je v primerih spornih nepremičninskih poslov pripravilo tožilstvo. Po njihovem poročanju naj bi Zpran Janković, uradniki in drugi vpleteni v zameno za donacije, kuverte denarja in počitnice v prestižnih apartmajih pomagali investitorjem do gradbenih in upravnih dovoljenj ter drugih potrebnih dokumentov. Župan naj bi po ocenah tožilstva vplival tudi na odločitve upravne enote.

"Trdim, da nisem storil nič nezakonitega," je po današnjem večurnem zaslišanju pred komisijo DZ, ki ugotavlja domnevne zlorabe in nezakonitosti pri projektu C0, poudaril Janković. Odločno je zanikal tudi, da bi vplival na delo oziroma odločitve upravne enote. Pojasnil je, da je v tej zadevi na sodišču že podal svoj zagovor, ali bo uvedena sodna preiskava, pa župan ne ve.

Same vsebine oddaje ni želel komentirati, ga pa čudi, da ga je tožilstvo postavilo na prvo mesto med več osumljenimi, potem ko je bil po njegovih trditvah v fazi policijske preiskave na 16. mestu. S tem je, kot je ocenil, "celotna zgodba bolj zanimiva".