Slovenija

Janković želi preprečiti pokop žrtev revolucije: Na Žalah ni prostora

Ljubljana, 26. 05. 2026 15.26 pred 28 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA N.Š.
Zoran Janković

Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava DZ, je očital politizacijo.

"Absolutno sem proti," je na današnji novinarski konferenci o aktualnih zadevah dejal Janković v zvezi s predlogom zakona, o katerem pravkar razpravljajo poslanci na izredni seji DZ. Ocenil je, da bo verjetno sprejet, ne ve pa še, kaj točno bodo storili, ko se bo to zgodilo.

"Ljubljana bo ostala junaška, mesto heroj, svobodna. Vse bom naredil, da taka ostane," je poudaril Janković. Ponovno je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so "prisegli nacistom".

Župan Janković je dejal, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo pogreb, gre namreč za pieteto. Spomnil je, da je več vlad pripravilo predloge za pokop, zdaj pa gre za "čisto politizacijo". Omenil je še, da k pripravi predloga niso bili povabljeni.

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sredi maja v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale.

DZ o predlogu za pokop žrtev revolucije na Žalah in o parlamentarnih preiskavah

Proti tudi odhajajoča vlada

Medtem je svoje mnenje podala tudi odhajajoča vlada. Ocenjuje, da predlog zahteva dodatno strokovno, pravno, organizacijsko in finančno proučitev, da bodo predlagane rešitve izvedljive ter usklajene z načeli pietete, pravne varnosti in enakega dostojanstva vseh žrtev in ga zato ne podpira.

"Vlada podpira prizadevanja za pietetno, humanitarno in strokovno utemeljeno ravnanje s posmrtnimi ostanki žrtev vojn, povojnega nasilja in drugih množičnih grobišč ter poudarja pomen dostojnega pokopa, spoštovanja človekovega dostojanstva po smrti in varstva spomina na umrle. Ob tem vlada opozarja, da predlog zakona odpira več strokovno-tehničnih, organizacijskih, pravnih in finančnih vprašanj, ki bi jih bilo treba pred nadaljnjo obravnavo dodatno proučiti. Natančneje bi bilo treba opredeliti izvedljivost predvidenih rokov, postopke identifikacije žrtev, ravnanje z biološkimi vzorci, varstvo osebnih in genetskih podatkov, institucionalne in infrastrukturne pogoje pristojnega ministrstva, finančne in kadrovske posledice, pravni režim pokopa na pokopališču Žale v Ljubljani ter razloge za spremembo sestave Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč," so zapisali. 

