Janković želi preprečiti pokop žrtev revolucije: Na Žalah ni prostora

"Absolutno sem proti," je na današnji novinarski konferenci o aktualnih zadevah dejal Janković v zvezi s predlogom zakona, o katerem pravkar razpravljajo poslanci na izredni seji DZ. Ocenil je, da bo verjetno sprejet, ne ve pa še, kaj točno bodo storili, ko se bo to zgodilo.

"Ljubljana bo ostala junaška, mesto heroj, svobodna. Vse bom naredil, da taka ostane," je poudaril Janković. Ponovno je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so "prisegli nacistom".

Župan Janković je dejal, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo pogreb, gre namreč za pieteto. Spomnil je, da je več vlad pripravilo predloge za pokop, zdaj pa gre za "čisto politizacijo". Omenil je še, da k pripravi predloga niso bili povabljeni.

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sredi maja v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale.