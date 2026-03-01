Naslovnica
Slovenija

Janković znova v Štepanjskem naselju, kjer so zarisali nova parkirna mesta

Ljubljana, 01. 03. 2026 13.41 pred 29 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P. J.U.
Dela v Štepanjskem naselju

Štepanjsko naselje dobiva nekaj manj kot 100 novih parkirnih mest. Ob tem so delavci zarisali tudi 30 kolesarjev ter omejili hitrost na 10 kilometrov na uro. Do 30. junija bodo lahko sicer prebivalci tega dela prestolnice brezplačno koristili parkirno dovolilnico, po tem pa bo moč dobiti le eno dovolilnico na stanovanje. V Štepanjskem naselju je bil znova tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Vodja službe za lokalno samoupravo na Mestni občini Ljubljana Jera Grobelnik je dejala, da na ta način upoštevajo odločbo sodišča. Pravi tudi, da se bo ljubljanski župan Zoran Janković, ki je danes prav tako obiskal Štepanjsko naselje, na to odzval prihodnji teden ter da se bo zadeva "kmalu izkristalizirala".

Delavci so sicer danes poskrbeli za označitev slabih 100 novih parkirnih mest: 77 na Parmski cesti in 20 za trgovino Lidl. "Na Parmski cesti smo zarisali tudi 30 kolesarjev in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro. Vozila bodo torej vozila zelo počasi, prednost imajo kolesarji," je dejal Igor Novak, vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Ob trgovini so ob tem ravninski del uredili v enosmerno ulico.

"Prebivalci Štepanjskega naselja imajo do 30. junija brezplačno parkirno dovolilnico, po tem datumu pa bo ena dovolilnica na eno stanovanje," je opozoril Novak, ki upa, da stanovalci ne bodo parkirali tako, kot so to počeli prej. Da torej ne bo več parkiranja na zelenicah, pločnikih, pešpoteh, intervencijskih poteh itd.

Dodal je, da na teh območjih, vse dokler sodišče ne odloči drugače, ne bodo nadzirali prometa in pobirali parkirnine: "Nobene kontrole, mestno redarstvo ne bo izdajalo odredb, kazni, mi pa ne bomo pisali obvestil o neplačani parkirnini."

Ob tem je dejal, da prav tako ne bodo preverjali, ali se vozniki držijo nove omejitve hitrosti na 10 kilometrov na uro. "Mestna občina Ljubljana se je odločila, da ne bo dodatno nervirala občanov Štepanjskega naselja. Upamo, da ne bo nastal kaos," je še dodal.

štepanjsko naselje zoran janković parkirišče

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bučman
01. 03. 2026 15.10
Huseini in Zoran sta živa.
Odgovori
0 0
Dravuc
01. 03. 2026 15.03
Ma sram te je lahka,da si dal plačilo parkirnime pred Onkološkem Inštitutu!!!!
Odgovori
+2
2 0
Artechh
01. 03. 2026 15.01
jim je hitrost omejiv, pa kolesarje na cesto anrisal, zdej bo pa balkancem radar postavil :P
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
