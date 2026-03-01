Janković znova v Štepanjskem naselju, kjer so zarisali nova parkirna mesta

Vodja službe za lokalno samoupravo na Mestni občini Ljubljana Jera Grobelnik je dejala, da na ta način upoštevajo odločbo sodišča. Pravi tudi, da se bo ljubljanski župan Zoran Janković , ki je danes prav tako obiskal Štepanjsko naselje, na to odzval prihodnji teden ter da se bo zadeva "kmalu izkristalizirala".

Delavci so sicer danes poskrbeli za označitev slabih 100 novih parkirnih mest: 77 na Parmski cesti in 20 za trgovino Lidl. "Na Parmski cesti smo zarisali tudi 30 kolesarjev in omejili hitrost na 10 kilometrov na uro. Vozila bodo torej vozila zelo počasi, prednost imajo kolesarji," je dejal Igor Novak, vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Ob trgovini so ob tem ravninski del uredili v enosmerno ulico.

"Prebivalci Štepanjskega naselja imajo do 30. junija brezplačno parkirno dovolilnico, po tem datumu pa bo ena dovolilnica na eno stanovanje," je opozoril Novak, ki upa, da stanovalci ne bodo parkirali tako, kot so to počeli prej. Da torej ne bo več parkiranja na zelenicah, pločnikih, pešpoteh, intervencijskih poteh itd.