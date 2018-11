Janković: Kriv bi bil, če ne bi storil tega, kar mi očitajo

Proti ljubljanskemu županu teče več postopkov

Naslednji teden ljubljanskega župana čaka še en predobravnavni narok, in sicer v zadevi Stožice. Janković bo pred sodnika stopil več kot šest let po odmevnih hišnih preiskavah septembra 2012.

Tožilstvo Jankoviću in soobtoženim očita podpis po njihovem mnenju sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov kredita. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.

Postopkov proti Jankoviću je še več. Ljubljansko višje sodišče je aprila lani Jankovića pravnomočno oprostilo obtožb o zlorabi položaja v zadevi Niš, ko je bil še predsednik uprave družbe Mercator.

Še vedno potekajo sodne preiskave zaradi domnevne zlorabe položaja ter pranja denarja v zvezi s kupoprodajno pogodbo in aneksom za nakup prostorov centralne hladilne strojnice v športnem parku Stožice, prav tako zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja, preslepitve pri pridobitvi posojila, ponareditve ali uničenja poslovnih listin v zvezi s sanacijo gramozne jame v Stožicah, ki naj bi jo Janković Grepu preplačal za 1,4 milijona evrov. Tožilstvo preiskuje še navedbe, da naj bi bi se izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercator.

Znana tudi še ni usoda najmanj petih predkazenskih postopkov oz. ovadb proti ljubljanskemu županu za kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in zlorabo uradnega položaja: zadeva Forming studio - prodaja oziroma menjava zemljišč, prenova Slovenske ceste, Vo-Ka oziroma razpis Rakova jelša, Javni holding oziroma javno naročilo, postavitev gostinskega vrta Casablanca, kot jih Janković sam navaja na svoji spletni strani.

V javnosti je odmevala tudi izločitev prisluhov iz preiskave v zadevi farmacevtka, postopek preiskave sumov kaznivega dejanja jemanja podkupnine pa je bil ustavljen, ker zbrani dokazi, ki so še ostali v spisu po izločitvi dokazov, zbranih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ne utemeljujejo suma, da je Janković storil očitano kaznivo dejanje.