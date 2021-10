Janković po protestih: Ljubljana si tega ne zasluži

"15 let ustvarjamo to, da živimo skupaj, da ni žic v glavah, da ni ograj, govorim o Poti spominov in tovarištva, drugi svetovni vojni, na žalost smo zdaj dobili ograje pred lastnim ljudstvom, pri parlamentu," je Janković prepričan, da s temi protesti največ izgublja Ljubljana, ki je veljala za varno mesto, kjer so se tudi turisti počutili varno: "Mi smo glavno mesto, logično je, da so pri nas protesti, ker imamo tu vlado, parlament. Ampak prosim, da ohranimo mirne proteste in svojo voljo izrazimo na volitvah, ki bodo, če ne danes pa v šestih mesecih," je dejal v pogovoru z voditeljem Urošem Slakom v oddaji 24UR ZVEČER.

Poudaril je, da oporeka nasilju in uničevanju mestne lastnine: "Protestov ne zanikam, protesti so tu. Vsak ima pravico povedati svoje mnenje, ampak pričakujem, da brez nasilja. Če si na Trgu republike ali greš na Slovensko cesto, ni bistvene razlike, ampak dokler je ta protest spoštljiv do vseh ostalih, ki so tam na ulicah in niso del protestov," je bil jasen voditelj Mestne občine Ljubljana.