Janković po klicu z Dodikom: Počakajmo še par dni

Ljubljana, 16. 09. 2025 20.43

"Ne odobravam odločitve vlade Roberta Goloba, ki je predsedniku republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo, kaj takega bi podpisal s tresočo roko. Ob naslednjem srečanju z Dodikom, mu bom predlagal da prekliče prepoved vstopa predsednici države Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon v Republiko Srbsko," je dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Ne bo pa enako pozval Roberta Goloba, da prekliče sankcije zoper Dodika.

Če bi se razrešeni predsednik Republike Srbske pripeljal na slovensko mejo: "Se gospodu Dodiku vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če vstopi pač se vrne v njegovo državo," je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Sankcije, ki jih je vlada minuli četrtek - po dveh tednih preigravanj - soglasno potrdila. A Milorad Dodik ni ostal dolžan - le nekaj ur kasneje je vlada Republike Srbske vstop v entiteto prepovedala predsednici Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon. Protiukrep, ki pa sicer, po mnenju poznavalcev, nima pravne podlage.

"Nikar ne dvomite v našo odločenost, da vas, gospa Fajon, vržemo ven od tu. Tudi če ste 100-krat ministrica neke evropske države. Ona je nihče in nič. V svetu realne politike ona ne pomeni nič. Tudi tukaj ne pomeni nič. Kar anketiratje ljudi, ki gredo mimo, če vedo, kdo je Tanja Fajon," je povedal Dodik.

"Nisem rekel, da ne odobravam, ampak da ne komentiram odločitve vlade Roberta Goloba o vprašanju Dodika, da bi pa jaz drugače naredil," je dejal Zoran Janković."Ostajam podpornik Roberta Goloba, ker mislim, da je izjemen predsednik vlade," je še povedal.

Danes je priznal, da je tudi Fajonovi v soboto povedal, da se s tem ne strinja in jo povprašal o morebitnih gospodarskih posledicah.

"Upam, da bo predsednik zmagal in da bomo nadaljevali sodelovanje. Prijateljstvo se pokaže v težkih časih, situacija v Evropi ni lahka. Želim mu vse dobro," je Janković podpiral Dodika.

Po uvedbi sankcij pa je Dodik - v nasprotju s prepričanji Zorana Jankoviča na domačem političnem parketu - pozval: "Pozdravljam vse naše ljudi, ki živijo v Sloveniji in jih pozivam, da na naslednjih volitvah glasujejo proti tej vladi. Da glasujejo za Janšo."

"Jaz sem lahko prijatelj tudi s tistimi, ki različno mislijo. Doživeli smo eno veliko nesrečo pred tremi in pol desetletji in si ne bi želel, da bi se to še enkrat zgodilo," je še povedal Janković.

"Evo, sedaj bo celo Janković volil stranko SDS," pa je dogajanje cinično komentiral prvak opozicije Janez Janša.

'Počakajmo še par dni'

Janković je še dejal, da je danes popoldne poklical Dodika in ga pozval k umiku prepovedi vstopa Pirc Musarjevi in Fajonovi:"Počakajmo še par dni, da bomo videli, kaj bo naredil."

Povedal je, da imajo Slovenci in prebivalci entitete Republika Srbska sicer dobre odnose in da Dodik kljub izgubi formalnega položaja uživa veliko vpliva v regiji.

Dogovor župana in Poplas Sušičeve

Bo direkotrica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič lahko hkrati opravljala delo v svoji zasebni ordinaciji kot tudi direktorsko mesto v ZD?

"Nisem z nikomer govoril, ne na vladi, ne s člani sveta. Dogovoril sem se s Tonko Poplas. Dejal sem, da jo mesto in župan potrebujeta na tem mestu," je svoj vpliv na odločitev Poplas Susičeve komentiral Janković.

"Ona bo ti dve funkciji zapustila," je dejal in potrdil, da Poplas Susičeva ne bo imela lastništva in ne bo opravljala del v podjetjih izven svoje funkcije v ZD Ljubljana.

